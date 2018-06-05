Трамп вернул традицию ифтара с мусульманами в Белом доме
Таким образом, Трамп решил возобновить традицию проведения ужина во время священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) для глав исламских организаций. Ифтар в Белом доме состоится в среду. Список гостей пока неизвестен.
В прошлом году Трамп нарушил традицию проведения ифтара, организуемого в Белом доме с 1999 года. Вместо этого президент США с супругой посетили свадебную церемонию шотландской актрисы Луиз Линтон и финансиста Стивена Мначина, чем вызвали волну критику в свой адрес со стороны представителей мусульманской общины страны.
Следует отметить, что во время своей предвыборной кампании Трамп предлагал обдумать вопрос закрытия мечетей в США, а также заявлял, что «мусульмане ненавидят США». Заняв пост президента в конце 2016 года, Трамп запретил въезд гражданам семи мусульманских стран Ближнего Востока и Африки: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Он призывал к запрету нелегальной иммиграции, которую считает угрозой национальной безопасности, и причислил Узбекистан к странам, чьих граждан не хотел бы принимать в США.
В декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение перенести из Тель-Авива в Иерусалим посольство США, чем http://www.fergananews.com/news/27453 target=_blank>спровоцировал ряд протестов мусульман в разных странах мира, в том числе Турции.
15 мая текущего года, за день до официального визита в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Трамп поздравил мусульман с наступлением Рамадана и заявил, что этот священный месяц «напоминает о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки. А Конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства».