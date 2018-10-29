«Узбектелекому» в третий раз за год сменили руководителя

Назиржон Хасанов. Фото с сайта Uztelecom.uz

Исполняющим обязанности генерального директора акционерной компании «Узбектелеком» назначен Назиржан Хасанов. Об этом было объявлено на заседании, прошедшем 29 октября под председательством министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. В текущем году это третья смена руководителя крупнейшего телекоммуникационного оператора республики.

Хасанов родился в 1970 году. Имеет два высших образования: в 2002 году он окончил Ташкентский электротехнический институт, а в 2012 году – Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (оба вуза он окончил заочно). Трудовую деятельность начал в 1991 году на предприятии «Андижан Телеком». С 2005 года Хасанов работает в системе «Узбектелеком». В разные годы занимал посты первого заместителя директора, заместителя гендиректора, технического директора. С мая 2018 года стал работать директором по взаимодействию с государственными органами, где в круг его полномочий входил широкий спектр вопросов, в частности, координация работы по обеспечению информационной безопасности на сетях телекоммуникации и передачи данных.

В конце февраля 2018 года генеральным директором «Узбектелекома» был назначен Фархад Розиев, сменивший на этом посту Шухрата Кадирова, управлявшего компанией на протяжении почти целого года. Однако в августе произошла обратная замена: Кадиров вновь стал руководить предприятием, а Розиев стал коммерческим директором «Узбектелекома». По данным узбекских СМИ, снятию Розиева с должности предшествовала критика в адрес компании со стороны премьер-министра страны Узбекистана Абдуллы Арипова.

«Узбектелеком» — крупнейший национальный оператор телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию Узбекистана. Компания предоставляет услуги аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи, международной и междугородней связи, все виды услуг голосовой связи и передачи данных, доступа к сети интернет и другие. Услуги компании на рынке оказываются под четырьмя торговыми марками – UZTELECOM, UZMOBILE, UZONLINE и TELECOM TV. В составе компании действуют 22 филиала, в том числе 14 региональных, 8 специализированных и 3 дочерних предприятия, где, в общей сложности, работают около 15 тысяч сотрудников.