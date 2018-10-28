АГМК впервые в истории выиграл Кубок Узбекистана по футболу

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Футбольный клуб АГМК одержал победу в финале Кубка Узбекистана по футболу. Об этом сообщает Kun.uz . Команда впервые стала победителем этого чемпионата.

Финальный матч состоялся 28 октября на стадионе «Истиклол» в Фергане. АГМК обыграл противостоявший ему «Пахтакор» со счетом 3:1. Два победных гола забил Йован Жокич (один из них с пенальти), еще один — Зохир Пиримов.

Теперь АГМК, как отмечается, предстоит принять участие в отборочном этапе Лиги чемпионов Азии-2019.АГМК был создан в 2004 году (позднее название поменяли на «Алмалык», но затем вернули прежнее). Клуб назвали в честь основного спонсора — Алмалыкского горнодобывающего комбината. Главным тренером долгое время был Игорь Шквырин, в 2017 году его сменил Виктор Кумыков. Под его руководством команда заняла 7-е место в Высшей лиге и дошла до 1/8 в Кубке Узбекистана.

Недавно главным тренером был назначен Бахтиер Ашурматов, который до этого работал в клубе «Бухара». По его словам, его контракт истекает в конце года, однако, вероятно, будет продлен.