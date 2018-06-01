В Намангане появились первые в Узбекистане трехмерные «зебры»

Трехмерная «зебра» в Намангане. Фото с сайта Uza.uz

На дорогах административного центра Наманганской области Узбекистана – города Намангана – появились 3D-«зебры». Пешеходные переходы, которые за счет оптической иллюзии выглядят, как ряд белых бетонных блоков, нанесены на перекрестках на улицах Оромгох и Нодим Намагоний, сообщает УзА

По задумке авторов проекта, водитель, увидев перед собой препятствие в виде приподнятых над асфальтом блоков, автоматически притормаживает. Это позволяет пешеходам спокойно перейти по «зебре». Эффект оптического обмана достигается за счет теней, нарисованных при определенной комбинации черного и серого цветов.

По мнению начальника отделения дорожного контроля управления безопасности дорожного движения УВД Наманганской области Элмурода Комилова, объемные «зебры» наполовину уменьшат количество ДТП на пешеходных переходах. Местные власти планируют продолжить эксперимент. В частности, при помощи термопластиковой краски нанести дополнительные линии на блоки, чтобы их было хорошо видно в темноте. Сегодня в Намангане есть уже два перекрестка с «зебрами» в формате 3D, в ближайшее время подобные переходы появятся еще на восьми нерегулируемых перекрестках. Всего установят более сорока переходов с оптической иллюзией.

Пешеходные переходы с эффектом 3D – довольно распространенная практика. Такие «зебры» установлены в нескольких городах России, в Китае, Индии, Франции, даже в небольшом рыбацком городке Исафьордюр в Исландии с населением около 3 тысяч жителей. В Центральной Азии к подобным экспериментам прибегали в Киргизии и Казахстане. В 2014 году пешеходные переходы с оптической иллюзией появились на четырех перекрестках в Бишкеке. Создание инновационной «зебры» в казахстанском Павлодаре обошлось в 200 тысяч тенге ($1100 по курсу на апрель 2014 года).