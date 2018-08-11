HeadHunter обнаружила в Узбекистане ученых с зарплатой $11 тысяч

Фото Chris Price с сайта Flickr

Рекрутинговая компания HeadHunter (HH) Узбекистан на основе анализа размещенных на сайте hh.uz вакансий компаний-работодателей и резюме соискателей подготовила обзор рынка труда первого полугодия. По итогам исследования выявлено, что в Узбекистане существуют вакансии для работников науки и образования с зарплатой 85 миллионов сумов ($10.897). Такие данные опубликованы на официальном сайте Мининфокома республики.

Самой высокооплачиваемой вакансией, по данным HH, стал специалист в сфере информационных технологий. Работодатель предлагает сотруднику ежемесячную оплату в размере 155,4 млн сумов ($19,9 тысячи). На втором месте оказалась вакансия в сфере образования и науки - $10,9 тысячи. На третьем – специалист в сфере строительства и недвижимости ($3000).

Меньше всего оплачивается сфера безопасности, там зарплаты начинаются от 467,2 тыс сумов ($60) в месяц. Это меньше, чем платят домашнему персоналу ($70), студентам в начале карьеры ($76), педагогам ($83) и обслуживающему персоналу гостиниц и ресторанов ($84).

Судя по медианному показателю (медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию), больше всего зарабатывают занятые в добыче сырья ($680), высший менеджмент и госслужащие ($637), а также работающие в автомобильном бизнесе ($605).

Согласно результатам анализа, абсолютно одинаковая медиана зарплат у работников сфер маркетинга, медицины, науки и образования, инсталляции и сервиса, искусства и масс-медиа – 2,48 млн сумов ($318). Самая низкая медиана месячной оплаты также одинакова сразу в нескольких сферах – 1,49 млн сумов ($191) зарабатывают сотрудники безопасности, административный персонал, рабочие и студенты.

Самым требовательным соискателем на сайте HH стал специалист для Project Lead в профессиональной области «Высший менеджмент». Он оценил свои услуги в $19 тысяч. Меньше всего хочет стажер в отделе продаж, он готов трудиться за 30 тысяч сумов ($4) в месяц.

В середине июля текущего года Госкомстат Узбекистана сообщил о росте средних зарплат в стране. За первые шесть месяцев 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Узбекистане выросла на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 млн сумов ($216).

Отметим, что согласно Трудовому кодексу Узбекистана, месячная оплата труда работника не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда, в январе–июне 2018 года она составила 426,5 тысячи сумов ($54,6).

С 15 июля в Узбекистане минимальный размер заработной платы повышен на 7% – до 184,3 тысячи сумов ($23,44). Минимальная пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства выросли до 360.460 сумов ($45,86), пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам без необходимого стажа работы составляет 221.190 сумов в месяц ($28,14).