Иран утроил экспорт черной икры в 2018 году

Черная икра производства Ирана. Фото с сайта Dynastycaviar.com

С марта по июнь текущего года из Ирана было экспортировано в три раза больше черной икры, чем за аналогичный период прошлого года. Основным экспортером деликатеса является северный остан (провинция) Мазендаран, расположенная вдоль побережья Каспийского моря, сообщает агентство Mehr

По словам начальника управления рыболовства остана Мазендаран Валиоллы Мохаммадзаде (Valiollah Mohammadzadeh), с марта по июнь прошлого года Иран экспортировал черную икру из аквакультурных хозяйств (это континентальные водоемы или специально созданные морские и искусственных плантации, где выращивают рыб) на сумму около $3 млн, в то время как в текущем году объем торговли черной икрой за тот же период составил $10 млн.

Он добавил, что за последние пару лет были сделаны значительные инвестиции в области производства черной икры в аквакультурных хозяйствах и «отныне будет наблюдаться постоянный рост экспорта икры и осетрины из Ирана каждый год».

По прогнозу Мохаммадзаде, до марта 2019 года Иран экспортирует 2 миллиона килограммов мяса осетровых и 2,5 тысячи килограммов икры. Он рассказал, что в настоящее время в иранской провинции Мазендаран насчитывается 18 ферм по производству черной икры.

Отметим, что в последние годы лидирующие позиции на рынке черной икры стал занимать Китай. Например, китайская компания Kaluga Queen ежегодно производит 60 тонн черной икры. Если же учитывать полулегальные фирмы, то ежегодное производство икры в Китае эксперты оценивают примерно в 2000 тонн. Впрочем, учитывая невозможность получения точных данных, есть основания полагать, что и эта цифра значительно ниже реальной. Эксперты полагают, что де-факто Китай уже стал мировым лидером по производству и продаже осетрового деликатеса. Есть оценки, что уже сейчас он производит 60% от всей мировой добычи.