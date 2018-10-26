В Юнусабадском районе Ташкента построят Business city за $500 млн

Шавкату Мирзиёеву показывают проект бизнес-сити. Фото пресс-службы президента Узбекистана

В Юнусабадском районе Ташкента к 2023 году построят Business city, состоящий из торговых комплексов, офисов для бизнеса, парков, развлекательных заведений, жилья и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Business city будет занимать участок площадью 45,5 гектара в махалле (квартале) Отчопар-2 Юнусабадского района. По предварительным расчетам, стоимость проекта составляет $500 млн, его начнут реализовывать в 2019 году. Президент страны Шавкат Мирзиёев поручил привлечь к строительству иностранных инвесторов, опытных проектировщиков и строителей. Он заявил, что уже в этом году в районе необходимо внедрять предложения по управлению многоквартирными домами, разработанные на основе опыта российского города Казани, который был продемонстрирован главе государства.

В начале августа 2018 года президент Узбекистана предписал в районах и городах всех регионов Узбекистана построить деловые центры в формате Business city. Это решение, как указано в постановлении, направлено на «улучшение архитектурного облика и благоустройства районных и городских центров, повышение их привлекательности для иностранных и отечественных инвесторов, строительство современных объектов на основных туристских маршрутах, а также расширение перечня и улучшение качества предоставляемых услуг для населения и гостей республики».

На местах решения о строительстве новых city будут приниматься местными органами власти по согласованию с правительством. Функции заказчика, а также координацию и контроль за строительством будут осуществлять дирекции, создаваемые для каждого city при хокимиятах (администрациях) областей и Ташкента и Совете министров Каракалпакстана.

В рамках проекта будут предоставлены льготы, в частности, в виде освобождения инвесторов от уплаты налога на имущество и земельного налога, а для генеральной проектной и генеральной подрядной организаций — от уплаты НДС по работам, выполняемым нерезидентами. Привлекаемым иностранным специалистам обеспечат бесплатное оформление всех документов: от въездных виз и прописки до подтверждений на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана.