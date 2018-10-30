Мирзиёев уволил курирующего сельское хозяйство вице-премьера

Зоир Мирзаев. Фото с сайта Uznews.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности вице-премьера – руководителя комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции Зойира Мирзаева. Причиной увольнения стали серьезные недостатки в организации работы по посеву и орошению озимых зерновых, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Мирзаев уволен на основании президентского распоряжения от 29 октября. Данный документ касается повышения ответственности руководителей органов власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и форм принудительного труда.

Увольнению с поста вице-премьера предшествовали два получивших широкий резонанс инцидента в Ташкентской области. 27 октября в соцсетях стала распространяться фотография, на которой шестеро мужчин стояли по колено в полном воды арыке. Позже выяснилось, что их принудил к этому заместитель хокима (главы администрации) Аккурганского района Ташкентской области — из-за недовольства орошением полей. Чиновника оштрафовали. Также в социальных сетях появилась фотография, на которой изображены шестеро мужчин — теперь с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок, как и первый, был сделан 25 октября, но в Бекабадском районе Ташкентской области. В обоих случаях, по данным СМИ, на месте инцидентов находился вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев. Позже в Генпрокуратуре заявили, что все виновные в случившемся будут привлечены к ответственности вне зависимости от занимаемых должностей и статуса.

Мирзиёев поручил Генеральному прокурору Узбекистана Отабеку Муродову провести проверку по фактам нарушения закона в ходе проведения сельхозработ. Премьер-министру Абдулле Арипову и чиновникам на местах дано указание обеспечить эффективную реализацию мер по искоренению любых проявлений принудительного труда.

Зойиру Мирзаеву 50 лет. С 2016 года занимал пост заместителя премьер-министра - министра сельского и водного хозяйства Узбекистана – руководителя комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В феврале 2018 года лишился поста главы Минсельводхоза после того, как министерство разделили на два ведомства. До назначения в правительство возглавлял администрацию Самарканда (с 2008 года), затем, с 2010-го, — Самаркандской области.

Сообщения о фактах принудительного труда стали появляться в СМИ практически с первых дней начала уборочной кампании. С 10 сентября министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана получило свыше 800 обращений по факту принуждения к труду, в 77 случаях чиновники привлечены к ответственности. Ведомство также стало реагировать на сообщения независимых правозащитников, которые зафиксировали ряд нарушений в Ташкентской, Джизакской области и Каракалпакстане. В частности, были выявлены факты привлечения к работе на хлопковых полях несовершеннолетних детей, беременных женщин, медицинских работников и призывников.