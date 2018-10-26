В Наманганской области более 30 человек отравились шашлыком

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В Чустском районе Наманганской области на востоке Узбекистана более 30 человек отравились шашлыком, приготовленным в местной столовой. Двое отравившихся скончались, шестеро попали в реанимацию, сообщает Радио «Озодлик»

Массовое пищевое отравление произошло в минувшее воскресенье, 21 октября, хотя СМИ стало о нем известно лишь накануне. Столовая, где люди отравились, находится рядом с рынком в городе Чусте, районном центре. Около тридцати ее посетителей попали в инфекционное отделение больницы.

Все столовые рядом с рынком закрыли, эпидемиологи из Наманганской области и Ташкента проводят проверки. Главный врач чустского санитарно-эпидемиологического надзора Зайлиддин Анаркулов сообщил, что исследования, проведенные в районной и областной лабораториях, подтвердили диагноз — кишечный иерсиниоз.

Врач больницы сообщил о двух умерших. Между тем в городе распространяются слухи о том, что число смертей достигает пятнадцати, а причиной называют мясо животных, болевших желудочно-кишечной формой сибирской язвы — зооантропоноза, то есть болезни, общей для животных и человек.

На следующий день после массового отравления в Наманганской области, 22 октября, в Самарканде обратились в больницу 17 человек, отравившихся хот-догами. Среди отравившихся были трое детей до 14 лет. Все заболевшие покупали хот-доги в одной и той же будке фастфуда, где еду готовили в антисанитарных условиях.

Самаркандский инцидент тогда прокомментировало Министерство здравоохранения Узбекистана, о Наманганском до сих пор нет комментариев, а врач из Чустской районной больницы отметил, что ему и другим экспертам было прямо запрещено рассказывать о заболевших, поэтому беседовал со СМИ на условиях анонимности.

В Наманганской области последнее массовое отравление произошло в феврале этого года. Тогда почти 40 человек отравились блюдом из вареной баранины.