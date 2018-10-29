В Ташкенте появились первые автобусы с кондиционерами

Автобусы с кондиционерами. Фото с сайта Kommersant.uz

В Ташкент доставлены 20 автобусов SAZ LE60, произведенные на самаркандском заводе «СамАвто». Главная их особенность в том, что они оснащены кондиционерами, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу компании «Тошшахартрансхизмат».

До конца текущего года автопарки столицы Узбекистана пополнятся еще 60 SAZ LE60 и 40 низкопольными автобусами MAN большой вместимости, выпущенных совместным узбекско-германским предприятием JV MAN Auto-Uzbekistan (Самаркандская область).

Вместимость SAZ LE60 составляет 56 человек, в салоне 25 сидячих мест. Машина оснащена двигателем Isuzu мощностью 190 лошадиных сил стандарта Евро-4 с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автобуса – 80 км/ч. Из дополнительных опций можно отметить наличие аппарели (устройство наподобие пандуса), облегчающей доступ в салон для маломобильных граждан. Что касается кондиционера, то в технических характеристиках не уточняется, какой он системы – работает ли как обогреватель или генерирует только холодный воздух.

В настоящий момент автобусы SAZ LE60 проходят испытания на улицах подмосковного города Химки. Для России с учетом климатических условий «СамАвто» предложил транспортные средства, в которых установлен предпусковой подогреватель двигателя и стеклопакеты.

Летом текущего года в связи с аномальной жарой компания «Тошшахартрансхизмат» организовала в ташкентских автобусах акцию — сотрудники ходили по салонам и раздавали пассажирам воду. Тогда же в соцсетях представители организации обещали пополнить автопарки кондиционированными машинами уже в этом году. Причем речь шла о продукции самаркандского завода.

ООО SamAuto — завод по производству коммерческого автотранспорта, расположенный в Самарканде. Его учредителями наряду с АК «Узавтосаноат» и акционерным банком «Асака» является японская корпорация ItochuCorporation. Предприятие выпускает автобусы, грузовики и спецтехнику: кареты скорой помощи, автомобили пожарной службы, мусоровозы и прочее.