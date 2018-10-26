И дать, и взять. Узбекистанская коррупция-2018 в цифрах и картинках

Фото с сайта Nuz.uz

Уже два года, как в Узбекистане заявлена масштабная борьба с коррупцией на всех уровнях. О результатах этой борьбы мы узнаем из СМИ. И если за первые шесть месяцев этого года в различных изданиях можно было прочесть примерно о десяти задержаниях с поличным госслужащих при получении или даче взятки, то только за последние три месяца в республиканских СМИ появились новости почти о 50 подобных фактах. Процесс разоблачения коррумпированных чиновников становится все более публичным.

Говорит ли это о том, что коррупционеров и тех, кто пытается за мзду «решить вопросы», стали чаще ловить? Вовсе нет. Как показывает статистика правоохранительных органов, в первой половине нынешнего года задержания с поличным происходили примерно с той же частотой, что и последнее время. Но в СМИ стали активнее писать о наиболее показательных случаях и иногда давать обобщенную статистику.



По данным Генпрокуратуры Узбекистана. Инфографика «Ферганы»



Обнародованная официальная статистика неполна, она охватывает только две области: коррупцию при устройстве на работу в госорганы и в сфере образования, а также показывает общее количество «привлеченных за взятку» чиновников. Остались за кадром другие коррупциогенные сферы, непонятно, чиновники какого уровня и ранга «попадаются» чаще, сколько случаев из опубликованных цифр связаны с получением взятки, а сколько — с ее дачей, и так далее.

В середине лета этого года правоохранительные органы серьезно улучшили коммуникацию со СМИ, и это сделало процесс борьбы с коррупцией более открытым для общественности. Почти через день стали появляться сообщения о задержаниях с поличным и достаточно подробным описанием обстоятельств дела, и это проливает свет на характер и масштаб антикоррупционной кампании. Нужно ли говорить, что такие новости набирают максимальное количество просмотров и прочтений.

Чтобы представить себе общую картину борьбы с коррупцией (хотя бы через ее отражение в СМИ, что, как мы понимаем, не равно реальному положению дел), мы проанализировали публикации одного из самых популярных в Узбекистане издания Kun.uz о фактах задержаний при получении и даче взятки чиновникам с начала этого года. За всю первую половину 2018 года таких сообщений набирается около 10, тогда как с 1 июля по 25 октября — свыше 50.



Составлено на основе материалов, опубликованных на сайте Kun.uz с 1 июля по 25 октября 2018 года. Инфографика «Ферганы»



Как мы видим, за последние четыре месяца кампания по разоблачению должностных лиц охватила все уровни госуправления, начиная с рядовых сотрудников (специалистов) хокимиятов до хокима (главы администрации) области. Наибольшее количество чиновников, попавшихся на взятках, оказались руководителями отделов и департаментов хокимиятов, а также заместителями хокимов районов.

Размер взяток соответствует уровню госслужащего, что вполне логично. Исключениями выглядят два случая, когда специалист хокимията города Андижана был задержан с поличным при получении $16.000, а сотрудник ГУП «Сувокова» (Кашкадарьинская область)попался при получении $9.000. Вероятнее всего, в этих случаях размер взятки определялся сложностью «разрешаемого вопроса».

Что касается статистики по статье «дача взятки», подавляющее число подобных случаев зафиксировано при даче взятки сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам Бюро принудительного исполнения (БПИ). Лишь в двух случаях из 24 сотрудники хокимиятов заявили о попытках подкупа. Тут интересен размер взятки, предлагаемой представителям разных структур правоохранительных органов.

Великолепная пятерка

Ни одна кампания против коррупции не обходится без крупных и громких разоблачений, иначе объявленная борьба против взяточничества, кумовства и хищений бюджета выглядела бы неубедительно. Вот пять самых крупных коррупционных дел, о которых сообщили СМИ с 1 июля. Мы расположили их в порядке возрастания суммы взятки, масштаба коррупции (хищении, растраты) и ранга должностного лица:

1. Руководитель филиала АО «Почта Узбекистана» задержан при получении взятки в $40.000

В конце сентября прокуратура Самаркандской области сообщила о задержании директора Самаркандского филиала АО «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана») Шерали Умарова в момент получения им $ 40.000 — взятку давали за выделение земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.

2. Чиновник хлопкопрома нанес государству ущерб на $330.000

15 сентября пресс-служба МВД республики сообщила о факте незаконной продажи крупной партии хлопка. Высокопоставленный чиновник «Сирдарёпахтасаноат» («Сырдарьяхлопкопром») продал 260 тонн хлопка по цене, почти 3 раза ниже биржевой, грубо нарушив установленный порядок продажи хлопка. Более того, обвиняемый в преступлениях чиновник подделал финансовые документы, финансовые документы, в результате чего на счет структуры хлопкопрома поступило всего 1,35 млрд сумов ($168,7 тысячи). Итого государству нанесен ущерб в размере свыше 2,6 млрд сумов ($330.000). Возбуждено уголовное дело.

3. Хоким Юнусабадского района Ташкента задержан при получении взятки в $400.000

11 сентября появились сообщения о задержании сотрудниками СГБ хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиёра Абдусаматова при получении им крупной взятки. Хоким обещал выделить инвестору участок земли за $ 400.000.

4. Бывший глава «Уздонмахсулот» и его зять обвиняются в коррупции

Бывший председатель правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурат Хайдаров взят под стражу по обвинению во взяточничестве. «Сурат Хайдаров, активно пользуясь служебным полномочием, устроил на работу в систему «Уздонмахсулот» своих родственников. Благодаря этому шагу ему удалось наладить целостный и прочный механизм получения взяток. Выезжает Хайдаров с проверкой в регионы, смотрит, хранится зерно неправильно, за это бы «по шапке» дать, но он молчит, потому что деньги взял. И прочие проблемы так же решались, и покровительство было, и непринятие мер», — говорится в видеосюжете Генпрокуратуры Узбекистана.

Следствие пока устанавливает общую сумму денежных вознаграждений, полученных от руководителей структурных предприятий «Уздонмахсулот». Также в деле фигурирует зять обвиняемого Джамшид Шарипов, который был задержан при получении взятки.

В функции корпорации «Уздонмахсулот» входит закупка, размещение, хранение зерна и семян, переработка зерна государственного ресурса в хлебопродукты и обеспечение хлебопродуктами отрасли экономики и населения республики. На предприятиях корпорации насчитывается 58 мельниц, 114 цехов по выпечке хлеба, 46 макаронных цехов , 45 цехов по производству круп и 2 цеха по производству дробленой крупы.

5. Бывший хоким Самаркандской области и его сотрудники арестованы

Бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев в июле был арестован за выдачу разрешений на нелегальную застройку исторического центра Самарканда. Во время задержания у Джураева в сейфе рабочего кабинета нашли около $1 млн, и тогда же он сознался, что это взятки от застройщиков.

По данным Генпрокуратуры, Джураев «организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, успешно вымогал денежные средства. В ходе следствия сам Джураев ничего отрицать не стал».

Заведено уголовное дело о незаконном строительстве жилых многоэтажных домов в центре города. Причастные к этому руководители десятка строительных компаний покинули Узбекистан, руководители еще 28 компаний задержаны и допрашиваются. Проверки выявили 3458 фейковых компаний, по преимуществу строительных, открытых для отмывания денег и не имевших даже банковских счетов. За дачу разрешений задержаны десятки бывших чиновников, все причастные к коррупционной схеме находятся под подпиской о невыезде или под арестом.

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Публичный характер борьбы с коррупцией не просто делает процесс прозрачным — освещение его в СМИ несет мощный антикоррупционный эффект. Похоже, что публичная огласка дела и общественное осуждение становятся эффективными инструментами противодействия коррупции.

Герман Назаров