Министерство образования Узбекистана объяснило причину ошибок в учебниках

Учебники по истории Узбекистана. Фото Darudar.org

Ошибки в узбекистанских учебниках появляются из-за нехватки квалифицированных специалистов в издательствах и типографиях. Об этом заявило министерство народного образования Узбекистана по итогам заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте.

«Нехватка квалифицированных специалистов в издательствах и типографиях при подготовке учебников и учебно-методических пособий к изданию, в частности, редакторов, переводчиков, корректоров и художников приводит к тому, что они выпускаются с орфографическими ошибками, иллюстрации и рисунки публикуются в не соответствующем современным требованиям виде», - говорится в сообщении.

Министерство также признало методические проблемы в учебниках: «Не уделяется должное внимание отражению практических и контрольных заданий, основанных на компетентном подходе, теория отдалена от практики, что приводит к неполному усвоению учащимися необходимых знаний по точным и естественных предметам, учащиеся не могут полноценно применять приобретенные знания в повседневной жизни».

Кроме того, ведомство заявило о необходимости привести требования технического регламента создания пособий (шрифт, кегель, длина и количество слов, плотность, цвет бумаги) к международным стандартам.

Для решения этих проблем министерство разработало новый порядок создания учебников. Теперь на создание пособия отводится два месяца: месяц на разработку и экспертизу практикующими учителями и месяц на апробацию в учебных заведениях, после чего учебник разрешается издать.

На 2018/2019 учебный год подготовлены учебные и учебно-методические комплексы в полном комплекте для первых, вторых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ, началась работа по их изданию. В частности, для 11-го класса создан оригинальный макет учебников 32 наименований по 20 предметам на семи языках. Для первых-вторых классов учебно-методические комплексы 76 наименований подготовлены к переизданию. Всего к осени будет издано 28 млн экземпляров учебников.

Ранее неоднократно сообщалось об ошибках, которые СМИ и жители республики находили в школьных учебниках. Например, в учебнике химии за 7 класс угольная кислота названа «углекислой», а оксид марганца перепутан с оксидом магния. В учебнике английского языка коала названа куолой, в нем также обнаружены мыш, обезяна и гус. Похожие проблемы существуют не только с учебной литературой. Например, Uzmetronom обратил внимание на детскую книгу «Живая планета» издательства «Шарк», в которой названия стран и иностранных валют были приведены с многочисленными ошибками: «Франтсия», «Полпша», «Афконистон», «рублп», «юанп», «фунт стерлин».