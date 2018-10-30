В Узбекистане открыли первый олимпийский бассейн

В колледже Олимпийского резерва Узбекистана открылся спортивный комплекс с бассейном, отвечающий мировым стандартам. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета (НОК) республики.



Олимпийский бассейн в Ташкенте. Фото с сайта Review.uz



Спортивный комплекс представляет собой сооружение 50 метров длиной и 25 шириной и соответствует всем требованиям подготовки спортсменов к сдаче олимпийских нормативов. Бассейн готов к проведению международных соревнований.

Кроме бассейна и учебных классов, в комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов. В ходе строительства объекта было завезено современное оборудование из Дании и Испании. Все атрибуты бассейна соответствуют нормам, установленным Международной федерацией плавания (FINA).

Приоритетное внимание было уделено безопасности и очистительной системе бассейна. На сегодня это единственный в стране олимпийский комплекс, где установлено мощное оборудование и «умная» система анализа воды. Специальная система самостоятельно распределяет очистительные реактивы, более того — сама их генерирует. Бассейн будет действовать круглогодично, так как оснащен новейшим отопительным оборудованием.

Комплекс был построен при поддержке международного холдинга Veon и его дочерней компании ««Beeline Uzbekistan».

На торжественной церемонии открытия нового бассейна присутствовали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, заместитель министра физической культуры и спорта Шарифжон Муминджанов, директор компании «Beeline Uzbekistan» Дмитрий Шуков, а также спортсмены и тренеры. После официальной части мероприятия пловцы и сборная Узбекистана по артистическому плаванию опробовали бассейн, выступив с показательными выступлениями.

В июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта», где говорилось о необходимости построить спортивные комплексы, оснащенные современным оборудованием.