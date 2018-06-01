Мирзиёев испугался за репутацию Узбекистана из-за детского труда на хлопке

Подростки на сборе хлопка в Узбекистане. Фото из архива “Ферганы”

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал исключить применение принудительного и детского труда при сборе хлопка. Такая практика, с его слов, портит политическую репутацию страны. Об этом Мирзиёев заявил на видеоселекторном совещании 29 мая, передает Kun.uz

«Весь мир против детского труда, а мы сами себя выставляем дураками. Куда ни ткнешься – детский труд [предъявляют]. Что важнее – 2-3 миллиарда или политическая репутация? Поэтому вам, Абдулла Нигматович [Арипов], срок – месяц, надо применить прошлогодний опыт. Никакого принудительного и детского труда не надо», – подчеркнул президент.

Мирзиёев заявил также, что не допустит работников бюджетных организаций к сбору хлопка, «даже если тот будет гореть на полях». «Кому нужен хлопок? Предприятию. Какому предприятию? Перерабатывающему. Пусть они отправят на уборку своих людей, пусть сами платят, пусть сами соберут хлопок», – добавил он.

Хлопок для Узбекистана – стратегическое сырье. Страна входит в первую десятку по объемам производства хлопкового волокна и его экспорту. В 2017 году в Узбекистане собрали более 2,9 млн тонн хлопка-сырца. Еще с советских времен к сбору «белого золота» активно привлекали сотни тысяч жителей республики, чья основная деятельность не имела отношения к сельскому хозяйству, – учителей, врачей, студентов, работников предприятий, сферы культуры и так далее. До недавнего времени на хлопковых полях наравне со взрослыми работали в массовом порядке и несовершеннолетние.

В начале прошлого года МОТ – международная организация, которую Всемирный банк выбрал для независимого мониторинга труда на «территориях кредитования» – опубликовала отчет, в котором утверждалось, что практика использования детского труда в Узбекистане была прекращена. Однако правозащитники объявили, что это не так. По их данным, хотя в последние годы детей не привлекали к сбору хлопка массово, но зафиксированы отдельные случаи, когда учеников организованно выводили на поля либо по заданию местных властей, либо по решению директоров школ, на которых давили хокимы (главы городских и районных администраций). Минувшей осенью давление было особенно сильным из-за того, что студентов освободили от сбора хлопка, и местным властям пришлось срочно искать дополнительную рабочую силу.

Осенью 2017 года премьер-министр республики распорядился вывезти с полей согнанных туда по привычке студентов и бюджетников. Но спустя месяц многие из них вернулись на сбор хлопка – якобы уже по собственной инициативе.