Ввязались в наследие. Почему джурабы стали символом Памира

Редкий турист, приехавший в Таджикистан, уедет отсюда без традиционных памирских вязаных джурабов. На вид джурабы напоминают носки или гольфы, но отличаются толщиной и плотностью. Это не только местная горская достопримечательность, но и своего рода визитная карточка республики. В 2017 году стало известно, что министерство культуры Таджикистана внесло искусство вязки джурабов в список нематериального культурного наследия страны. А жители Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) предлагают включить памирские джурабы в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Трудно сказать, когда именно возникли джурабы в своем нынешнем виде – тем более, что их форма, расцветка и контуры весьма разнообразны. Кое-кто полагает, что первые джурабы появились в Египте, другие склоняются к мысли, что их родиной является Индия. Как бы там ни было, очевидно, что искусство вязки джурабов насчитывает много столетий. За это время джурабы успели распространиться по всей Центральной Азии, попали в Иран, на Северный Кавказ и на Балканы.

Как Киркоров чорапы от джурабов не отличил

В языках разных народов вязаные шерстяные носки называются почти одинаково, разница только в произношении. Принято считать, что само слово «джурабы» происходит от персидского جوراب (jourab – джураб), что означает «носки». Но даже жители памирских селений называют их немного по-разному: шугнанцы — джириб, рушанцы – джураб, ваханцы – джрап, рынцы – джрабук. Дагестанские народы Кавказа зовут их журапками. Есть и другие варианты этого слова: «çorap» (по-турецки), «чорап» (по-болгарски и по-македонски), «charape» (по-сербски), «corab» (по-азербайджански), «arapa» (по-хорватски).

Не так давно джурабы стали причиной забавного казуса, который случился с известным певцом Филиппом Киркоровым. В 2017 году, участвуя в шоу на российском «Первом канале», он перепутал болгарские чорапы с памирскими джурабами. Филипп тогда подарил ведущему программы Максиму Галкину джурабы, сказав, что «эти болгарские носки связала его тетя Мари». Однако уроженцы Памира распознали в «болгарских носках» свои джурабы (болгарские же чорапы имеют совсем другие орнаменты).

Известный в Таджикистане певец Олег Фезов, ныне проживающий в Германии, на своей страничке в Фейсбуке тогда написал: «Этот элемент одежды сопровождает горцев всю жизнь, с колыбели до последнего его вздоха. Памирец узнает свои джурабы из сотен, тысяч других, даже очень похожих. Джурабы – одно из немногих скромных сакральных сокровищ в небогатой и суровой жизни горцев. Ведь это не просто одежда, точно так же, как и чид (дом) — не просто жилище, мадо (культовые песнопения) — не просто музыка, как чарх (прялка), как лук и стрелы. Это культовые предметы. Это некий символ, священное послание любви и тепла».



Филипп Киркоров с памирскими джурабами в передаче Максима Галкина. Кадр «Первого канала»



Китайские нитки вместо натуральной шерсти

Джурабы дошли до нас с древних времен, секреты мастерства передавались из поколения в поколение, и каждая новая мастерица добавляла в орнамент нечто новое, индивидуальное. Вязание носков, подобных джурабам, – это древнее ремесло и одновременно искусство. Оно является традиционным у горских народов и передается по наследству.

Яркие и сложные узоры создают племена, живущие в Андах. В Южной Америке для прядения используют шерсть ламы, а также ее близких родственниц – альпаки и викуньи. Похожие изделия выходят из рук мастериц Тибета, Туркмении, Таджикистана и Афганистана. Вязание джурабов развито в Иране и горных районах Пакистана, на Кавказе, в частности, в Дагестане, Грузии, Азербайджане и Армении, а также у курдов. В основном, для этого используются овечья шерсть, которая служит основой для создания сложнейших узоров с использованием самых ярких расцветок.

– Вероятно, когда народы в древности кочевали, они приносили свои традиции в другие регионы и взаимно обогащали таким образом свои культуры. Неудивительно, что узоры тех народов, которые шли с Востока, имеют общие элементы. Так, очень много общих узоров у турок и туркмен. Есть общее как в композиции, так и в технике вязания дагестанских и иранских джурабов. Тот, кто живет на Кавказе, с легкостью различает даргинские и лезгинские джурабы, а также изделия, связанные в Грузии, Осетии или Армении. Конечно, почти в каждом селении джурабы вяжут по-своему, и каждая мастерица имеет свои собственные предпочтения, однако некоторое единство стиля уловить можно всегда, – рассказал «Фергане» знаток орнаментов памирских джурабов, директор фирмы De Pamiri Handicraft («Памирские ремесла») Ёрале Бердов.

Еще совсем недавно на Памире для джурабов использовали козью и овечью шерсть, обработанную по специальной методике. Однако время идет, и, к сожалению, сейчас натуральная шерсть не в чести у мастериц, вяжущих джурабы. Многие из них для работы используют дешевые китайские полусинтетические нитки. Правда, по-настоящему взыскательные туристы не хотят покупать изделия из китайских ниток – ведь отличить настоящую шерсть от синтетики можно даже по запаху.

Даже мужчинам прясть не зазорно

За многие столетия технология изготовления джурабов была отработана до мельчайших деталей. Первым делом надо было изготовить пряжу. Пряжу готовили разными способами, используя для этого все возможные приспособления от прялки до веретена. До сегодняшнего дня дошли примитивные веретена, сделанные из толстого 25-сантиметрового прута. Любопытно, что пряли как женщины, так и мужчины. Мужчины, оказывается, не видели в этом занятии ничего для себя зазорного. Сидя на молитвенных собраниях, они слушали духовных наставников и неспешно пряли свою пряжу.

А вот вязали джурабы уже женщины. Они делали это медными или серебряными крючками, а также спицами, которые изготавливались из веток вербы, ивы. Для удобства работы кончики таких спиц обжигались. А металлические спицы появились сравнительно недавно – уже в тридцатые годы прошлого столетия.

Для окрашивания джурабов памирцы пользовались натуральными красителями, которые давали черный, красный, зеленый, желтый и фиолетовый цвета. Для изготовления красок использовали хну, кору плодов орешника по весне, отвар шелухи лука, барбарис и другие растения Памира. Правда, для синего цвета на Памире не было естественного красителя, поэтому его привозили издалека, и стоил он очень дорого.

Качество джурабов определялось не столько внешними показателями, сколько плотностью вязки. Ни при каких условиях ноги в джурабах не должны были промокнуть. Хорошими джурабами считались те, в которые можно было бы налить воду, и она при этом не протекала наружу.

Вязку джурабов начинали с так называемой крышки (верхней части носка) – гевак (ghevak). Именно она определяла размер и диаметр джурабов. Дальше вязали узор, затем пояс, разделявший узоры, и уже в самом конце вязалась пятка.

Полезным свойствам джурабов посвятил шуточное стихотворение востоковед Иван Михайлович Стеблин-Каменский, который долгое время жил в памирском Вахане. В 1969 году на день рождения своему старшему коллеге Александру Марковичу Беленицкому он подарил памирские джурабы, сопроводив подарок комичными стихами в форме газели:

Прими, Муаллим (учитель), эту пару джуроб.

И с ней от раба этот жалкий хитоб (обращение).

Прославил один недалекий поэт

Шаробу, рубобу, кабобу, китоб (водка, рубаб, жареное мясо, книга).

Но все эти вещи приносят лишь вред,

А пользу приносит нам только джуроб.

И с ними на свете ничто не сравнится

Среди всех существ и предметов на «-об».

Носить их во время больших холодов

Есть высшая мудрость и высший одоб (этика).

А если надеть их во время жары,

То ты все равно мешави зафарьеб (получишь пользу).

Без них можно быстро свалиться в постель

И стать из-за козней шайтана хароб (больным).

А может случиться и хуже того —

Простудишься так, что из носа джилоб (выделения).

Поэтому надо всегда отличать

Харому халол и халалу савоб (вред и пользу).

Носки эти следует днем надевать,

Когда на раскопе ведешь кофтукоб (поиск).

И темною ночью их можно надеть —

Они навевают пленительный хоб (сон).

Носки осветят и согреют тебя

И ночью, и днем, как махтоб и офтоб (луна и солнце).

Не зря утверждает Ваханский Иван:

Джуроб для здоровья – важнейший асбоб (инструмент).

Как фашисты навредили джурабам

Горцы веками жили в замкнутом пространстве. Такая жизнь способствовала сохранению народных орнаментов в первозданном виде. Основной отличительной чертой памирских джурабов является красочная вязка с использованием разных образов. Сюжеты для орнаментов черпались из окружающего мира, в первую очередь растительного и животного, явлений природы, народного быта, поверий и культовых символов. Неудивительно, что первоначальный смысл орнамента как знака, символа включал в себя поэтическое и даже магическое содержание.

Орнамент на джурабах традиционно нес особую смысловую нагрузку. Его рисунок должен был защищать хозяина от любых невзгод и болезней, являясь, таким образом, своеобразным оберегом. В памирских джурабах, помимо прочего, часто встречаются орнаменты с животным и растительным миром: дерахтак (дерево), амбахцак (елочка), садбарг (роза), синай боз (грудь сокола), нохуни паланг (коготь тигра), каждумак (скорпион), заризак (куропатка). Есть отдельный вид орнаментов, связанных со следами, которые оставляют на снегу животные, такие как волк, кошка, медведь, среднеазиатская овчарка, воробей.



Различные орнаменты на памирских джурабах



До 1942 года в орнаменте джурабов использовалась символика древних ариев, в которую входили солнечный круг и свастика. Ёрале Бердов рассказывает, что на Памире свастикой с древних времен традиционно украшались дома, домашняя утварь и, естественно, джурабы. Продолжалось это вплоть до Великой Отечественной войны. Памирские вязальщицы использовали свастику и в джурабах, которые отправляли на фронт, не зная, конечно, что этот древний символ взяли на вооружение фашисты. Когда дошло да высокого начальства, свастику, естественно, запретили, а памирцев чуть не выслали в Сибирь.

Пытаясь найти новые орнаменты на джурабах, Ёрале Бердов часто бывает в экспедициях. Однажды в далеком селении в долине Бартанг в ГБАО он встретился с легендой об орнаменте wethipch (падающая звезда). Местные старейшины рассказали ему об этом орнаменте подробнее. Согласно народным поверьям, у каждого человека на небе есть своя звезда, и все удачи и невзгоды зависят от нее. Чем выше звезда человека на небе, тем более удачен и успешен он на земле. Но положение звезды зависит и от самого человека. Чем больше добрых дел он совершает, тем выше поднимается его звезда. Падение же звезды связано с окончанием жизни человека.

Считается, что орнамент «падающая звезда» существует с давних времен. Более того, бартангцы утверждают, что он сохранился, потому что его передавали из рук в руки. Однако если и живы обладатели этого узора, то, похоже, они не хотят выдавать его тайну и берегут от чужих глаз — хотя многие мастера пытаются воспроизвести легендарный орнамент, но единого мнения о правильности его вязки у них нет.

Ульфат Масум