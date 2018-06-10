Alerte Héritage: Официальный Ташкент с пренебрежением относится к культурным памятникам

Независимая неправительственная международная ассоциация Обсерватория культурного наследия Центральной Азии Alerte Heritage распространила заявление в связи с разрушением в Ташкенте старого здания аэропорта.



Снос здания аэропорта



«Тенденция, на которую Alerte Héritage уже обращал внимание, набирает ход, – говорится в заявлении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook. – Демонстрируя интерес к культурному наследию Узбекистана, хранящемуся в престижных зарубежных коллекциях (существованию которых ничего не угрожает), официальный Ташкент с пренебрежением относится к памятникам, находящимся в его ведении и целиком зависящим от внутренней культурной политики. Так в дни проведения в Петербурге широко освещавшегося выездного конгресса «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами» в Ташкенте было разрушено здание аэропорта, выдающийся памятник архитектуры республики середины 1950-х годов.





Ташкентский аэровокзал был отмечен обращением к мотивам ар-деко. Проектировали сооружение М.Кондакова и И.Мерпорт (в будущем – автор гостиницы «Узбекистан»). В 1980-х годах, в ходе исследовательских работ УзНИиПИреставрации здание было классифицировано в первой категории архитектурных памятников, т.е. тех памятников, которые подлежали безусловному сохранению.





Помимо архитектурной значимости, аэропорт Ташкента также был местом концентрации историко-мемориальных смыслов и ассоциаций. Для поколений узбекистанцев он оставался местом, связанным с эмоционально насыщенными и памятными личными воспоминаниями. Многочисленные гости республики, от Шастри до Моравиа, были его посетителями.

Удручает то, что Министерство культуры Узбекистана, в ведении которого находится охрана культурного наследия, вновь обходит молчанием снос важнейших архитектурных объектов. Его деятельность (или вернее – бездеятельность) в таких ситуациях все больше противоречит собственному мандату. Его чиновники получают зарплату, но не исполняют своих рабочих функций».









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