Непотизм по-узбекски. О семейных схемах прокурора Мирзаева и налоговика Парпиева
На фото - Ботир Парпиев
Слово «непотизм» происходит от латинского «непос» (внук, племянник) и означает кумовство – замещение должностей родственниками чиновника по его протекции. Понятие это возникло еще в XV веке в окружении римских пап. Однако случаи непотизма широко распространены и сегодня.
Яркий пример – современный Узбекистан, где практически любая доходная должность или государственный пост достаются человеку не по его интеллектуальному достоинству или профессиональным заслугам, а чаще всего – по родственным связям. Самыми серьезными следствиями непотизма являются расхищение государственных средств, отсутствие конкуренции в бизнесе, безграничное обогащение властвующих кланов.
На днях в Facebook на странице «Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш сахифаси» был опубликован пост о родственных связях двух известных узбекских государственных чиновников - высокопоставленного прокурора Мираглама Мирзаева (правда, уже бывшего) и главного налоговика страны Ботира Парпиева. «Фергана» перепроверила данные и решила ознакомить с ними своих читателей.
«Тётин сын» из той же махалли
Мираглам Мирзаев – сын Ахата Мирзаева, ныне покойного супруга тёти Флоры Иноятовой, жены бывшего председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова.
В должности бывшего заместителя прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев курировал борьбу с коррупцией и преступлениями в сфере экономики. Прозвище – «Антибиотик» (такое же прозвище носил криминальный авторитет в сериале «Бандитский Петербург» – прим. «Ферганы»). Старший советник юстиции. С 1995 года был единовластным и полноправным прокурором узбекской столицы, а его официальные руководители (среди них Мирзохид Обидов) были всего лишь «кукольными» прокурорами, назначенными по указанию Мираглама Мирзаева. Следовательно, ни одно крупное дело в прокуратуре не решалось без участия «Антибиотика».
Мирзаев известен тем, что в 2014 году именно он санкционировал арест Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова и влиятельной в прошлом бизнес-леди. А незадолго до этого Каримова открыто называла ташкентского прокурора в числе своих противников.
Помимо прочего, Мирзаев фигурировал в мошеннических схемах еще одного своего родственника – бизнесмена Бахтиёра Иргашева, мужа младшей сестры все того же Рустама Иноятова. Предприниматель использовал имя прокурора в качестве «карающего меча», грозя партнерам и привлеченным к спору экспертам длительными тюремными сроками. Сколько денег таким образом «заработало» семейство, наверное, окончательно не установит даже самое тщательное расследование.
В феврале 2017 года Мираглам Мирзаев был снят с должности. Как сообщал тогда «Озодлик» со ссылкой на собственные источники в генпрокуратуре, чиновника, носившего криминальное прозвище «Антибиотик», уволили по «негативным причинам».
Жена. Мухаббат Хасанова – начальник Коллегии адвокатов Юнусабадского района Ташкента. Прозвище – «Кардинал». Хасанова приходится родственницей Флоре Иноятовой. По данным наших источников, дома Мираглама Мирзаева и Рустама Иноятова находятся в одной махалле (квартале).
Братья. Родной брат прокурора Шавкат Мирзаев был женат на старшей сестре бывшего председателя СНБ Рустама Иноятова. Именно он в свое время попросил главного чекиста страны назначить братишку Мираглама на пост заместителя ташкентского прокурора. Шавкат Мирзаев скончался в 2007 году в одной из московских клиник во время операции.
Еще один брат Мираглама Ахатовича, Мирагзам Мирзаев, долгие годы возглавлял финансовое управление УВД Ташкентской области.
Сыновья. Абдурашид Мирзаев – бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского городского управления СНБ. 6 марта 2018 года его арестовали в аэропорту имени Ислама Каримова при попытке вылета в Москву. В тот же день он был отпущен под подписку о невыезде. В настоящий момент по его делу ведется следствие.
Другой сын «серого кардинала» столичной прокуратуры Хасан Мирзаев является майором МВД, работает в должности начальника милиции ташкентского вокзала.
Племянники. Мансур Мирзаев (сын Мирагзама, младшего брата прокурора) – подполковник СНБ, начальник отдела областного управления. Прозвище – «Малыш».
Вохид Мирзаев – главный бухгалтер в оперативном управлении Национального банка Узбекистана (ОПЕРУ НБУ).
Зятья. Турсунполат Ташпулатов – полковник милиции, бывший заместитель министра МВД Узбекистана, начальник УВД Навоийской области.
Нодир Мухамедов – начальник одного из департаментов Юнусабадской прокуратуры города Ташкента, майор юстиции.
Мираглам Мирзаев и его жена Мухаббат Хасанова были задержаны 23 февраля 2018 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против бывшего генпрокурора Рашита Кадырова. По данному делу проходят также сын Абдурашид и племянник Мансур, арестованные по запросу республиканской Военной прокуратуры, им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями «Злоупотребление властью» и «Получение взятки» Уголовного кодекса Узбекистана.
Отец дипломатов и милиционеров
Парпиев Ботир Рахматович возглавляет государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана с 2004 года, генерал-лейтенант. Налоговик приходится сватом бывшему председателю СНБ Рустаму Иноятову, дочь которого замужем за сыном Парпиева.
Уход Парпиева из фискальной службы, пожалуй, никого не удивит. Мирзиёев, действующий по принципу «многих уберем, назначим молодых», наверняка продолжит кадровую реформу органов власти. И старым бойцам гвардии Каримова тут не место.
Парпиев, имеющий суровый нрав, явно не соответствует критериям мирзиёевского сборщика налогов. По словам руководителя ташкентского независимого сайта Uzmetronom Сергея Ежкова, как-то главный налоговик «сравнил предпринимателей с коровами, которым надо сначала дать возможность попастись на лугу, а лишь затем приступать к их промышленной дойке («Доить и доить…»)».
По неофициальным данным, в конце декабря 2017 года Парпиев подал Мирзиёеву заявление с просьбой об отставке. «Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Однако президент не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает», – сообщал «Озодлик» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГНК.
Сыновья. Дильмурод Парпиев – начальник РОВД Асакинского района Андижанской области. В народе известен как главный «решала» в Андижане. Рейдерские захваты бизнеса осуществлял при помощи племянника Немата Хайдарова (см. ниже). Дильмурод Парпиев арестован и находится под следствием.
Бабур Парпиев окончил Ташкентский государственный юридический институт. Работал в диппредставительстве Узбекистана в Германии и в структурах СНБ. С 24 февраля 2016 года занимает должность председателя правления частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс».
Племянники. Анвар Парпиев – полковник милиции, замначальника УВД Бухарской области.
Шухрат Парпиев – начальник РОВД Асакинского района Андижанской области.
Немат Хайдаров – подполковник милиции, начальник управления уголовного розыска ГУВД города Ташкента.
Продолжение следует: скоро мы расскажем о том, каким бизнесом владеют семьи высокопоставленных узбекских чиновников.