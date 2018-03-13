Душевная привязанность. Как казахстанского блогера не выпускали из спецлечебницы для маньяков

Наталья Уласик. Кадр видеозаписи с сайта YouTube

Люди, заставшие Советский Союз, прекрасно помнят, что такое карательная психиатрия. Советская власть, чтобы выглядеть в глазах Запада более гуманной, стала сажать инакомыслящих не в лагеря, а в психиатрические спецлечебницы. Однако такое наказание считалось более страшным, чем даже тюрьма строгого режима. Похоже, старая недобрая традиция возвращается. Об этом ясно говорит история казахстанского блогера Натальи Уласик.

Республиканская психиатрическая больница интенсивного наблюдения в поселке Актас Алма-Атинской области – самое, пожалуй, пугающее заведение подобного типа. Здесь содержатся убийцы, насильники, садисты и маньяки, признанные судом невменяемыми и представляющими особенную опасность для общества. Чтобы стала понятной «квалификация» местных пациентов, достаточно сказать, что в ней содержится людоед Николай Джумагалиев.

До середины февраля 2018 года здесь же содержалась Наталья Уласик. Однако известность она приобрела не как насильник или маньяк, а как оппозиционный блогер, регулярно выступающий с критикой властей.

Уласик неоднократно участвовала в акциях протеста – в большинстве своем это были одиночные пикеты. В июне 2012 года она принимала участие в митинге против коррупции, в августе – в митинге против повышения пенсионного возраста. В 2013-14 годах стояла в одиночных пикетах в поддержку политзаключенных и людей, чьи приговоры выглядели политически обусловленными: она защищала Вадима Курамшина, Арона Атабека, Владимира Козлова, Мухтара Джакишева.

На своей странице в Фейсбуке Уласик откровенно высказывалась об общественно-политической ситуации в Казахстане.

В ее постах говорилось, к примеру, о коррумпированности чиновничьего аппарата и самого Нурсултана Назарбаева, о бедственном положении пенсионеров и инвалидов в Казахстане. Последняя тема была ей особенно близка, она сама воспитывала сына-инвалида.

Семейный конфликт или политическое преследование?

В 2016 году бывший гражданский муж Уласик подал на нее в суд иск о клевете. В августе того же года женщину арестовали на том основании, что она уклоняется от психиатрической экспертизы. Кроме того, она писала в соцсетях, что собирается уехать в Россию, а, значит, чисто теоретически могла скрыться от правосудия.

В октябре 2016 года Наталья была признана невменяемой, ее освободили от уголовной ответственности, однако приговорили к принудительному лечению в той самой актасской психбольнице.

Почти полтора года немолодая уже женщина содержалась в одном заведении с особо опасными преступниками – людьми, совершившими тяжелейшие преступления и отягощенными самыми ужасными маниями. Каковы же были основания для такого судебного решения?

Казахстанские правозащитники уверены, что конфликт между бывшими супругами – лишь повод. На самом деле к Уласик применили методы карательной психиатрии, печально известной со времен СССР. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), возглавляемое правозащитником Евгением Жовтисом, с самого начала обеспечило ей юридическую защиту, предоставив адвоката. Кроме того, Бюро фиксировало все нарушения, допущенные судом.

Иизоляция Уласик вызвала широкий общественный резонанс в Казахстане и за его пределами. Известные журналисты, правозащитники и общественные деятели публично выступили в ее защиту.

Зарубежные правозащитные организации Human Rights Watch, CIVICUS (Всемирный альянс за гражданское участие) и Фонд «Открытый диалог» включили Наталью Уласик в список лиц, столкнувшихся с политически мотивированным преследованием.

Казалось бы, при чем тут преследование, если речь идет о банальных семейных разборках, пусть и вылившихся в дело о клевете? Но, во-первых, Наталья Уласик действительно была (и остается) оппозиционно настроенным активистом. Во-вторых, удивительна поспешность, с которой засадили Уласик в 2016 году. Судья Байгенжинова вынесла постановление о помещении Уласик в актасскую психбольницу еще до того, как жалобу адвоката подсудимой рассмотрели в апелляционном суде.

Что же такого ужасного сделала женщина 1955 года рождения, чтобы ее помещать вместе с убийцами и насильниками? Ее признали невменяемой, поставили спорный диагноз «бредовое расстройство», который, кстати, сейчас оспаривается ее адвокатом. Но ничего социально опасного она не совершила: она долгое время работала воспитательницей в детском саду, и отзывы о ее работе приходили самые лучшие. Однако несмотря на это, Уласик отправили в лечебницу с особенно строгими условиями содержания, где она пробыла полгода.



Один из плакатов Натальи Уласик. Кадр видеозаписи с сайта YouTube

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Женщину «переквалифицировали» в мужчину

В актасской больнице Наталья Уласик пробыла полгода. И только 28 апреля 2017 года главврач актасской больницы направил в Талгарский районный суд Алма-Атинской области представление об изменении принудительных мер медицинского характера, то есть о переводе Уласик в психбольницу обычного типа по месту жительства в Карагандинской области. Если бы суд согласился с таким предложением, предыдущие решения правосудия еще можно было бы списать на недомыслие, путаницу, неразбериху – на все, что угодно. Но 2 июня 2017 года Талгарский суд отклонил представление спецпсихлечебницы, тем самым продлив пребывание в ней Уласик на неопределенный срок.

Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что суд вынес постановление с нарушением закона, не уведомив о времени и месте судебного заседания ни законных представителей Натальи Уласик, ни наблюдавших за ее делом юристов КМБПЧ. Склонность суда к подобной «секретности» наводит на самые неприятные размышления.

Наиболее вопиющим доказательством того, что суд и не рассматривал как следует представление психлечебницы, является тот факт, что в постановлении суда Уласик названа мужским именем, да и состав преступления тут звучит совсем иначе, чем у нее. То есть, видимо, суд, ничтоже сумняшеся, «перепер» текст из другого постановления – на том и успокоился. Правда, в результативной части постановления личные данные Уласик оказались указаны правильно. Таким образом, постановление все-таки вступило в силу.

Бредовое расстройство судопроизводства

Для защиты Уласик Казахстанское международное бюро по правам человека официально нанимает адвоката Жанар Балгабаеву. Адвокат подает апелляционную жалобу на решение суда, но 10 октября 2017 года Талгарский суд оставляет ее без удовлетворения.

4 декабря 2017 года представление главврача психбольницы Актаса о переводе Уласик в стационар обычного типа вновь отклоняется судом. На этот раз – в устной форме, что уже является прямым нарушением закона, поскольку текст постановления суда не был вручен защитнику и законным представителям Уласик в установленные законодательством сроки. Получить же постановление на руки удалось лишь после того, как срок для обжалования закончился. Защите Уласик пришлось подавать в Талгарский районный суд заявление о восстановлении сроков на обжалование, а в Алма-Атинский областной суд – новую частную жалобу на постановление Талгарского райсуда от 4.12.2017.

Несмотря на сопротивление суда, защитники Уласик не оставляют усилий. И вот, наконец, результат. 23 января 2018 года суд все-таки выносит постановление о переводе Натальи Уласик в стационар обычного типа в Караганде, поближе к дому. Правда, исполнять постановление не очень торопятся, но через три недели ее все-таки переводят.

Однако назвать это победой пока еще трудно. Уласик по-прежнему пичкают психотропными таблетками. Казахстанское международное Бюро по правам человека и адвокат Жанар Балгабаева продолжают юридическую борьбу за ее освобождение и снятие диагноза о «бредовом расстройстве», которое позволяет держать блогера взаперти. Через полгода должно состояться новое заседание суда, которое решит дальнейшую судьбу Натальи Уласик.

Дело Натальи Уласик, очевидно, не самое типичное среди дел, по которым преследуются правозащитники и оппозиционеры. Однако карательная психиатрия – вещь отвратительная и чрезвычайно опасная. А потому общество должно знать о каждом факте ее применения, чтобы солидарно ей противостоять.