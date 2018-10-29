ОБСЕ подарила узбекистанским спортсменкам 40 велосипедов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передала 40 велосипедов представителям региональных федераций велоспорта Узбекистана. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета республики.



Фото с сайта Оlympic.uz



Велосипеды были вручены в ходе спортивного мероприятия «Юртимнинг мунис аели, спорт билан гузал камоли», посвященного женскому спорту. Организатором мероприятия выступили Комитет женщин Узбекистана, Федерация велоспорта Узбекистана и ОБСЕ. Подарок разделили между представителями республиканской школы-интерната Олимпийского резерва, региональных отделов федерации велоспорта Каракалпакстана, города Ташкента, Ферганской, Андижанской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей.

На мероприятии присутствовали натурализованная Узбекистаном российская велогонщица Ольга Забелинская и заслуженный тренер республики Людмила Маркелова. Участники встречи обсудили возможные пути развития велоспорта в Узбекистане и вопросы поддержки девушек и женщин.

В октябре прошлого года при поддержке ОБСЕ в Намангане была построена первая велодорожка. Тогда же Организация передала 80 велосипедов в узбекистанские дома милосердия, школы и органы самоуправления граждан.

В сентябре этого года Федерация велоспорта Узбекистана заключила меморандум о сотрудничестве с ОБСЕ, направленный на дальнейшее развитие велосипедной инфраструктуры в республике.

Координатор проектов ОБСЕ, действующий в Узбекистане, реализует проекты, включающие в себя помощь в совершенствовании законодательства, проведение учебных курсов, семинаров, конференций и ознакомительных поездок, а также предоставление консультаций по совершенствованию работы государственных органов, ведомств и организаций гражданского общества.

Ранее сообщалось , что в марте 2019 года в Узбекистане состоится чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе среди взрослых спортсменов, юниоров и людей с ограниченными возможностями «2019 Asian Road Para & Cycling Championships». По заявлениям специалистов, Узбекистан не готов принять турнир такого высокого уровня. Неизвестно, готовится ли в Ташкенте специальная трасса для соревнования, также непонятно, как быть велоспортсменам с ограниченными возможностями, поскольку никаких условий для них не предусмотрено. В феврале 2018 года о трудностях узбекистанского велоспорта рассказывал заслуженный тренер высшей категории Мануэль Туйчиев.