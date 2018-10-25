Сборная в стойле. Куда приведет казахстанских футболистов болгарский тренер

Станимир Стойлов. Фото с сайта Fca.kz

Сборная Казахстана потеряла шансы на выход из группы в слабейшем, четвертом дивизионе Лиги наций. В групповом этапе Лиги наций пройдет еще два тура, но для Казахстана эти встречи приобретают статус товарищеских - падать ниже некуда. Болгарский тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов сохранил место у руля сборной, хотя не выполнил поставленную перед ним задачу. Теперь он спокойно может сосредоточиться на подготовке к очередному отборочному циклу – квалификации Чемпионата Европы-2020.

Лига аутсайдеров

Весной этого года бывший тренер сильнейшего клуба Казахстана «Астана» болгарин Станимир Стойлов покинул расположение команды и возглавил сборную страны, контракт был подписан на два года. Заявления специалиста были полны оптимизма. Он говорил, что хочет поднять казахстанский футбол на новый уровень. Ближайшей целью болгарина, как и футбольного руководства республики, была победа в новом турнире – Лиге наций УЕФА – и первая путевка в истории Казахстана на Чемпионат Европы.

Цель представлялась вполне достижимой. При жеребьевке Лиги наций европейские сборные были разбиты на четыре дивизиона по расположению в рейтинге ФИФА. Казахстан находится в нижней части таблицы (на сентябрь 2018 года – 118 строчка в рейтинге ФИФА) и попал в самую слабую группу, получив неплохие шансы на повышение в классе. Соперники по группе, во всяком случае, не казались непобедимыми.

Приход Стойлова несколько оживил казахстанцев – в товарищеских матчах были обыграны сборные Азербайджана и Венгрии, было боевое поражение от сборной Болгарии. Безусловно, это был успех. У болельщиков и функционеров появилась надежда, что Казахстан успешно выступит в Лиге наций и завоюет право участвовать в Чемпионате Европы-2020. Когда, если не теперь? Ведь Казахстан, по словам самого Стойлова, незаслуженно считается аутсайдером европейского футбола.



Футболисты сборной Казахстана. Фото с сайта Footboom.kz



Что это не так, нужно было доказывать здесь и сейчас - в Лиге наций. Грузия, Латвия и Андорра – далеко не гранды, потому Казахстан должен был обыгрывать соперников и занимать первое место в группе. Стойлов уточнял, что нельзя быть довольным одной ничьей и одной победой, необходимо выиграть группу.

Но на деле все оказалось совсем не так, как рассчитывали болельщики сборной. Сначала Казахстан проиграл дома Грузии (0:2), затем при полном преимуществе свел к ничьей встречу с Андоррой (1:1), затем случилась еще одна ничья с Латвией (1:1). В то же время грузины обыгрывали всех подряд и уже в четвертом туре после победы над Латвией обеспечили себе первое место в группе. Казахстан же оторвался на Андорре, разгромив команду 80-тысячного государства, где футбол не слишком популярен, со счетом 4:0. Пять очков после четырех матчей – и Казахстан в очередной раз пролетел мимо крупного турнира, причем не смог воспользоваться лазейкой - отсутствием сильных соперников. Надеяться на то, что национальная команда преодолеет привычный отбор к Евро, конечно, можно, но вряд это будет иметь какое-то отношение к реальности.

Послужной список

В Казахстане любят футбол, но для развития этого мало. Национальная команда никогда не участвовала на континентальных футбольных турнирах. Казахстан дважды участвовал в квалификационных раундах Кубка Азии и дважды потерпел фиаско. Также в зоне Азиатской футбольной конфедерации казахстанцы пытались пробиться на Чемпионат мира, но обе попытки (в 1998 и 2002 году) завершились неудачей.

В 2002 году Казахстан сменил АФК на Европу, так как посчитал участие в азиатских турнирах малоперспективным занятием в плане развития футбола в республике. Из середняка азиатского футбола Казахстан превратился в аутсайдера футбола европейского. За 16 лет мало что изменилось: казахстанская сборная как находилась на уровне Люксембурга, Лихтенштейна и Фарерских островов, так и находится.



Футболисты сборной слушают тренера. Фото пресс-службы Федерации футбола Казахстана



Наиболее успешным в истории Казахстана можно считать отборочный турнир Чемпионата Европы-2008, когда команда дважды сыграла вничью с бельгийцами и обыграла сербов, правда, кроме морального удовлетворения, это ничего не дало – сборная заняла итоговое шестое место из восьми команд, обойдя Армению и Азербайджан. Справедливости ради отметим, что тот состав казахстанцев был хорош. На поле выходили Самат Смаков, Руслан Балтиев, Андрей Карпович, Давид Лория, Нурбол Жумаскалиев и другие футболисты. Тренировал команду голландец Арно Пайперс.

За последние десять лет национальная сборная Казахстана участвовала еще в пяти отборочных турнирах, но ни разу не набрала более шести очков и не занимала место выше предпоследнего, стабильно оказываясь ниже всех более или менее сильных коллективов. Последний турнир, где принимала участие сборная Казахстана – квалификация Чемпионата мира-2018. Командой руководил сначала Байсеитов, затем россиянин Александр Бородюк. Казахстанцы набрали лишь три очка, зацепив домашние ничьи с Польшей, Румынией и Арменией, хуже дело было только в квалификации Чемпионата мира 2006, когда центральноазиатская команда набрала лишь один балл.

Команду с таким послужным списком и возглавил Станимир Стойлов в марте 2018 года.

Болгарский варяг

Болгарский специалист, как кажется, прекрасно осознавал, какое хозяйство ему досталось. Стойлов на протяжении четырех лет тренировал сильнейший клуб страны «Астану», где зарабатывал по $1,2 млн в год. Четырежды приводил его к чемпионству, впервые вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА, позже – в плей-офф Лиги Европы. Так что Станимир Стойлов понимал все тонкости и подводные камни казахстанского спорта, а также изучил менталитет местных чиновников, у которых, похоже, сиюминутный результат превалирует над построением системы. О недальновидной амбициозности власть имущих ранее рассказывал и один из бывших тренеров сборной Казахстана россиянин Леонид Пахомов.



Станимир Стойлов на тренировке сборной. Фото пресс-службы Федерации футбола Казахстана



Видимо, Стойлов нашел нужные рычаги для управления местными чиновниками, поскольку сложно припомнить еще какого-нибудь иностранного тренера в чемпионате страны или сборной Казахстана, который проработал на одном посту четыре года, а потом еще и пошел на повышение. Из казахстанских специалистов, прошедших похожий путь, можно вспомнить Талгата Байсуфинова, который проработал в «Иртыше» четыре сезона, правда, «золото» не выигрывал, а сборную возглавил лишь спустя два года после ухода из клуба. Или легенду карагандинского футбола Серика Бердалина, более двадцати лет отдавшего «Шахтеру» и в 90-е годы пару лет тренировавшего национальную команду.

Очевидно, что Стойлов согласился возглавить национальную команду, диктуя свои условия как по деньгам (по данным СМИ, зарплата болгарина составляет 2 млн евро в год, хотя в Федерации эту информацию опровергли), так и по вопросу натурализации футболистов.

Можно предположить, что непосредственно финансовый вопрос стал ключевым при смене Стойловым «Астаны» на сборную Казахстана, хотя сам болгарин говорил на пресс-конференции, что деньги его волнуют в меньшей степени. Вместе с тем многие казахстанские болельщики восприняли назначение Стойлова с оптимизмом, полагая, что сборная достигнет вершин «Астаны».

Именно Стойлов ввел моду на болгарских тренеров в Казахстане, иногда кажется, что он сам занимается трудоустройством земляков. На сегодняшний день в трех из 12 клубов высшей лиги Казахстана работают болгарские специалисты. Сам Стойлов отмечал, что его соотечественники не пользуются популярностью в больших европейских чемпионатах и работают в основном на родине или в странах Восточной Европы. Это и понятно, за последние лет двадцать ни один болгарский тренер не добивался хоть какого-то значимого успеха на международной арене. Стойлов – не исключение. Несмотря на грандиозные по казахским меркам успехи, болгарин мало кому интересен из грандов футбола, по крайней мере, такой информации в прессе не появлялось даже на уровне слухов.

«Астана» с приходом Станимира Стойлова действительно начала завоевывать титулы, но насколько велика роль тренера в этом прогрессе?

Футбольный менеджер

Интересно, что и после ухода болгарина «Астана» продолжила побеждать. Числится тренером команды украинец Роман Григорчук, но по каким-то личным обстоятельствам ему уже несколько месяцев «не до футбола», потому работает с футболистами ассистент тренера, бывший помощник Стойлова казахстанец Григорий Бабаян.

Можно, конечно, допустить, что Бабаян использует «багаж» Стойлова, то есть применяет наработанные схемы и пользуется игроками, натренированными болгарином. «Астана» без Стойлова отыграла целый сезон, а спад так и не наблюдается: клуб лидирует в чемпионате и наверняка возьмет «золото», обыгрывает в Лиге Европы пятую команду Франции «Ренн», состав которого в пять раз дороже казахстанского коллектива (125 млн против 25 млн евро) и дает бой на выезде киевскому «Динамо» (2:2).

Наверное, Бабаян – прекрасный ученик, превзошедший своего учителя, поскольку «Астана» никогда не обыгрывала клубы, по уровню и стоимости равные «Ренну». Ранее, в 2017 году, в квалификации Лиги чемпионов астанчане одолели шотландский «Селтик» со счетом 4:3, но первый матч завершился победой шотландцев 5:0, потому в ответной встрече в Казахстане им можно было не напрягаться. Были, конечно, ничьи с мадридским «Атлетико», португальской «Бенфикой» и турецким «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016, но никаких дивидендов с этого «Астана» в итоге не получила, заняв последнее место в группе.



Болельщики сборной Казахстана. Фото с сайта Kazfootball.kz



Следовательно, Стойлова следует считать не более чем прекрасным менеджером, в том числе и в таком направлении, как самопиар. В сборной страны открылись все минусы Стойлова как специалиста, например, неспособность работать с таким ограниченным ресурсом. Национальная команда – не клуб, куда можно приобрести пару быстроногих африканцев или техничных европейцев. Выбирать особо не из чего. Стойлов, похоже, столкнулся с неразрешимой задачей. Ранее он тренировал сборную Болгарии, но это все-таки другой уровень, как и подход к футболу в принципе.

Стойлов прекрасно знает себе цену и пользуется всеми благами, которые предоставляют ему казахстанские чиновники в ожидании результата. В свою очередь, хочется понять, что он дает казахстанскому футболу?

Карт-бланш

Станимир Стойлов говорил, что хочет помочь Казахстану. «Ясно, что когда ставишь максимальные цели, - тяжелее. Я на пресс-конференции сказал, что когда уйду из сборной, то оставлю после себя команду, которая сможет несколько лет играть на хорошем уровне», - сказал Стойлов.

Также он отмечал, что будет на связи с клубными тренерами. Коммуникация – это прекрасно, но, как кажется, следовало бы, используя свой опыт и авторитет, выстраивать новую систему воспитания молодых футболистов. Однако в СМИ не появляются сообщения о том, что Стойлов ездит по регионам, раздает советы детским тренерам, проводит семинары, хотя на своей родине, в Болгарии, прекрасно делится опытом со своими коллегами.

Редактор казахстанского спортивного сайта AlSport.kz Кайрат Алмат отмечал, что футбол необходимо поднимать, начиная с детских школ, однако этого не происходит. Не происходило этого и в «Астане», самом богатом клубе страны, в том числе и при Стойлове. За четыре года под руководством болгарина в основу команды не пробился ни один собственный воспитанник.

Это еще раз подтверждает, что Стойлов либо не умеет, либо не желает работать на перспективу. Он хорош в роли руководителя успешного коллектива, но никак не в роли кризис-менеджера, и уж тем более архитектора.

Казахстанские чиновники выдали Стойлову карт-бланш: он будет готовить сборную к отборочному циклу Чемпионата Европы-2020 и попробует попасть на турнир через парадный вход, где в роли строгих швейцаров выступят уже не андоррцы с латышами. Жеребьевка квалификационного раунда состоится 2 декабря, Казахстан привычно в последней корзине, а это значит, что в группе у казахстанцев будут команды топ-уровня, хотя болельщиков это пугать не должно – как показывает практика, Казахстану для провала достаточно и сборной Грузии.

Ишонкул Нуртоджибоев