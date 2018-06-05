В ташкентском метро официально разрешили фото- и видеосъемку

С 1 июня в метро Ташкента официально разрешены фото- и видеосъемка. Пункт об этом внесен в «Правила пользования метрополитеном», расклеенные на станциях и в вагонах метро, сообщает «Газета.uz».



Станция ташкентского метро. Фото с сайта Afisha.uz



В «Правилах» заклеен пункт 5.11, которым запрещали не только «кино- и фотосъемку, фото, видео записывающими устройствами и другими мобильными электронными устройствами (мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и др.) без разрешения администрации метрополитена», но также «пользоваться звукопроводящей электронной и другой техникой, магнитофонами, радиоприемниками в наушниках или без них и музыкальными инструментами».



Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов и Бобур Усманов – первый замглавы медиа-центра при пресс-службе президента. Фото Repost.uz, сделано 24 мая на станции метро Навои



Ранее, в феврале 2018 года, о намерении разрешить съемки в метро сообщил занимавший тогда пост председателя Госкомтуризма Азиз Абдухакимов, комментируя постановление президента Шавката Мирзиёева. В документе говорилось, что туристы могут свободно фотографировать общественные места, здания и сооружения, кроме включенных в специальный перечень.

«В метро тоже можно снимать. Никаких проблем не будет. У нас самое красивое метро в мире, мы должны его рекламировать. До сих было нельзя, но президент сказал, что можно снимать все это», — пояснил Абдухакимов.

Отметим, что специальный перечень мест, которые запрещено снимать, пока не обнародован.