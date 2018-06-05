Иран пообещал предоставить 40-процентную скидку на транзит узбекского хлопка

Порт Имам Хомейни. Фото с сайта Iran.ru

Иран предоставит скидку в 40% на транспортировку узбекского хлопка в свои южные порты. Об этом, как пишет Iran Daily , заявил министр дорог и градостроительства Исламской республики Аббас Ахунди в ходе визита в Узбекистан. Он также выразил надежду, что автомобильные перевозки между двумя странами станут доступнее, добавив, что иранские порты Шахид Реджайи, Имам Хомейни и Шахид Бехешти «готовы предоставить материально-технические средства узбекским партнерам».

Значительная часть экспорта Узбекистана, в том числе хлопок, перевозится через Иран на мировые рынки. В 1996 году была введена в строй железнодорожная ветка Теджен – Серахс – Мешхед, соединившая железнодорожные системы государств Центральной Азии и Ирана.

В июне 2003 года во время официального визита первого президента Узбекистана Ислама Каримова в исламскую республику руководители двух стран подписали соглашение о международных транспортных маршрутах, благодаря которому Узбекистан получил возможность сократить путь к портам Персидского залива, вывозя свою продукцию через иранские порты Бандар-Аббас и Чобахор на побережье Индийского океана, а Иран начал доставлять свои товары в Центральную Азию и страны СНГ через территорию Узбекистана. В 2006-м была введена в эксплуатацию ветка Бафк – Бандар-Аббас, позволившая сократить расстояние между Ташкентом и Бандар-Аббасом на 800 км.

В ноябре 2013-го Иран предоставил Узбекистану скидку в 30% на транзитную перевозку хлопка-волокна по железной дороге. Дисконт действовал в течение одного года и продлевался по решению сторон (что и делалось в последующие несколько лет). Минувшей осенью сообщалось, что размер скидки на транзит по территории Ирана хлопка, мазута и удобрений из Центральной Азии составлял 35%.

К 2015 году объемы узбекского хлопка, перевозимого по территории Ирана, довели до 400 тысяч тонн.

В прошлом году Тегеран объявил дополнительные скидки до 50% на железнодорожный транзит, чтобы побудить страны региона активнее использовать для перевозки грузов иранские железные дороги.