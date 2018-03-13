Закон полувоенного времени. В Афганистане впервые за 40 лет разработали уголовный кодекс

Афганские полицейские. Фото с сайта Publicintelligence.net

В Афганистане принят новый Уголовный кодекс. Миссия ООН в стране приветствовала вступление в силу нового документа, заявив, что «это важнейший шаг в системе афганского правосудия». Министерство юстиции Афганистана подчеркнуло, что новый Уголовный кодекс учитывает все права граждан, особенно права женщин, и впервые заменяет старый и недоработанный уголовный кодекс, в котором многие преступления и нарушения оставались без наказания.

Напомним, что прошлый УК Афганистана был принят в 1976 году и после прошедших войн и смены режимов оказался неработающим.

Новые статьи и наказания

Глава комиссии по составлению нового УК Мухаммад Ашраф Расули рассказал «Фергане», что комиссия работала над Кодексом больше четырех с половиной лет, в нее входили известные афганские правоведы, юристы, бывшие судьи и прокуроры, представители общественных организаций, в том числе женских, - в общей сложности около 50 человек. Ашраф Расули рассказал, что в новый УК впервые внесены наказания за некоторые коррупционные преступления, за разжигание гражданской войны, межнациональной ненависти и розни, применение пыток и другие преступления против человечности. «Старый кодекс не предусматривал наказания за эти преступления», - говорит Расули.

Глава комиссии по составлению нового Уголовного кодекса Афганистана Мухаммад Ашраф Расули. Фото «Ферганы».

По его словам, в новом УК появились статьи за несоблюдение законов во время выборов президента, парламента и городских советов. Есть теперь статья и за преступления против окружающей среды.

Однако главное, считает глава комиссии, - то, что была скорректирована уголовная ответственность за изнасилование. По старому кодексу наказывались и насильник, и жертва. «В новом кодексе предусмотрена мера наказания только в отношении насильника, а жертва находится под полной защитой закона. Кроме того, мы внесли уголовную ответственность за гомосексуализм. Гомосексуальная связь уголовно наказуема, в целях искоренения этой проблемы в обществе», - поясняет Расули.

За изнасилование совершеннолетнего мужчины теперь грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Срок прописан и в отношении мужчин, которые держат при себе юношей для сексуальных действий или даже в качестве «танцовщиц» (практика «бача бази», которая принята сегодня во многих северных провинциях страны).

В новом УК смертная казнь через расстрел или повешение оставлена в качестве меры наказания за изнасилование ребенка, за массовое убийство, террористический акт, за преступления, представляющие серьезную угрозу национальной безопасности. Однако в некоторых статьях УК смертную казнь заменили на длительные сроки заключения.

Миссия ООН в Кабуле отметила, что в новом УК недостаточно прописана защита женщин от насилия, и заявила, что намерена вести переговоры с органами афганского правосудия и с правительством Афганистана по доработке нового Уголовного кодекса в части внесения поправок по дополнительной защите афганских женщин.

Мухаммад Ашраф Расули с позицией Миссии ООН не согласен: «Может быть, сотрудники представительства читали УК невнимательно или же отнеслись к нему несерьезно. В новом кодексе усилены положения, где речь идет о насилии над женщинами. Например, если женщину принудительно отдают замуж в другую семью в целях примирения враждующих кланов, то это в новом кодексе наказывается заключением сроком до 15 лет. Раньше в Афганистане для примирения двух племен, или двух семей, нужно было породниться, и делалось это путем передачи женщины другой стороне, что не наказывалось. Сейчас судить можно всех участников принудительной выдачи женщины замуж. Или когда вдову заставляют выйти замуж за брата мужа или другого члена семьи мужа – теперь это тоже уголовно наказуемо».



Тюрьма в Афганистане. Фото с сайта Icrc.org



Муллы как простые граждане

Однако в комиссии хорошо понимают, что само по себе принятие закона значит немного, если не будет обеспечено его исполнение, причем единое для всех.

Например, раньше бывали случаи, когда влиятельный человек совершал изнасилование, а затем уклонялся от наказания, пользуясь своими связями или солидарностью мулл (если преступник был религиозным деятелем). Муллы часто не подчинялись закону. В новом кодексе предусмотрено, что они несут ответственность за содеянное на равных с другими членами общества.

По информации, полученной из афганской комиссии по правам человека провинции Джаузджан, только в течение ноября 2017 года комиссия засвидетельствовала в Джаузджане, Фарьябе и Самангане 19 случаев изнасилования малолетних детей, в том числе двухлетней девочки. Эти преступления совершались местными религиозными авторитетами, которым под разными предлогами удалось уйти от ответственности.

Теперь, утверждает господин Расули, «мы начнем объяснять муллам новый Уголовный кодекс. Наша главная цель - донести до каждого гражданина положения нового документа, заставить уважать новый закон. Мы в этом надеемся на помощь СМИ».

За клевету ответишь

УК расширен в части, касающейся СМИ. Так, в отношении журналиста может быть возбуждено уголовное дело по статье о разжигании в его материале ненависти или какой-либо розни. Есть теперь статья о распространении в социальных сетях (например, в Фейсбуке или Твиттере) клеветы в отношении простых физических лиц или представителей власти.

Сколько теперь дают за насвай, мак и коноплю

А вот несколько аспектов, касающихся «повседневной жизни». Курение сигарет или насвая теперь, в соответствии с новым УК, наказывается, если курят в общественных местах (на работе, в автобусе, на остановке и т.д.). Если нарушитель - работник госучреждения, то он на первый раз получает административное предупреждение, при повторном нарушении - денежный штраф, далее последует увольнение с работы. Причем теперь количество наркотического вещества не имеет значения (раньше была обозначена граница максимально разрешенного веса - 50 г). Госслужащих, которые систематически курят марихуану, закон теперь позволяет принудительно определять в специальные клиники для лечения от зависимости.

Примерно то же действует и в отношении употребления алкоголя.

Если с наркотиками задержан иностранный гражданин, то для него предусмотрено такое же наказание, как и для гражданина Афганистана. При этом в новом УК наказания в отношении наркозависимых смягчены, взят курс на избавление людей от зависимости.

Землевладельцу, промышляющему выращиванием мака, предстоит считаться со следующим: если площадь посева не больше 1 гектара, то на него налагается штраф, а мак будет уничтожен. Если же площадь больше гектара или если деяние совершено повторно, то фермеру грозит лишение свободы сроком от года до 5 лет. Что касается наркоторговцев, то тут наказание зависит от количества наркотиков: чем большее количество изъято у наркоторговца во время задержания, тем больше наказание, от штрафа до 20 лет лишения свободы.

Безопаснее с точки зрения УК сеять коноплю. За нее, в отличие от мака, наказания легче. Но если площадь посева велика, то в первый раз на землевладельца налагается штраф, во второй раз - тюремный срок от 2 до 5 лет.

Преступления против личности

В новый УК внесены статьи за оскорбление религиозных чувств. За препятствование лицам другой веры в исполнении религиозных обрядов полагается тюремный срок. Интересно то, что за смену религии мусульманину не предусмотрено наказания – гражданин Афганистана по закону волен выбирать веру.

Но в ИРА, где более 95% населения – мусульмане, традиции таковы, что человек, отказавшийся от ислама в пользу другой религии, вынужден для собственной безопасности либо покинуть страну, либо хранить это в тайне.

За самосуд полагается наказание - в частности, в отношении религиозных деятелей или старейшин, самосуд осуществивших.

По словам Мухаммад Ашрафа Расули, в новом УК предпринята попытка сориентировать общество на мирное поведение, на уважение к человеку и его свободам, тогда как в старом кодексе многие статьи формировались, исходя из норм Шариата, и противоречили нормам современного общества.

Известный афганский юрист Вадир Сафи в интервью «Фергане» высказал полную поддержку работе комиссии: «Я прочитал новый УК от начала до конца. Я в нем не вижу недостатков. В том числе в части защиты прав женщин. Мне показались особенно убедительными статьи, предусматривающие наказание за изнасилования независимо от пола и возраста жертв, в том числе за изнасилование малолетних».

По словам Вадира Сафи, теперь необходимо назначить таких прокуроров, работников полиции и всех правохранительных ведомств, которые будут уважать этот новый кодекс.

Саид Акбар Ага, бывший командир движения «Талибан», ныне проживающий в Кабуле, по поводу нового УК сказал, что наслышан о новых статьях, считает их нужными для жителей страны и высказал надежду, что исполнители этого нового закона будут людьми образованными, профессиональными, уважающими интересы народа.

При этом собеседники «Ферганы» отмечают, что положительной стороной нового УК является то, что в подготовке документа не принимали участие иностранцы, а писали кодекс именно афганцы, которые хорошо знакомы с реалиями общества. Это подтверждает и глава комиссии по составлению УК Мухаммад Ашраф Расули. По его словам, никакие зарубежные страны и организации непосредственной помощи не оказывали. Однако члены комиссии внимательно изучили уголовные кодексы других стран, исповедующих ислам.

Соб.инф.