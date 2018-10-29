Иран начал экспорт нефти через частные компании для обхода санкций США
Экспорт сырой нефти в Иране контролируется государством. Чтобы обойти второй пакет американских санкций, направленных на полный запрет экспорта иранской нефти, правительство разрешило частным компаниям приобретать сырье на внутреннем рынке на энергетической бирже. В дальнейшем эти компании смогут перепродавать сырье на мировом рынке под видом частного бизнеса.
О своем способе обхода санкций Иран заявил еще в июле. Ранее частным нефтеперерабатывающим компаниям разрешалось экспортировать только нефтепродукты, получаемые в результате переработки сырой нефти.
По данным SHANA, всего на иранской энергетической бирже был выставлен один миллион баррелей нефти. За воскресенье было реализовано 280 тысяч баррелей по цене $74,85 за баррель. Нефть продавалась партиями по 35 тысяч баррелей. Покупателей сырья агентство не называет.
Второй пакет экономических санкций США в отношении Ирана вступает в силу 4 ноября. Он затрагивает нефтегазовый сектор страны, перевозку грузов, а также зарубежные финансовые институты, которые проводят операции с Центральным банком Ирана и рядом других иранских кредитных учреждений.
Ранее от импорта иранского «черного золота» отказались Япония и Южная Корея. Временно приостановили закупку иранской нефти и китайские государственные нефтегазовые компании CNPC и Sinopec, которые сегодня являются главными ее покупателями. Только в сентябре этого года Китай закупил у Исламской республики нефти на $1,5 млрд. Еще один крупный импортер – Индия, отказываться от закупок у Ирана она пока не намерена.
США начали вводить санкции против Исламской республики после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает иранскую ядерную программу и взамен позволяет Ирану заниматься экспортом нефти и другой экономической деятельностью на международном рынке. Поводом для отказа от СВПД для правительства США стало то, что, по мнению американских чиновников, Иран поддерживает международные террористические организации – в первую очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла», палестинский ХАМАС и афганское движение «Талибан».