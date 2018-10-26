Немецкая компания оденет узбекских футболистов

Футбольная форма производства Jako. Фото с сайта Podrobno.uz

Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ, ранее ФФУ) договорилась с немецкой компанией Jako о поставках спортивной экипировки для национальных сборных Узбекистана всех возрастов. Контракт с компанией подписан сроком на три года, сообщает Kun.uz со ссылкой на первого вице-президента АФУ и президента Олимпийского комитета Узбекистана Умида Ахмаджанова.

По словам Ахмаджанова, от сотрудничества с Adidas, соглашение с которой было подписано в этом году, пришлось отказаться.

Ассоциация провела переговоры с рядом иностранных компаний – поставщиками спортивной экипировки. В итоге было достигнуто соглашение с немецкой компанией Jako. Компания будет поставлять экипировку для футбольных сборных Узбекистана всех возрастов, исключением станет только олимпийская сборная, представители которой получают экипировку от PRES-JOG.

С 2004 по 2012 год АФУ сотрудничала с компанией Puma, с 2013 по 2018 годы – с Joma. Также экипировку для сборных Узбекистана в разные годы поставляли Umbro, Admiral, Grand Sport и Hummel.

В 2018 году было подписано соглашение с компанией Adidas, с которой Узбекистан работал с 1992 по 1997 годы и в 2000 году. Причины столь скорого расторжения договора не раскрываются. Однако можно предположить, что инициатором разрыва отношений выступила сама компания, так как сообщалось о снижении выручки Adidas на территории России и стран СНГ. Из финансового отчета компании за 2017 год следует, что объем продаж в России и СНГ за год сократился на 3% и составил 660 млн евро. Без учета курсовой разницы снижение составило 12,8%. В связи с этим компания приняла решение о закрытии сотен магазинов на территории РФ. В то же время Adidas в 2017 году получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Компания Jako была основана в 1989 году и специализируется на производстве спортивной одежды (форма, обувь, аксессуары) и инвентаря. В настоящее время имеет филиалы в более чем 40 странах. Штаб-квартира компании находится на юго-западе Германии, в округе Холенбах. На 2018 год компания обеспечивает спортивной экипировкой целый ряд футбольных клубов, в том числе немецкие «Байер» (Леверкузен), «Ганновер 96», «Дармштадт», голландский «Хееренвен», бельгийский «Льерс». Также в форме с логотипом Jako выступают национальные футбольные сборные Ирака, Сирии, Омана, Македонии и Молдавии.

Напомним, что в начале текущего года молодежная сборная Узбекистана стала победителем Чемпионата Азии. В августе текущего года главным тренером национальной команды Узбекистана был назначен аргентинский специалист Эктор Купер. На октябрь 2018 года сборная Узбекистана находится на 94-м месте в рейтинге ФИФА.