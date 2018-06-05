Избивших игроков руководителей узбекского клуба пожизненно отлучили от футбола

Директор футбольного клуба «Ифтихор» Ахрор Эргашев и старший тренер Нодир Кузибоев пожизненно отстранены от футбольной деятельности. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).



Игроки “Ифтихора” с руководством клуба. Фото с сайта Championat.asia



В конце мая текущего года двух защитников клуба «Ифтихор» из Ферганской области Турсунбая Хусанова и Хасанбоя Эргашева руководство клуба пригласило на встречу в лагерь Готтачай в Алтыарыке. Когда футболисты приехали, их встретили директор клуба Эргашев, тренер Кузибоев и еще «несколько незнакомых мужчин». Игроков обвинили в неудачах команды, в частности, в том, что они якобы сдали матчи. Спортсмены возразили, после чего их жестоко избили, в том числе дубиной.

Футболисты обратились к врачам, которые зафиксировали травмы и сообщили об этом в милицию. У одного игрока выявлены гематомы на теле и трещина на ноге. По словам футболиста, его избивали палкой от кетменя. Сейчас обе его ноги в гипсе. По установленному факту избиения правоохранительные органы ведут следственные мероприятия.

Вице-президент АФУ Умид Ахмаджанов отреагировал на происшедшее, заявив, что руководство клуба обязательно будет наказано, а такие ситуации не способствуют развитию спорта.

Команда «Ифтихор» была основана в 2017 году Союзом молодежи Узбекистана (СМУ). Выступает в Prо-Лиге B (третьем по силе дивизионе страны). После девяти туров команда находится на седьмом месте с 11 очками в активе. Инцидент в лагере будет поводом для рассмотрения руководством СМУ целесообразности финансирования команды.