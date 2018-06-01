Медалистки из подсобки. Как многодетная мать воскресила в Худжанде художественную гимнастику

В областном центре северного Таджикистана — городе Худжанде — год назад при детско-юношеской спортивной школе №4 была организована секция художественной гимнастики. Многие годы из-за отсутствия тренеров этот вид спорта в регионе не развивался, в отличие от Душанбе и юга Таджикистана, где школы художественной гимнастики действовали все постсоветское время. Теперь он начал возрождаться, причем силами одного человека — 34-летней Нигоры Курбановой, которая стала инициатором создания секции и ее тренером.

Нигора — неоднократная чемпионка республики по каратэ-до и годзю-рю, кандидат в мастера спорта Таджикистана. Раньше она работала учительницей физкультуры, а также тренером по каратэ-до в школах Худжанда и Согдийской области. В последнее время Нигора была старшим тренером по легкой атлетике в областной секции. Только в 2014-2017 годах Нигора подготовила более 10 кандидатов в мастера спорта Таджикистана по легкой атлетике и каратэ-до. Ее идею об открытии секции художественной гимнастики в Худжанде поддержал тренер сборной Таджикистана по этому виду спорта Содик Мамадов, который направил письмо с ходатайством в администрацию Согдийской области и предложил Нигоре заняться этим делом.

Результат не заставил себя ждать

Об создании новой секции Нигора и ее друзья объявили в соцсети Facebook, попросили сограждан приводить дочерей на тренировки, написав, что обучение абсолютно бесплатное. Руководство худжандской спортшколы №4 выделило для тренировок маленькое помещение на городском стадионе, которое раньше Нигора со своими легкоатлетами использовала как раздевалку. За один год работы секции количество занимающихся девочек достигло почти 80 человек. Их родители, несмотря на отсутствие требуемых условий и инвентаря, приводят своих детей к тренеру в надежде, что она сделает из них мастеров спорта, выведет на международную арену.



Нигора проводит разминку



Нигора разделила своих воспитанниц на четыре группы и составила график посещения занятий таким образом, чтобы в маленьком помещении у всех была возможность тренироваться. Три раза в неделю с восьми утра и до 18:30 вечера она проводит занятия. Менее чем через год регулярные тренировки начали приносить результаты — воспитанницы Нигоры Курбановой одна за другой стали занимать призовые места на национальных соревнованиях.

В марте этого года ее ученица, 10-летняя Марьям Каюмова заняла первое место на республиканском чемпионате по художественной гимнастике. Родители возлагают на дочь большие надежды.

«Она у нас единственная дочь, поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтобы она была всесторонне развита, — говорит мама девочки Дилрабо Набиева. — Марьям — отличница в учебе, хорошая помощница в домашних делах. Она, несомненно, рождена для спорта и хочет свое будущее посвятить ему. Мы с ее отцом, который тоже спортсмен, будем ее поддерживать во всех начинаниях».



Марьям Каюмова — одна из воспитанниц Нигоры, занявших на республиканском чемпионате призовые места



«Когда я узнала, что Нигора стала тренировать девочек по художественной гимнастике, я решила привести к ней своих дочек, потому что эти тренировки только на пользу девушкам. Художественная гимнастика не только не наносит вреда здоровью, но способствует гармоничному развитию. Она развивает волю, упорство и эстетический вкус», — присоединяется к беседе Заррина Акбарова.

Вести об открытии спортивной секции по художественной гимнастике в Худжанде быстро распространились по районам. Администрация средней школы №26, расположенной в джамоате (сельской общине) Хайдар Усмонов Бободжонгафуровского района, попросила открыть такую же секцию в их школе. Нигора согласилась, и сейчас в школе №26 занимаются 35 девочек. Работает она там исключительно на энтузиазме, оплачивая даже транспортные расходы из Худжанда в район и обратно из своего кармана. А ведь у тренера и своих, семейных, хлопот предостаточно.

Спортсменка и мама

У Нигоры пятеро детей — три сына и две дочери. Все они, за исключением самого младшего, ходят в школу. Муж Нигоры Мухаммаджалол Курбанов работает оператором в отделении одного из банков и получает весьма скромную зарплату. У семьи из семи человек нет собственного жилья, и уже 15 лет они живут на съемных квартирах.



Нигора Курбанова со своими детьми



Помимо работы в двух школах, Нигора продолжает учебу, хотя имеет уже два диплома. Она закончила физкультурный колледж и госуниверситет права, бизнеса и политики, а теперь заочно учится на четвертом курсе факультета физкультуры Пенджикентского госпединститута. При этом еще и сама продолжает участвовать в республиканских и международных состязаниях.

«В последний раз я участвовала в международном соревновании по каратэ-до в Гулистоне (город на севере Таджикистана. – Прим. «Ферганы») в 2016 году, где заняла второе место среди спортсменов из пяти стран Центральной Азии и России, — рассказывает Нигора Курбанова. — Я тогда была уже беременна пятым ребенком. Сейчас я восстановилась после родов и снова занимаюсь каратэ-до и годзю-рю под руководством моих тренеров - братьев Темирхона и Азимхона Каюмовых. Хочу достичь звания мастера спорта международного класса».

При таком плотном графике Нигора старается уделять больше времени и своим детям, прививать им интерес к искусству и спорту. Ее старший сын, 15-летний Манучехр, и дочь, 13-летняя Мижгона, играют в Театре юного зрителя города Худжанда. Вторая дочка, Садафмох, танцует в ансамбле «Гулноз» и тоже занимается гимнастикой.

Когда я спросил Нигору, зачем ей это нужно — такая нагрузка, которую она на себя взвалила, да еще и бесплатная тренерская работа, — она ответила:

«Надеюсь, что мои дети и ученики будут завоевывать те места и медали, о которых когда-то мечтала я. Пусть они достигнут большего — для меня это будет лучшей наградой».



Нигора учит свою дочь Садафмох делать стойку на руках



Не благодаря, а вопреки

В настоящее время Нигора одна за всех: она и тренер, и хореограф, и музыкальный редактор, и дизайнер по костюмам, и психолог. В постановке номеров и выборе танцевальных элементов ей помогают дочки Мижгона и Садафмох.

«Я знала, что в начале работы будут трудности. Надеюсь, все проблемы постепенно будут устранены. Первым делом я хочу привлечь к работе профессионального хореографа, заслуженную артистку Таджикистана Фирузу Аюбджанову. Она уже дала предварительное согласие. Надеюсь, со временем улучшатся и условия наших тренировок, и нам дадут другое помещение», — говорит Нигора.



Во время занятий



По международным правилам, учебно-тренировочные занятия по художественной гимнастике проводятся в специально оборудованных для этого залах, при которых должны иметься дополнительные помещения — раздевалки, душевые, туалеты, комнаты для тренеров.

«Площадь спортивного зала должна быть размером не меньше 14 на 20 метров, высота потолка должна быть не ниже 8,5 метров. Пол в зале должен быть деревянный, иметь амортизирующее покрытие, соответствующее общепринятому стандарту. Должно иметься дополнительное помещение с опорой вдоль стен для хореографической подготовки. Освещение и температура воздуха в зале также должны соответствовать общепринятым международным стандартам. Таких условий у нас пока не нет, как и нет элементарного тренировочного оборудования — гимнастических скамеек, лестниц, матов. Все эти технические вопросы требуют решения», — отмечает Нигора.

Руководство детско-юношеской спортивной школы №4, при котором действует секция гимнастики, обещает решить вопрос с предоставлением другого, более подходящего для тренировок зала. Пока же воспитанницы Нигоры Курбановой учатся подкидывать и ловить булавы с мячами в тесном необорудованном помещении раздевалки с низкими потолками.

Однако отсутствие условий не снижает интереса девочек и их родителей к занятиям гимнастикой — к Нигоре приводят все новых и новых детей. А она своим примером показывает, как можно влиять на жизнь общества вопреки обстоятельствам и не ожидая наступления благоприятных времен.

Тилав Расул-заде. Фото автора