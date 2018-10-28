Узбекистанского чиновника оштрафовали за арычный флешмоб

В Узбекистане заместителя главы Аккурганского района Ташкентской области Шерзода Муродова оштрафовали за стояние в арыке вместе с подчиненными и руководителями фермерских хозяйств. Об этом сообщает Kun.uz. По одной из версий, люди спустились в арык по требованию Муродова, недовольного их работой.

Инцидент произошел 25 октября. Позднее в социальных сетях появились фотографии шести человек, стоящих в воде в арыке у поля. Некоторые предположили, что это фермеры, которых наказали за невыполнение плана по сбору хлопка.



Мужчины в арыке. Фото с сайта Kun.uz



На снимок обратило внимание министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Оно попросило очевидцев прислать данные о том, где и при каких обстоятельствах сделано фото.

Позднее выяснилось, что в воде стояли заместитель хокима (главы администрации) Аккурганского района Шерзод Муродов, начальник районного отдела водного хозяйства Тохир Мирзакаримов, начальник районного отдела сельского хозяйства Шароф Ахмедов, председатель махалли «Озод» Зокир Мусабеков, руководитель фермерского хозяйства «Мавлонбой ота» Аброр Мавлонов и руководитель другого фермерского хозяйства «Абдуносир» Носир.

Поводом для странной акции стало недовольство Муродова по поводу несвоевременного орошения полей. Вот как описал ситуацию глава района Фарход Омонов. «Заместитель хокима поехал на поле и хотел изучить ситуацию с посевами зерна. После посева зерна должно было быть орошение земель. Но не было никакого орошения. Некоторые отметили, что не было воды. «Вот ведь вода! Почему не орошайте. Иди сюда, посмотри на воду». Таким образом, он стал в арык, и другие…», — заявил чиновник. Он не сказал однозначно, заставлял ли людей его заместитель зайти в арык, однако признал его поведение неправильным.

Сам Муродов заявил, что никого не принуждал. «Я хотел им показать воду, но я не заставлял их стоять на воде, они сами спустились», — утверждает он. Он также заявил, что неподалеку в это время находились вице-премьер Узбекистана и представители областной администрации (глава района этого не подтвердил). Была ли акция рассчитана на привлечение их внимания, чиновник не уточнил.

Между тем позднее в социальных сетях появилась фотография, на которой также изображены шестеро мужчин — теперь с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок также был сделан 25 октября, в Бекабадском районе Ташкентской области. В это время, как отмечают источники издания, в регионе находился вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев.



Мужчины с камнями в руках. Фото с сайта Kun.uz



По неофициальной версии, это стало наказанием за то, что люди не подготовили почву для посевов. Ранее, как сообщалось, вице-премьер Узбекистана выразил недовольство уровнем сельскохозяйственных работ в Бекабадском районе и показал камни, лежавшие на полях. Глава района тогда получил замечание.