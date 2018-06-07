Узбекские футбольные клубы обязали уделять больше внимания женским и юношеским командам

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Футбольные клубы Суперлиги Узбекистана могут покинуть высший дивизион, если не будут уделять должного внимания молодежным, женским и футзальным командам. Об этом сообщает Nuz.uz

В начале сезона все клубы были предупреждены о правилах, введенных Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) республики. Каждый из 12 участников Суперлиги должен иметь свою команду по футзалу, женскую команду и команду U-18. Однако в ПФЛ уже начали поступать жалобы на то, что эти требования игнорируются.

Основной причиной неисполнения правил считается финансовая составляющая. Но руководство ПФЛ заявило, что знает о финансовых проблемах некоторых клубов и готово приложить все усилия для их решения.

На сегодняшний день женская лига Узбекистана представлена 14-ю командами. В лиге присутствуют представители всех 12 клубов Суперлиги Узбекистана, плюс команды «Андижанка» и гузарский «Шуртан». В чемпионате по футзалу принимают участие 12 команд – представителей клубов Суперлиги. В молодежном первенстве соревнуются 16 коллективов, в том числе 12 команд-дублеров клубов Суперлиги.

Следует отметить, что в апреле текущего года тогдашний спортивный директор каршинского «Насафа» Виталий Ни рассказал об отсутствии денег на отправку игроков дублирующего состава на выездную встречу регулярного чемпионата.