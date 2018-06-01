В Узбекистане четырех артистов лишили лицензий за неявку на собрание в «Узбекконцерте»

Артисты в «Узбекконцерте». Фото с сайта Kun.uz

«Узбекконцерт» провел в Ташкенте заседание на тему «Роль национальной эстрады в духовном воспитании молодежи и этика артиста». Неявка на эту встречу стала причиной лишения лицензий четверых артистов, сообщает Kun.uz

Глава «Узбекконцерта» Одилжон Абдукаххаров отчитал эстрадных певцов за самопиар во время священного для мусульман месяца Рамадан. А именно – за молитвы на видеокамеру, фото с имамами мечетей, демонстративное посещение ифтара (разговения), а также за распространение фото и видео на эту тему в соцсетях. Чиновник, в частности, отметил, что некоторые певцы отпустили бороду, а артистки появляются в скромной одежде, накидывают на голову платок, но по окончании уразы (священного поста), вновь надевают откровенные наряды. «Ислам не нуждается в пропаганде со стороны артистов», – заявил Абдукаххаров.

На встречу были приглашены 85 артистов, их них не явились четверо – Сардор Рахимхон, Асилбек Нигматов, Феруза Жуманиязова и Тохир Усманов. В качестве наказания за отсутствие на мероприятии у них отобрали лицензии на выступления.

Практика лишения артистов лицензий в Узбекистане не нова. К примеру, в 2013 году за «бессмысленность песен» и «несоответствие национальным традициям» такого документа были лишены заслуженная артистка Узбекистана Дилфуза Рахимова, лауреат государственной премии «Нихол» для молодых исполнителей Отабек Муталхужаев, а также Дилшод Рахмонов и музыкальные группы «Уммон» и «Манго». В том же году за отказ ехать на сбор хлопка отобрали разрешение на выступления у певца Жасура Умирова. В 2015 году лицензии лишили эстрадную исполнительницу Лолу (Юлдашеву), указав причиной «не соответствующие узбекскому менталитету одеяния певицы».

В январе текущего года сообщалось, что выступления артистов в Узбекистане будут контролировать художественные советы, а комиссия «Узбекконцерта» будет проводить отбор на соответствие песен и танцев национальному менталитету. В частности, мужчинам запрещено появляться в женской одежде и украшениях, женщинам - в откровенных нарядах. Недопустимо демонстрировать без привязки к тексту и смыслу песни дорогие дома, машины, украшения, хвастаться роскошным образом жизни и так далее.