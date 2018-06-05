Трамп вернул традицию ифтара с мусульманами в Белом доме

Дональд Трамп. Фото пресс-службы Белого дома США

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп 5 июня проведет ифтар (разговение) в Белом доме, сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию президента США.

Таким образом, Трамп решил возобновить традицию проведения ужина во время священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) для глав исламских организаций. Ифтар в Белом доме состоится в среду. Список гостей пока неизвестен.

В прошлом году Трамп нарушил традицию проведения ифтара, организуемого в Белом доме с 1999 года. Вместо этого президент США с супругой посетили свадебную церемонию шотландской актрисы Луиз Линтон и финансиста Стивена Мначина, чем вызвали волну критику в свой адрес со стороны представителей мусульманской общины страны.

Следует отметить, что во время своей предвыборной кампании Трамп предлагал обдумать вопрос закрытия мечетей в США, а также заявлял, что «мусульмане ненавидят США». Заняв пост президента в конце 2016 года, Трамп запретил въезд гражданам семи мусульманских стран Ближнего Востока и Африки: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Он призывал к запрету нелегальной иммиграции, которую считает угрозой национальной безопасности, и причислил Узбекистан к странам, чьих граждан не хотел бы принимать в США.

В декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение перенести из Тель-Авива в Иерусалим посольство США, чем http://www.fergananews.com/news/27453 target=_blank>спровоцировал ряд протестов мусульман в разных странах мира, в том числе Турции.

15 мая текущего года, за день до официального визита в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Трамп поздравил мусульман с наступлением Рамадана и заявил, что этот священный месяц «напоминает о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки. А Конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства».