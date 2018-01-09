Баран умер напрасно. Что происходит с флагманом казахстанского хоккея

Кровь жертвенного барана стекала по рамке ворот и капала на лед «Барыс-Арены». Хоккеисты молча смотрели на это не самое привычное для них зрелище. Местные спортсмены обсуждали вкусовые качества ритуальной жертвы, а легионеры еле сдерживались, чтобы не убежать с площадки. Канадскому нападающему казахстанской команды Линдену Вею и вовсе стало плохо от этой картины - только в июле прошлого года он улетел за океан, чтобы забыть страшную историю с судом над своим отцом, который, сговорившись с любовницей, хотел сжечь заживо маму Линдена (в итоге и отец хоккеиста, и его любовница получили по три года тюрьмы). Собственно, кровь и лед – дело для профессионала привычное, но вот смерть… пусть и барана - в спорте этот элемент явно лишний. Примерно такие же мысли возникли у любого не погруженного в азиатскую культуру любителя хоккея после публикации новости о жертвоприношении «Барыса» во имя лучших результатов.

Одного барана мало

Сам ритуал, проведенный в декабре прошлого года, и подача его средствами массовой информации разделили поклонников «Барыса» на два лагеря. Одни посчитали, что это внутреннее дело команды и никаких иностранных журналистов это волновать не должно. При этом вспоминали барана, зарезанного в 2015 году, когда после жертвоприношения столичный клуб одержал победу над санкт-петербургским СКА. Другие, а «Барысу» симпатизируют не только в Казахстане, но и в России и даже в Канаде, пытались доказать, что проблемы команды следует решать на тренировках и во время игры, а не за счет ритуальных жертв. Противостояние в комментариях на одном из сайтов вылилось в межнациональный конфликт с переходом на личности и ругательствами типа «манкурт», «русофоб» или «шовинист». С объяснениями пришлось выступить даже пресс-секретарю «Барыса» Евгению Акманову, который заверил, что никто из легионеров ни в коей мере от ритуала не пострадал. Хотя после недавнего поражения от «Югры» шведский голкипер казахстанской команды Хенрик Карлссон назвал жертвоприношение «сумасшествием» и отметил, что «либо оно не помогло, либо другие команды зарезали больше баранов».

Казахстанская команда давно воспринимается в хоккейном мире как чисто европейский коллектив, как неотъемлемая часть сильнейшего континентального чемпионата с цивилизованным подходом к ведению дел. Но на родине этот подход разделяется, очевидно, не всеми, отсюда и конфликт среди болельщиков. В свое время «Барыс» перехватил звание флагмана местного хоккея у усть-каменогорского «Торпедо» - команды, которая на протяжении долгого времени была чемпионом Казахстана и стабильно поставляла игроков не только для сборной Казахстана, но и для российской национальной команды, многих клубов КХЛ и даже в североамериканскую национальную хоккейную лигу. Один Евгений Набоков чего стоит!

Столичный клуб

«Барыс» появился в Астане через год после того, как в этот город переехала столица республики, и практически сразу стал одной из сильнейших команд внутреннего турнира. Превосходное налаженное спонсирование и помощь одного из влиятельнейших людей страны Аскара Мамина позволило команде за четыре года, с 2004 по 2008, совершить рывок из низшей российской лиги в элитный дивизион (КХЛ), преодолев стадии РХЛ и ВХЛ. «Торпедо» из Усть-Каменогорска на сегодняшний день является одним из аффилированных клубов «Барыса», при этом оставаясь одной из сильнейших команд ВХЛ. В сезоне 2017/2018 минимум семь воспитанников усть-каменогорской школы заявлены в состав главного клуба страны.

К «столичным» в Казахстане особое отношение, трепетное. Хоккей в стране любят, а «Барыс» - представитель Казахстана на международной арене, почти национальная сборная. Клуб, похоже, и создавался с этой целью – объединять вокруг себя болельщиков со всей страны не только на матчи сборной, но и на регулярной основе. Это выгодно как с патриотической, так и с финансовой точки зрения. Команда играет в КХЛ уже десятый сезон, и лишь один раз не прошла в финальный раунд. Наивысшее достижение – седьмое место в лиге и второй раунд плей-офф, где казахстанцы проиграли «Салавату Юлаеву». В прошлом сезоне «Барыс» с трудом выбился в стыковые матчи (с 16 места), но также прошел во второй раунд, где уступил «Трактору».

Приключения иностранцев в Казахстане

Команда из Астаны полагается не только на игроков своих фарм-клубов и россиян, но и вкладывается в легионеров из дальнего зарубежья. В первом же сезоне в КХЛ в столицу Казахстана приехал один из сильнейших словацких игроков Йозеф Штумпель. Кроме того, клуб подписал контракты с несколькими канадцами, из которых следует выделить Кевина Дэллмана, по сей день защищающего цвета клуба. В 2013 году он стал первым натурализованным канадским легионером в сборной Казахстана.

История с Дэллманом показалась руководству казахстанского хоккея настолько привлекательной, что в последующие годы гражданство бывшей советской республики приняли еще несколько канадцев: Найджел Доус, Брендон Боченски, Дастин Бойд и Мартин Сен-Пьер. Россияне также активно получают казахстанские паспорта: в составе национальной сборной республики на Чемпионате мира-2016 было семь натурализованных российских игроков. Несмотря на усиление со стороны, сборная Казахстана покинула высший дивизион чемпионата мира, победив в семи матчах лишь швейцарцев по буллитам и став худшей командой турнира.

В этом году «Барыс» и Федерация хоккея Казахстана планируют выдать документы еще пяти игрокам столичной команды: россиянам Алексею Маклюкову и Дмитрию Шевченко, канадцам Линдену Вею и Даррену Дицу, а также шведу Хенрику Карлссону. Однако если судить исключительно по результатам, то такая натурализация не очень-то и помогает развитию местного хоккея: в 2017 году национальная сборная Казахстана не смогла пробиться в элитный дивизион мирового хоккея, уступив путевки туда не самой сильной Австрии, и совсем, на первый взгляд, не хоккейной Южной Корее. А «Барыс» в этом розыгрыше КХЛ, похоже, не пробьется в стадию плей-офф.

Ранее «Фергана» описывала ситуацию в казахстанском футболе, в хоккее - ситуация схожая. Казахстанцев за пределами страны нет. Хоккейный Казахстан – импортер, только, в отличие от футбола, еще и на уровне национальной команды. Многие болельщики и сами признают, что для большинства легионеров матчи за сборную Казахстана – не более чем лишний приработок, ни о какой защите чести страны говорить не приходится.

Напрасные жертвы

Сезон 2017/2018 «Барыс» начал для себя фантастически - в 31 матче одержал 19 побед и долгое время лидировал в своей конференции. Но в ноябре, после десятидневного перерыва, у команды начался серьезный спад. Травму получил лидер «Барыса» Найджел Доус, а в 16 встречах, прошедших до нового года, казахстанцы проиграли 14 раз. Руководство клуба решило сменить главного тренера Евгения Корешкова с 1 января 2018 года. На этот пост временно назначен Галым Мамбеталиев.

Однако все усилия оказались напрасными. К тому же, как оказалось, у многих казахстанских болельщиков короткая память. Многие из них отнеслись к отставке Корешкова как к новогоднему подарку, забывая о том, что «Барыс» долгое время шел в группе лидеров не в последнюю очередь благодаря своему наставнику. Понятно желание поклонников и дальше видеть свою команду на коне, однако сменился тренер, вернулся Доус, и что? Поражение от аутсайдера «Югры», случившееся уже в новом году - 3 января? Если посмотреть на итоговый счет 2:3, кажется, что «Барысу» немного не хватило для победы, и это можно списать на невезение и стечение обстоятельств. Но, по факту, казахстанцы проигрывали к третьему периоду 0:3… В клубе, похоже, гора проблем, и тренерская была не самой очевидной.

Прокомментировать новогодние жертвы «Барыса» «Фергана» попросила хоккейного эксперта, обозревателя сайта allhockey, экс-игрока национальной команды Белоруссии Артема Божко.

- Увольнение Корешкова - это логичный шаг?

- Руководство посчитало, что увольнение тренера может встряхнуть команду. При Корешкове в 16 последних встречах случилось 14 поражений. За почти два месяца перепробовали все методы для того, чтобы оживить игру. Ничего не получалось. Были и обидные поражения, и крупные, плюс Найджел Доус получил травму. Возможно, отставка поможет на какое-то время, и получится на эмоциях одержать несколько побед. Тем более у «Барыса» начинается неплохой отрезок в календаре – матчи с «Адмиралом», «Ладой» - командами, с которыми можно бороться. Возможно, казахстанцы наберут какие-то очки в ближайших встречах, но в целом, считаю, отставка Корешкова ничего не поменяет. Тренер доказал, что является неплохим специалистом и умеет руководить командой.



Найджел Доус. Фото с сайта Khl.ru



- Российский журналист Андрей Юртаев считает, что Корешкова слили легионеры.

- Думаю, такого не может быть. У всех контракты. К тому же домашнее поражение от слабейшей команды конференции «Югры» - прекрасное подтверждение тому, что проблемы в «Барысе» иного характера.

- Недавно на «Барыс-Арене» провели обряд жертвоприношения, что вы думаете о таком методе?

- Да, слышал. Пригласили священнослужителей, освятили даже клюшки и ловушку вратаря. Надеются на чудо. Ведь «Барыс» и сам сотворил чудо – свалился с первого места в конференции на десятое за полтора месяца. По-моему, это – антирекорд КХЛ, сенсация. Руководство, похоже, находится в шоке и не знает, какие еще шаги предпринять. Посмотрим, поможет или нет. Что же касается ритуалов, то к нам в раздевалку приводили священников перед сезоном, причем на регулярной основе. Перед плей-офф ходили в церковь всей командой. С жертвоприношениями не сталкивался, но, видимо, это какая-то национальная традиция. Ничего дикого я здесь не вижу, тем более часть легионеров имеет казахстанские паспорта и, наверное, должны терпимее относиться к местным устоям. Когда случаются сложные и неприятные ситуации, люди пользуются всеми доступными методами. Но пока все жертвы напрасны.

- Что же случилось с «Барысом»?

- Сложно назвать одну причину. Наверное, таким образом повлияла пауза и поездка в Китай. Проиграли раз, два, три - пропала уверенность в собственных силах. Пошли травмы. Ключевой хоккеист Доус, возможно, не отдохнул и сломался. Через него строилась вся игра «Барыса». Если посмотреть на последние матчи, то видно, что нет Доуса - нет и качественной игры в большинстве, нет в каждом матче двух-трех его шайб, которые могли бы быть. Ведь и Фрэттин, и Вей, и защитники Дитц с Дэллманом набирали большую часть очков в большинстве. Доуса нет, нет и результата. Все звенья, кроме первого, выполняют в «Барысе» сдерживающие функции – выматывать соперника и не пропустить. Может, они со своей задачей и справляются, но нужно же и забивать. Отвернулась удача, еще и соперники начали серьезней относиться к «Барысу».

- Выходит, прямой вины Корешкова в провале нет, и все вопросы к руководству?

- Понятно, что когда проигрывает команда - всегда виноват тренер. Но если рассуждать шире, то вспомните, какой состав собрал «Барыс» перед началом сезона. Сколько пришло новых игроков, сколько хоккеистов появилось из внутреннего чемпионата. С таким подбором игроков удивительно, что долгое время «Барыс» вообще находился среди лидеров. Казахстанцы по составу явно уступают конкурентам. Сейчас команда опустилась на «свое» место, пускай это и случилось неожиданно для всех. Считаю, что Корешков выжал из команды максимум.

- Что можете сказать о новом наставнике «Барыса» Галыме Мамбеталиеве?

- Он будет исполняющим обязанности. Долго работал в штабе и знает ситуацию изнутри. Глобально ничего не поменяется. Осталось провести десять игр до конца сезона. За этот срок сложно привнести что-то новое. Трансферное окно уже закрыто, и придется лепить из того, что есть. Рисунок игры у «Барыса» был и при Корешкове, особенно в начале сезона. Но что-то пошло не так. Сомневаюсь, что стоит ожидать серьезный качественный всплеск.

- Попадет ли «Барыс» в плей-офф в этом сезоне?

- Думаю, нет. Отставание от «Амура» велико, «Сибирь» разыгралась после смены тренера. Очень много «Барыс» упустил, сложно будет догнать конкурентов, даже с учетом того, что вернулся Доус. «Амур» и «Сибирь», скорее всего, наберут необходимые очки и разыграют путевку в плей-офф без участия казахстанцев. Нужно такое же чудо, как и в начале сезона, а его ждать не приходится. Близится плей-офф, и все команды играют от ножа, каждый матч как последний.

Александр Троицкий