В Госкомтуризме Узбекистана опровергли назначение временного руководителя

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Место председателя Комитета по развитию туризма Узбекистана остается вакантным. Об этом «Фергане» сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне была распространена информация об освобождении от должности главы Госкомтуризма Бахтиёра Умарова. В сообщении говорилось, что временно исполняющим обязанности председателя комитета назначен первый заместитель Улугбек Касимходжаев.

«Касимходжаев занимает должность и.о. первого заместителя, место председателя пока вакантно», — пояснили в пресс-службе Госкомтуризма.

Причина отставки Умарова пока неизвестна.

За три дня до этого события Госкомтуризм сообщил о некоторых успехах в своей деятельности. По итогам января-августа был зафиксирован значительный рост турпотока в Узбекистан. К примеру, количество туристов из США, Канады и других стран Америки выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 9900 человек. Число итальянских туристов выросло на 47%, составив 9300 человек, польских — на 57%, достигнув отметки 1900. Рост турпотока в Госкомтуризме связывают с запуском с 15 июля новой системы получения электронных виз.