Президент ФИДЕ Илюмжинов пообещал официально объявить Узбекистан родиной шахмат

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан – родина шахмат. В ближайшее время ФИДЕ обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт, сообщает Olympic.uz.



Кирсан Илюмжинов (в центре) в ходе визита в Узбекистан. Фото с сайта Olympic.uz



Кирсан Илюмжинов подкрепил свои слова тем, что есть результаты научных исследований, проведенных экспертами в области истории, доказывающие зарождение популярного интеллектуального вида спорта именно на территории Узбекистана, а не Индии, Пакистана или Ирана. Правда, глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует и что даст Узбекистану статус родоначальника шахмат.

Илюмжинов посетил Ташкент, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции федерации шахмат Узбекистана. Основным вопросом собрания было избрание президента организации. В этой должности единогласно утвержден первый заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрий Ли. Он пообещал вывести интеллектуальный вид спорта на новый уровень.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести шахматы в школьную программу. Во время своего предыдущего визита в Ташкент, состоявшегося 14 мая текущего года, Кирсан Илюмжинов приветствовал это решение и обсудил открытие факультета шахмат в Университете Инха. В случае одобрения инициативы со стороны руководства вуза глава ФИДЕ пообещал помочь с учебной литературой и организацией мастер-классов.

Республика достигла наибольшего успеха в шахматах в 2004 году, когда узбекский гроссмейстер Рустам Касымджанов сенсационно завоевал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ. В том же году спортсмен указом первого президента страны Ислама Каримова был награжден орденом Амира Темура. В настоящее время Касымджанов проживает в Германии.