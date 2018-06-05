Утвержден новый список имеющих право прописки в Ташкенте госорганов и компаний

Правительство Узбекистана расширило список государственных органов и компаний, руководители которых имеют право ходатайствовать о получении своими сотрудниками постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области. Полный перечень приводит Telegram-канал министерства юстиции.



Разворот паспорта с штампом о прописке в Ташкенте. Фото с сайта Uznews.uz



В общей сложности в перечень вошли 65 организаций:

1. Аппарат президента 2. Палаты Олий Мажлиса 3. Кабинет министров 4. Конституционный суд 5. Верховный суд 6. Высший хозяйственный суд 7. Генеральная прокуратура 8. Служба национальной безопасности 9. Центральная избирательная комиссия 10. Центральный банк 11. Счетная палата 12. Хокимият города Ташкента 13. Хокимият Ташкентской области 14. Министерство экономики 15. Министерство финансов 16. Министерство сельского и водного хозяйства 17. Министерство труда 18. Министерство высшего и среднего специального образования 19. Министерство народного образования 20. Министерство здравоохранения 21. Министерство культуры 22. Министерство обороны 23. Министерство внутренних дел 24. Министерство по чрезвычайным ситуациям 25. Министерство иностранных дел 26. Министерство юстиции 27. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 28. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 29. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 30. Государственный комитет по статистике 31. Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции 32. Государственный налоговый комитет 33. Государственный таможенный комитет 34. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды 35. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам 36. Государственный комитет по архитектуре и строительству 37. Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 38. Государственный комитет по развитию туризма 39. Государственный комитет по физкультуре и спорту 40. Узбекское агентство по печати и информации 41. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации 42. Агентство автомобильного и речного транспорта Узбекистана 43. Агентство по интеллектуальной собственности 44. Агентство «Узархив» 45. Комитет по управлению государственными резервами при кабинете министров 46. Комитет по делам религий при кбинете министров 47. Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов 48. Государственная инспекция по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок 49. Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» 50. Акционерное общество «Узбекэнерго» 51. Акционерное общество «Узкимёсаноат» 52. Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» 53. Акционерная компания «Уздонмахсулот» 54. Акционерная компания «Узавтосаноат» 55. Холдинговая компания «Узпахтасаноат» 56. Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» 57. Государственный комитет по автомобильным дорогам 58. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 59. Национальная телерадиокомпания Узбекистана 60. Академия наук 61. Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 62. Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана 63. Союз молодежи Узбекистана 64. Ассоциация «Узбекипаксаноат» 65. Акционерное общество «Узагротехсаноатхолдинг».

Подобный список организаций, сотрудники которых могут получить прописку в столице республики, был сформирован в 2016 году. Тогда он насчитывал 59 организаций. Примечательно, что в обновленном варианте присутствует Служба национальной безопасности Узбекистана (Миллий хавфсизлик хизмати), которая в марте была переименована в Службу государственной безопасности. Также в перечне указано старое название Госкомспорта, который в феврале преобразовали в министерство по физической культуре и спорту. Министерство труда официально называется «Министерство занятости и трудовых отношений».

На протяжении многих лет считалось, что прописку в Ташкенте получить практически невозможно. В последние годы ситуация стала меняться. В декабре 2017 года правительство упростило порядок получения постоянной прописки и временной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области, уменьшив количество требуемых для этого документов. Эти условия смягчили, но не устранили полностью ограничения по прописке, которые противоречат как Конституции Узбекистана, так и международным правовым актам, подписанным республикой.

В начале текущего года в законодательство были внесены поправки относительно ташкентской прописки для иностранцев или лиц без гражданства. Если до этого им приходилось приобрести в столице недвижимость на сумму от $150 тысяч, то с января порог был снижен вдвое - до 600 млн сумов ($75 тысяч).

В феврале 2018 года упростили порядок официального оформления в статусе столичного жителя и для остальных категорий граждан. Жителям Узбекистана, постоянно проживающим и прописанным в других регионах республики, разрешили покупать жилье в Ташкенте и Ташкентской области на вторичном рынке и без ограничения по минимальной стоимости.