Иран пообещал предоставить 40-процентную скидку на транзит узбекского хлопка
Значительная часть экспорта Узбекистана, в том числе хлопок, перевозится через Иран на мировые рынки. В 1996 году была введена в строй железнодорожная ветка Теджен – Серахс – Мешхед, соединившая железнодорожные системы государств Центральной Азии и Ирана.
В июне 2003 года во время официального визита первого президента Узбекистана Ислама Каримова в исламскую республику руководители двух стран подписали соглашение о международных транспортных маршрутах, благодаря которому Узбекистан получил возможность сократить путь к портам Персидского залива, вывозя свою продукцию через иранские порты Бандар-Аббас и Чобахор на побережье Индийского океана, а Иран начал доставлять свои товары в Центральную Азию и страны СНГ через территорию Узбекистана. В 2006-м была введена в эксплуатацию ветка Бафк – Бандар-Аббас, позволившая сократить расстояние между Ташкентом и Бандар-Аббасом на 800 км.
В ноябре 2013-го Иран предоставил Узбекистану скидку в 30% на транзитную перевозку хлопка-волокна по железной дороге. Дисконт действовал в течение одного года и продлевался по решению сторон (что и делалось в последующие несколько лет). Минувшей осенью сообщалось, что размер скидки на транзит по территории Ирана хлопка, мазута и удобрений из Центральной Азии составлял 35%.
К 2015 году объемы узбекского хлопка, перевозимого по территории Ирана, довели до 400 тысяч тонн.
В прошлом году Тегеран объявил дополнительные скидки до 50% на железнодорожный транзит, чтобы побудить страны региона активнее использовать для перевозки грузов иранские железные дороги.