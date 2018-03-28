Лежачий полицейский. Что происходит с Интернетом в Узбекистане

Фото с сайта Pixabay.com

Если бы Владимир Ильич Ленин устраивал революцию в наши дни, то в числе «объектов», взятых под контроль «в первую голову», наряду с классическими почтой, телеграфом и вокзалами, наверняка был бы интернет. Глобальная паутина, окутавшая весь мир, сегодня – основной источник информации и общения между людьми.

В Узбекистане с приходом к власти Шавката Мирзиёева, можно сказать, началась «цифровая революция». Если прежний глава государства Ислам Каримов был равнодушен к интернету и вообще предпочитал держаться на расстоянии от общения с гражданами, то второй президент республики решил развернуться лицом к людям.

Пресс-служба Мирзиёева ведет себя в Сети очень активно – открыты аккаунты во всех популярных социальных сетях, ежедневно новости поставляет Telegram-канал, функционирует виртуальная приемная президента. Правда, как пишут в интернете узбекистанцы, на просьбы, поступающие на сайт лидера нации, профильные ведомства пока реагируют, как правило, банальными отписками.

Догнать и перегнать

Проблема низкого качества интернета не ускользнула от главы государства, который, критикуя ситуацию в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потребовал резко увеличить скорость доступа в интернет и заодно снизить стоимость услуг для пользователей. Мирзиёев заметил, что в Узбекистане средняя скорость подключения в десять раз ниже, чем в странах СНГ. Была озвучена задача догнать по данному показателю партнеров по Содружеству к 2020 году.

«Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, предоставляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки через Telegram», - заявил президент на совещании по вопросам развития сферы ИКТ, состоявшемся в начале текущего года.

Не обошлось и без «репрессий»: 19 февраля президент уволил и.о. министра по развитию технологий и коммуникаций (Мининфоком) Шерзода Шерматова, утвердив на его место Азима Ахмедходжаева, который до назначения занимал пост главы Государственного комитета по инвестициям.

Статистика знает все

Правда ли, что в Узбекистане полный швах с интернетом? Обратимся к статистике, которая, как известно, знает почти все. Начнем с анализа технических данных. По скорости фиксированного соединения в февральском рейтинге, опубликованном на сайте Speedtest, страна в сравнении с предыдущим месяцем поднялась на две позиции вверх и занимает 124-е место из 130 возможных. Результат – 6,39 Мбит/с. Узбекистан значительно уступает другим центральноазиатским республикам – Казахстану и Кыргызстану, занимающим 58-ю и 91-ю позиции соответственно.

В плане мобильного интернета узбекистанцы тоже могут только позавидовать соседям. Скорость соединения 6,56 Мбит/с позволила занять лишь 120 строчку списка, Кыргызстан – на 95-м месте, Казахстан – на 67-м.

На таких скоростях можно без проблем пользоваться почтовыми сервисами, общаться в соцсетях, даже смотреть фильмы онлайн, но только не в HD-формате. А вот при скачивании файлов придется запастись терпением: например, стандартный фильм в приличном качестве (1,4 Гб) скачается за 30-40 минут при условии стабильной скорости и уверенного соединения.

Данные о количестве интернет-пользователей тоже разные: у госорганов Узбекистана одни, у международных экспертов - другие. Несоответствие цифр можно объяснить либо разностью методов подсчета, либо «старой» привычкой узбекских чиновников делать «приписки».

По данным Мининфокома в 2018 году в Узбекистане зафиксировано 20 миллионов человек, имеющих доступ к глобальной паутине. С учетом того, что в республике проживают 32,12 миллиона граждан, уровень проникновения составляет порядка 62%. Согласно отчету «2018 Global Digital», подготовленному специалистами агентств We Are Social и Hootsuite, в стране насчитывается около 15 с половиной миллионов интернет-пользователей, проникновение – 48%. Среди постсоветских стран ЦА по данному показателю Узбекистан уступает только Казахстану, где 77% постоянно заходят в Сеть.

В глобальном отчете международных аналитиков также отмечается, что узбекистанцы предпочитают заходить в интернет с компьютеров и мобильных устройств практически в одинаковой степени – лэптопами и десктопами пользуется 51% граждан, сотовыми аппаратами – 47%. В республике порядка десяти миллионов активных пользователей мобильного интернета, что объясняется развитием Wi-Fi-сетей, в частности, предоставлением бесплатного подключения в кафе, ресторанах и других подобных местах.

При этом стоит ожидать дальнейшего распространения зон с бесплатным Wi-Fi, так как Мирзиёев подписал указ о предоставлении налоговых льгот компаниям, организующим такие сети. В частности, бизнесменам предоставят «поблажки», позволяющие компенсировать расходы на закупку оборудования и оплату интернет-трафика.



Шавкат Мирзиёев за рабочим компьютером. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Ударим сумом по разгильдяйству и дисконнекту

Повышать качество интернета власти Узбекистана намерены и «методом кнута». Не так давно правительство приняло систему штрафов за неудовлетворительную работу интернет-провайдеров. Подчеркнем, что впервые на законодательном уровне предусмотрены санкции для компаний, предоставляющих услуги интернета и мобильной связи. Документ вступит в силу с 1 июня 2018 года.

Наказание рублем (в данном случае – узбекским сумом) призвано стать дополнительным стимулом к тому, чтобы операторы связи заботились о качестве предоставляемых услуг. Относительно деятельности провайдеров в документе прописаны три пункта.

За нарушение качества предоставления услуг в соответствии с заявленной скоростью передачи данных предприятие будет оштрафовано на 0,5 минимального размера заработной платы (МРЗП) ($10,5) за каждый зафиксированный случай.

Отсутствие доступа в интернет по вине провайдера или оператора будет караться денежным взысканием в размере 0,1 МРЗП ($2,1) за каждый час простоя оборудования.

И наконец, государство применит финансовые санкции, если компания вовремя не устранит неполадки, приведшие к прекращению предоставления доступа абонентам в интернет. Здесь за каждый полный час сверх норматива штраф составит 0,01 МРЗП ($0,2).

Любопытно, будут ли штрафовать провайдеров за невозможность зайти на определенные сайты, скажем, на «Фергану», которые официально никем не заблокированы?

Глас вопиющего в соцсетях

Тема введения штрафов для интернет-провайдеров живо обсуждалась в соцсетях. Например, большинство участников группы «Реформы Ш.М.Мирзиёева в Узбекистане. Проблемы и их решения» в Facebook приветствовали инициативу правительства, кто-то даже предложил придумать подобную систему санкций за отключение воды и света, но это, как говорится, совсем другая история.

Здесь же появились сомнения в эффективности предпринятых мер. «Нам ещё и доказать надо будет)) попробуй докажи что рвется связь по вине прова (провайдера. - Прим. «Ферганы») . Эти аферисты собаку сожрали на отмазках и вранье», - пишет участник сообщества. (Здесь и далее стилистика и орфография высказываний сохранена, мы добавили только цены в долларах. – Прим. «Ферганы».)

Другой пользователь задался вопросом из серии «а судьи кто?»: «Нужна комиссия которая посмотрит оборудование прова и посчитает реальную скорость на реальное кол-во абонентов. Комиссия должна быть умная)) не заинтересованная)) и не подкупная)). Так что этого у нас не будет».

В Узбекистане на рынке предоставления интернет-услуг наблюдается серьезная конкуренция – в Ташкенте функционируют порядка трех десятков провайдеров, с учетом их региональных филиалов насчитывается около семидесяти операторов.

К сожалению, качество услуг практически каждой компании имеет череду негативных отзывов от клиентов. Приведем типичные отзывы относительно некоторых игроков рынка.

Uzonline. «Я плачу каждый месяц 200.000 сум ($24,5) за скорость 2.0 mbps, но максимальный скорость не повышает 500-600 kbps. я уже устал звонить в службу подержки. так как они уже 2 месяца обешают все сделать. я уже устал нервничать и ждать. я больше некогда небуду пользоватся услугами этого провайдера и вам несоветую». Другой абонент поделился похожей точкой зрения: «Такой интернет вымотает ваши нервы. Причем это на оптике, про адсл вообще промолчу. Уже надоело, честное слово, ситуация не меняется очень долго. УзОнлайн нужно переименовать в УзОффлайн, так будет честнее!»

TPS. «За последний год скорость сильно упала и продолжает падать. С чем связано неизвестно. Узнать у них невозможно. Как только найду провайдера с хорошей скоростью, сразу перейду к нему. Жалко, в остальном нареканий к TPC нет».

Free Link. «Самый ужасный провайдер в Узбекистане. Качество интернета отвратное, как и отношение к своим клиентам».

Sarkor. «Сидела вчера в нете, как обычно, а с меня сняли лимита в два раза больше обычного! И вообще, мне начисли в этом месяце, вроде бы, бонус 200 мбт и в то же время, лимит, почему-то, испарился гораздо быстрее, чем в прошлых месяцах. Вы итак каждый месяц снимаете просто с космической скоростью и прытью мой лимит. Ещё недавно такого не было. Саркор, как вам не стыдно? Я уже ищу другого провайдера!»

Gals Telecom. «Галсом пользуемся уже года 4.Но последние года 1,5 качество упало.Часто срывается интернет, иногда не открывается внутренний ресурс».

Evo. «Ужасный пинг. Просто ужасный! До Российских серверов 80-90мс, до Европы 160мс. За такие деньги это самонагиб!»

Впрочем, повторимся, проблемы с соответствием скорости заявленному значению наблюдаются практически у каждого узбекистанского интернет-провайдера.

Обратная сторона медали

Есть, разумеется, и положительные отзывы. Модераторы группы «Портебитель.уз» в Facebook составили рейтинг хвалебных высказываний об узбекских интернет-провайдерах, написанных с января 2016 года по февраль 2017 года в комментариях и постах сообщества.

Отмечается, что за отчетный период потребители 112 раз поднимали тему «посоветуйте хорошего провайдера». Составители «хит-парада», проанализировав комментарии, разбили активных пользователей на четыре категории. Первая придерживалась мнения, что «у нас хороших провайдеров нет» и «все они одинаковые», вторая исключительно ругала игроков рынка, третья размещала грустные мемы типа «нет повести печальнее на свете, чем повесть об узбекском интернете», и лишь четвертая отличалась положительными отзывами.

В итоге больше всего «плюсов» (212 хвалебных отзывов) набрала компания Turon Telecom. Далее расположились Sarkor – 142 отзыва, Uzonline – 99, TPS – 92, Comnet – 85. Всего в рейтинге фигурируют 22 провайдера.

Отметим, что домашний интернет стал востребованной услугой в стране. Раньше, лет десять назад, наблюдался бум интернет-кафе – в Ташкенте они открывались буквально на каждом углу. Эти «точки доступа к Сети» существуют и сейчас, но не в прежних количествах. К тому же основными клиентами интернет-кафе стали школьники, предпочитающие компьютерные игры.



Интернет-кафе в Андижане. Фото «Ферганы»



Дальнейшему исчезновению интернет-кафе способствуют городские власти. Хокимият (администрация) Ташкента в 2015 году запретил заведениям работать после 21.00, а также предоставлять услуги несовершеннолетним гражданам в дневное время (когда проходят занятия в школе) и без родителей.

Милиция регулярно проводит проверки, выявляя нарушения и выписывая штрафы владельцам заведений. Например, в начале прошлого года было проведено 12 рейдов, в результате чего предприниматели были оштрафованы на общую сумму 6 млн сумов ($740).

За чей счет этот «банкет»?

В упомянутой выше группе в Facebook один из участников привел примерные расчеты предполагаемых финансовых взысканий. «17 тыс сум ($2) за 1 минуту простоя. 10 минут=170000 ($20), 100 минут=1700000 ($208) (штраф дороже средней абонплаты безлимтки в 17 раз). Имхо: Маловероятно, что какой-то из провайдеров потянет такую нагрузку», - резюмирует пользователь.

Полемика в сообществе по поводу того, кто в конечном итоге понесет денежные потери, свелась к пессимистическому выводу, сформулированному в одном из комментариев: «Ну они же (провайдеры. – Прим. «Ферганы») этот штраф на абонентов и раскидают. Не надо радоваться. Это же так просто)))».

Справедливости ради подчеркнем, что по данным доклада Всемирного банка, выпущенного в марте прошлого года, в Узбекистане самые низкие цены на интернет из всех постсоветских стран Центральной Азии. Канал фиксированной широкополосной связи со скоростью в 1 Мбит/с обойдется клиенту в $5 в месяц. Для сравнения: в Кыргызстане ежемесячная стоимость подключения на скорости 1 Мбит/с составляет $12.82, в Туркмении - $24.26, в Казахстане - $28.17, в Таджикистане – чуть больше $189.

Мобильный интернет также самый дешевый в Узбекистане - $9.31 за 1 Гбит/с, в Казахстане - $10.33, в Кыргызстане - $33.29, в Таджикистане - $31.91, в Туркмении - $37.26.

Мониторинг тарифных планов провайдеров, работающих в Ташкенте, показал, что в среднем цены на интернет составляют 200-250 тыс. сумов ($24-30) в месяц. Отметим, что рассматривались ТП, предполагающие скорость подключения в пределах 2 Мбит/с и с неограниченным лимитом трафика (безлимитные тарифы предлагаются только при проводном подключении). С учетом того, что по данным Госкомстата, средняя зарплата в столице республики, в 2017 году составляла 1986 млн сумов (почти $244), «безлимитка» отнимает у активных интернет-пользователей 10% дохода.

В секторе мобильного интернета стоимость услуг также не радует потребителей. Например, оператор UMS за $8 предоставляет 3 Гб трафика; для сравнения: российская компания МТС за ту же сумму продает тарифный план с пакетом 7 Гб. Не говоря уже о том, что в России скорость передачи данных намного выше.

Что читаем?

По данным Национальной поисковой системы, самыми популярными сайтами в Узбекистане являются новостные порталы Daryo.uz (327344 посетителей за сутки 26 марта) и Kun.uz (298539 посетителей), третье место занимала доска бесплатных объявлений olx.uz (бывший Torg.uz) (169913 посетителей). В целом, пользователи активно посещают новостные ресурсы и сайты спортивной тематики.

Логичным выглядит то, что самыми посещаемыми являются сайты Узнета – скорость интернета в зоне .uz заметно выше, чем скорости соединения с «остальным миром». Ситуацию объяснил начальник отдела по работе с обращениями компании Turon Telecom Назим Арифджанов: «В стране остро стоит вопрос о работе интернет-провайдеров, в частности, поступает много жалоб по поводу низкой скорости на внешний интернет. <…> Всё в первую очередь зависит от поставки канала на территорию республики от вышестоящего провайдера».

«Узбектелеком» - единственный провайдер интернета первого уровня и владелец основных транспортных сетей передачи данных в республике, - по словам директора по маркетингу и продажам компании Евгения Вишневского, пытается изменить ситуацию: «АК “Узбектелеком” готова к наращиванию мощностей. Кратное увеличение скорости интернета и полное покрытие страны связью — наши первоочередные задачи в этом году. <…> Также мы закупаем дополнительные емкости у операторов телекоммуникаций на международном рынке, рассматриваем возможность открытия собственных резервных каналов связи до крупнейших мировых поставщиков, которые располагаются во Франкфурте и Гонконге, чтобы повысить отказоустойчивость доступа к сети».



Стенд «Узбектелекома» на отраслевой выставке. Фото с сайта Kommersant.uz



Продолжая разговор о том, зачем еще узбекистанцам интернет, приведем данные отчета компании Intarget. Среди социальных сетей самой популярной является «Одноклассники», где насчитывается 2 миллиона пользователей, на миллион меньше людей имеют аккаунты «ВКонтакте», также множество юзеров предпочитают Instagram и Facebook. Кстати, наиболее посещаемые фб-страницы – Ozodlik Radiosi и BBC Uzbek (узбекские подразделения радио «Свободы» и BBC).

Основным мессенджером является Telegram – здесь чаще других интернет-пользователи заходят на каналы «Прикол», Kun.uz и Uzbek-MDK. Остальные подобные программы – imo, Viber, WhatsApp – тоже весьма популярны, все они используются для общения с друзьями и родственниками, живущими за границей. В этом списке мог быть и Skype, но «Узбектелеком» еще в 2015 году заблокировал возможность голосового и визуального общения через Skype на территории республики.

Нельзя не сказать, что с 2001 года в Узбекистане проводится ежегодный интернет-фестиваль, в рамках которого награждаются лучшие веб-ресурсы Узнета в различных категориях: лучший тематический сайт, лучший сайт в области науки и образования, лучший сайт в области медицины и здравоохранения, лучший сайт СМИ, лучший сайт органа государственного управления и государственной власти, лучший сайт в области культуры и спорта, лучшая персональная страница и так далее.

Еще одним знаковым событием в развитии интернета в Узбекистане стало создание 24 декабря 2004 года проекта Tas-Ix. Система – не узбекское ноу-хау. Например, подобные сети существуют во многих городах России, Украины, в казахстанской Алма-Ате и в столице Кыргызстана – Бишкеке. По сути, это внутренняя ташкентская сеть, которая не использует для передачи данных международные каналы. Следовательно, пользователи посещают сайты системы, не расходуя трафик. Сегодня все провайдеры предлагают неограниченный и бесплатный доступ к ресурсам Tas-Ix. В списке, который пополняется с завидной регулярностью, значатся сайты различной направленности – от официальных порталов органов власти до развлекательных сайтов, форумов и файлообменников.

Блокировка

У Узбекистана, точнее, у властей республики непростые «отношения» с глобальной паутиной. Блокировка неугодных ресурсов здесь обычное дело. Так как подключение к международным каналам контролирует государственный оператор «Узбектелеком», все частные провайдеры получают сигнал строго через него, и данная особенность позволяет легко фильтровать и отслеживать весь контент, попадающий в страну извне.

Например, «Фергана» находится под негласным запретом на протяжении почти пятнадцати лет, попасть на заблокированный сайт пользователи могут только через прокси-серверы, анонимайзеры и с помощью иных ухищрений.

При президентстве Ислама Каримова главным нарушителем законов о недопустимости цензуры (ст. 67 глава XV конституции, ст. 4 законов «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О средствах массовой информации») были сами власти. Технический отдел Службы национальной безопасности, монополист-контролер интернета «Узбектелеком» и другие структуры рьяно следили за тем, чтобы у населения не было доступа к информационным изданиям, публикующим «неугодные» правящей верхушке новости и аналитические материалы.

Причем блокировали «нехорошие» веб-сайты не только официальные органы, но и частные провайдеры, а также владельцы интернет-кафе. Многие из них действовали по «негласному указанию» сверху, другие - по принципу «как бы чего не вышло».

С приходом к власти Шавката Мирзиёева ситуация изменилась. Многие СМИ начали открыто критиковать чиновников, поднимать острые актуальные темы. Но «Фергана» по-прежнему остается «сайтом нон грата». Более того, в ответ на обращение независимого журналиста Сида Янышева в виртуальную приемную президента с просьбой объяснить блокировку ресурса, Мининфоком не признал факт многолетней блокировки сайта информагентства «Фергана» на территории страны.

Впрочем, не так давно случилось знаменательное для нас событие: информационное агентство «Фергана» получило аккредитацию от узбекского МИДа на ташкентскую конференцию по Афганистану. «Фергана» очень надеется на то, что стремление к гласности и свободе в Узбекистане сохранится, и мы сможем прийти к читателям напрямую.

Соб.инф.