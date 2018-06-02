Строители пообещали Мирзиёеву застроить весь Ташкент путепроводами
Руководство строительной компании «Куприк курилиш трести» («Мостострой») при «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана») презентовало президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву планы по строительству пятнадцати новых путепроводов в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Сейчас в столице республики возводится путепровод на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота в Чиланзарском районе (вблизи стадиона «Бунёдкор»). Президент страны посетил объект и ознакомился с ходом работ. Отмечается, что длина путепровода составит 676 метров, ширина – более 24 метров. По мосту предполагается организовать шестиполосное автомобильное движение. Предприятие «Куприк курилиш трести» уже завершает работы. Однако конкретные даты введения путепровода в эксплуатацию не называются.
На строительстве путепровода. Фото пресс-службы президента Узбекистана
В Чиланзарском районе столицы уже возведен подобный шестиполосный путепровод. В марте прошлого года открылся мост на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими. Длина объекта – 900 метров, ширина – 24 метра.
Ранее президент Узбекистана ознакомился с проектом строительства дорожной развязки на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран. Данный путепровод призван разгрузить Ахангаранское шоссе и ряд улиц, соединяющих центр Ташкента с окраиной. Кроме того, новый объект создаст дополнительные удобства для выезда из столицы в сторону Чарвакского водохранилища и Чимганских гор, что особенно актуально для туристов и горожан, предпочитающих отдых на природе.
В настоящий момент в Ташкенте реализуются еще несколько крупных проектов. В Сергелийском районе начато строительство эстакадной ветки и наземной линии метрополитена, в Юнусабадском – двух новых станций подземного метро. В центре города на площади 70 гектаров планируется построить международный деловой центр Tashkent City стоимостью порядка $1 млрд. Здесь предполагается возведение офисных зданий высотой до 40 этажей, жилых комплексов – до 12 этажей, отелей, выставочных павильонов и парковых зон.