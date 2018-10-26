Правительство Узбекистана обязало госорганы следить за ННО

Здание Минюста Узбекистана. Фото с сайта Kun.uz

Правительство Узбекистана утвердило порядок, согласно которому правоохранительные, таможенные и налоговые органы обязаны информировать министерство юстиции о нарушениях со стороны негосударственных некоммерческих организаций (ННО), в том числе религиозных. Об этом сообщает «Норма.Uz»

В министерство юстиции или его территориальные подразделения необходимо будет сообщать о незаконной деятельности ННО, несоответствии их работы учредительным документам, нецелевом расходовании средств и незаконных источниках их финансирования, о мероприятиях, проведенных без уведомления органов юстиции, сотрудниках, привлеченных к ответственности за нарушения, фактах умышленного уклонения ННО от уплаты налогов и других обязательных платежей, об организации религиозными объединениями коллективных собраний, не имеющих отношения к отправлению культа. В зависимости от вида нарушения информация должна передаваться в ответственные органы в срок от пяти до десяти дней с момента его выявления.

Новое положение также наделяет представителей министерства юстиции правом запрашивать у органов госуправления, местной власти и милиции информацию о деятельности ННО, мнение о запланированных такими организациями мероприятиях и анализ по итогам проведенных (конференции, семинары, тренинги), документы об их финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о том, как они расходуют предоставленные им гранты, мнение об аккредитации иностранных работников и членов их семей, а также информацию об иностранцах, приезжающих в республику по приглашению ННО.

На министерство иностранных дел возлагается обязанность по запросу предоставлять в органы юстиции информацию о выданных визах иностранцам, приезжающим в Узбекистан по приглашениям ННО. Все эти сведения предоставляются в минюст и его подразделения в письменном или электронном виде.

В первые годы после обретения независимости в Узбекистане наблюдался стремительный рост числа ННО и развитие сферы гражданского активизма. Однако в 2004 году власти стали закрывать религиозные ННО. Этот процесс ускорился после андижанских событий 2005 года. Тогда в Узбекистане свою деятельность прекратили Freedom House, Internews, Central Asian Free Exchange (CAFE), IREX, ACCELS, Фонд Сороса и другие организации.С приходом к власти Шавката Мирзиёева руководство страны начало демонстрировать попытки либерализовать сферу ННО. В мае президентским указом были упрощены правила работы неправительственных организаций, в частности, ННО разрешили не согласовывать с регистрирующим органом свои мероприятия, лишь уведомив о планах, а также разрешили получать грантовые средства на счета в любых банковских учреждениях, а не только в отделениях банка «Асака» и Национального банка внешнеэкономической деятельности (НБ ВЭД), как это было ранее.

По данным министерства юстиции на 1 января 2018 года, в Узбекистане зарегистрировано 9235 ННО и 2245 религиозных организаций, представляющих 16 конфессий. В 2017 году было подано 1910 заявлений о государственной регистрации, перерегистрации и постановке на учет обособленных подразделений ННО и религиозных организаций. Из них удовлетворены были 1394, по 454 заявлениям были выданы отказы, остальные находились на стадии рассмотрения. Тридцать ННО в 2017 году были выведены из государственного реестра. В 1086 ННО прошли проверки, по итогам которых были вынесены 788 представлений по устранению выявленных нарушений.