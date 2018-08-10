Генпрокуратура Узбекистана потребовала ввести в Ташкентской области «налог на ЖКХ»

Сотрудники Бюро принудительного исполнения. Фото с сайта Ozodlik.org

Ташкентское областное управление Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана потребовало с руководителей предприятий ежемесячно удерживать с зарплат сотрудников расходы на оплату коммунальных услуг, которые таким образом будут взиматься в виде налога. Директива была разослана всем компаниям вне зависимости от формы собственности, сообщает Uzmetronom.com

Согласно документу, руководство предприятий должно ежемесячно высчитывать из оклада работников по 50 тысяч сумов ($6,5) за электроэнергию, 30 тысяч сумов ($4) за природный газ и 20 тысяч сумов ($2,5) за питьевую воду. Причем, не имеет значения, есть ли у работников долги за «коммуналку» или они исправно оплачивают счета.

«Прошу Вас предоставлять до 10 числа каждого месяца информацию в территориальные районные-городские подразделения Бюро принудительного исполнения и сведения в областное управление по осуществляемым платежам (с указанием расчетного счета каждого работника по электроэнергии, природному газу и питьевой воде)», - говорится в типовом письме за подписью первого заместителя областного управления БПИ З.Рахимова.

Кроме того, БПИ затребовало предоставить им полный список занятых на предприятии людей с указанием персональных данных, в том числе, места жительства.

Согласно статье 164 Трудового кодекса Узбекистана, удержания из оплаты труда возможны по общему правилу только на основании письменного разрешения работника или по решению суда. Здесь же прописан ряд случаев, когда руководство предприятия имеет право удерживать часть зарплаты без согласия подчиненного, например, если тот нанес компании материальный ущерб. Но коммунальные платежи в этот список не входят.

В социальных сетях на решение БПИ Ташкентской области пользователи отреагировали крайне негативно. Многие считают, что таким образом государственные исполнители перекладывают свою работу по взысканию денег с должников по ЖКХ на коммерческие структуры.

Практика принудительного удержания части зарплаты на оплату коммунальных услуг применяется в Узбекистане на протяжении десятка лет. Подобное наблюдалось даже в тех регионах, где газо- и электроснабжение подается с перебоями. Подробнее об этом можно прочитать в материалах «Ферганы» «Узбекистан: Зарплаты бюджетников Самарканда полностью перевели на пластиковые карточки» и «В Узбекистане наступил очередной сезон страданий из-за перебоев или отсутствия газа и электроэнергии».