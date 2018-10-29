Иран начал экспорт нефти через частные компании для обхода санкций США

НПЗ в Иране. Фото с сайта Wng.org

Иран начал продавать свою нефть частным компаниям на внутреннем рынке для последующей перепродажи ими сырья на мировых рынках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Министерства нефти исламской республики SHANA.

Экспорт сырой нефти в Иране контролируется государством. Чтобы обойти второй пакет американских санкций, направленных на полный запрет экспорта иранской нефти, правительство разрешило частным компаниям приобретать сырье на внутреннем рынке на энергетической бирже. В дальнейшем эти компании смогут перепродавать сырье на мировом рынке под видом частного бизнеса.

О своем способе обхода санкций Иран заявил еще в июле. Ранее частным нефтеперерабатывающим компаниям разрешалось экспортировать только нефтепродукты, получаемые в результате переработки сырой нефти.

По данным SHANA, всего на иранской энергетической бирже был выставлен один миллион баррелей нефти. За воскресенье было реализовано 280 тысяч баррелей по цене $74,85 за баррель. Нефть продавалась партиями по 35 тысяч баррелей. Покупателей сырья агентство не называет.

Второй пакет экономических санкций США в отношении Ирана вступает в силу 4 ноября. Он затрагивает нефтегазовый сектор страны, перевозку грузов, а также зарубежные финансовые институты, которые проводят операции с Центральным банком Ирана и рядом других иранских кредитных учреждений.

Ранее от импорта иранского «черного золота» отказались Япония и Южная Корея. Временно приостановили закупку иранской нефти и китайские государственные нефтегазовые компании CNPC и Sinopec, которые сегодня являются главными ее покупателями. Только в сентябре этого года Китай закупил у Исламской республики нефти на $1,5 млрд. Еще один крупный импортер – Индия, отказываться от закупок у Ирана она пока не намерена.

США начали вводить санкции против Исламской республики после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает иранскую ядерную программу и взамен позволяет Ирану заниматься экспортом нефти и другой экономической деятельностью на международном рынке. Поводом для отказа от СВПД для правительства США стало то, что, по мнению американских чиновников, Иран поддерживает международные террористические организации – в первую очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла», палестинский ХАМАС и афганское движение «Талибан».