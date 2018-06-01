«Узавтосаноат» прекратит производство Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva. Фото пресс-службы GM Uzbekistan

Компания «Узавтосаноат» до конца 2018 года прекратит производство кроссоверов Chevrolet Captiva. Об этом председатель правления компании Умиджан Салимов объявил на пресс-конференции, состоявшейся в Ташкенте 31 мая.

«Сейчас готовится замены для Captiva. Машина подходит к завершению своего жизненного цикла. К концу года прекратим ее выпуск», – цитирует Салимова Kun.Uz.

В Узбекистане автомобиль Captiva, разработанный южнокорейским подразделением General Motors, производился с октября 2007 года флагманом узбекского автопрома GM-Uzbekistan. В 2017 году GM-Uzbekistan представил обновленный вариант этого автомобиля.

Ранее было объявлено, что с июля 2018 года прекратится производство малолитражек Matiz на мощностях GM Uzbekistan. На смену им может прийти более дешевая модификация Spark. Сообщалось также, что «Узавтосаноат» поэтапно выкупает у General Motors акции автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке, после чего ему будет дано другое название, оно пока обсуждается.