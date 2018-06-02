Туристическая полиция Самарканда отчиталась об успехах в поиске потерянных телефонов и ориентации

С начала года туристическая полиция Самарканда получила 56 обращений от иностранных гостей. Большинство из них касались пропажи личных вещей, в частности, мобильных телефонов, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.



Туристическая полиция в Самарканде. Фото с сайта Uzbektourism.uz



В первом с момента создания в Узбекистане туристической полиции отчете приведено несколько примеров успешного поиска паспортов и сотовых телефонов. Причем в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что вещи у гостей города были не украдены, а утеряны по невнимательности владельцев или забыты ими в такси, экскурсионных автобусах и других местах.

Гости Самарканда обращались в туристическую полицию и по иным причинам: отставание от группы, потеря ориентации в городе, проблемы со здоровьем, получение травмы по неосторожности и неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Госкомтуризма, количество туристов, посетивших Самарканд за первые четыре месяца текущего года, в четыре раза превысило показатели аналогичного периода 2017 года. С января по май в древнем городе побывали 28,5 тысячи иностранцев и 850 тысяч граждан Узбекистана против 7 тысяч зарубежных и 210 тысяч внутренних туристов годом ранее.

Отряды туристической полиции были созданы в четырех туристических центрах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе – на основании правительственного постановления, вышедшего в начале 2018 года. Таким образом власти решили повысить уровень безопасности посещающих страну туристов и помочь им ориентироваться на местности, способствуя тем самым росту привлекательности страны в глазах иностранцев.

Туризм объявлен в Узбекистане стратегической отраслью, и в республике создают условия для увеличения потока иностранных путешественников. Одной из принятых в последнее время мер стало изменение системы взимания пошлины за временную регистрацию – в целях экономии денег туристов. Власти также разрешили визитерам посещать ряд ранее закрытых объектов, среди которых уникальный природный памятник - пещера Тамерлана.