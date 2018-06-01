В МЧС Узбекистана сочли несерьезной угрозу соляных бурь с Арала для здоровья людей

Соляная буря в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

Соль с Аральского моря, которая вместе с пылью обрушилась на населенные пункты Узбекистана, не содержат веществ, способных нанести серьезный вред здоровью людей и растениям. Об этом на брифинге в Ташкенте заявил глава пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Самандар Хикматуллаев, сообщает Xabar.uz

«Мы принимаем необходимые меры для устранения последствий этого инцидента. Одна из них - создать зеленый пояс из саксаулов на месте старого моря, тем самым снижая риск экологических катастроф. Мы также проводим исследования в этом районе и предупреждаем население о возможности соляных бурь и подобных явлений», - сказал представитель МЧС.

Соляная буря, поднявшая в воздух массы соли со дна высохшей части Аральского моря, обрушилась на северо-запад Узбекистана 27 мая. В зоне бедствия оказались населенные пункты Каракалпакстана и Хорезмской области, а также приграничные районы соседнего Туркменистана. Целые города, поля, и пастбища были покрыты толстым слоем пыли с солью. Председатель неправительственной организации «Союз защиты Арала и Амударьи», старший научный сотрудник Академии наук Юсуп Камалов заявил, что почву придется промывать, и предположил, что растительности и животным может быть нанесен серьезный ущерб. Поскольку, как отметил эколог, «эта пыль со дна Аральского моря, где в свое время были накоплены химикаты со всех полей Центральной Азии».

Инцидент стал очередным подтверждением того, что проблеме Аральского моря нужно уделять более пристальное внимание. На 8 июня в Узбекистане запланирована конференция с участием местных и международных экологов, представителей ООН и ряда других организаций. Цель форума – выработка совместных действий по смягчению последствий катастрофы в Приаралье. В рамках конференции эксперты съездят в зону бедствия и проведут беседы с населением и представителями власти на местах.

Еще одной острой темой, которой был посвящен брифинг, организованный сотрудниками МЧС Узбекистана, был вопрос предотвращения последствий разрушений, нанесенных паводками и селевыми потоками. Представители ведомства рассказали, что занимаются переселением жителей из опасных районов и восстановлением дорог и коммуникаций, поврежденных оползнями.

Напомним, что селевая опасность в Узбекистане наблюдается на протяжении почти всего мая по причине обильных ливней. Так, в Кашкадарьинской области в результате схода селевого потока погибли пять человек. Были затоплены несколько сотен домов, разрушены мосты, потоки унесли более сотни голов скота. В Сурхандарьинской области около восьмисот жителей предгорных районов были эвакуированы из опасной зоны сотрудниками МЧС. Дожди и последующие оползни нанесли ущерб и соседнему Таджикистану – здесь погибли 11 человек, разрушены сотни домов, потоком размыты тысячи гектаров приусадебных участков.