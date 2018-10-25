В Узбекистане обнаружился дефицит нотариусов

Нотариальная контора в Узбекистане. Фото с сайта Uz24.uz

Министерство юстиции Узбекистана увеличило штат сотрудников нотариальных контор по республике и объявило о начале конкурса по набору нотариусов. Об этом сообщает официальный сайт Минюста.

«Повышение спроса и потребностей населения в нотариальных услугах становится причиной увеличения очередей в нотариальных конторах. Для решения данной проблемы Министерство юстиции на 665 единиц увеличило штатную численность сотрудников нотариальных контор по республике», — говорится в сообщении.

Приказом министра юстиции дополнительно учреждено 146 штатных единиц нотариусов (рост на 20%), 383 — помощников нотариусов (+74%) и 137 — секретарей нотариусов (+15%). Будут открыты 69 новых государственных нотариальных контор.

Объявления о проведении конкурсов на новые должности разместят в газете «Инсон ва қонун», на официальном веб-сайте Минюста и в Telegram-канале «Huquqiy axborot».

По условиям конкурса, на вакансии могут претендовать граждане Узбекистана с высшим юридическим образованием, которые имеют трехлетний стаж работы по юридической специальности, в течение 1 года стажировались в нотариальной конторе и сдали квалификационный экзамен. От условия пройти стажировку с 1 января 2019 года избавят проработавших не менее пяти лет судьей либо не менее трех лет — на должностях, связанных с руководством и контролем за нотариальной деятельностью.

Также в Минюсте раскрыли данные о средней ежемесячной зарплате нотариусов с учетом всех надбавок и доходов от платных услуг и после оплаты налогов. Она составляет 4 миллиона сумов ($482). При этом в Ташкенте нотариусы в среднем зарабатывают 6 миллионов сумов ($723), в Самаркандской области — 4 миллиона сумов ($482), Ферганской — 4,5 миллиона сумов ($542).

Отметим, что с 1 января 2018 года в Узбекистане планировалось преобразовать все государственные нотариальные конторы в частные. Но в итоге этого не произошло.

Тем временем в работу нотариусов вносятся изменения в рамках реформирования нотариата. В частности, в декабре прошлого года правительство отменило нотариальное заверение более 50 документов, в марте 2018 года были значительно снижены ставки госпошлин за осуществление нотариальных действий. В мае нотариусов обязали записывать процесс оформления сделок на видео, если человек, участвующий в сделке по какой-либо причине не может расписаться самостоятельно. В сентябре правительство Узбекистана утвердило четыре административных регламента взаимодействия нотариусов с другими организациями при получении справок для оформления сделок с недвижимостью, что должно ускорить процесс.

По данным Минюста, с января по сентябрь 2018 года в Узбекистане произведено 3.192.819 нотариальных действий, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение объяснили тем, что большинство организаций перестало требовать от граждан нотариально заверенные копии документов о приеме на работу, выходе на пенсию, призыве на воинскую службу и других.