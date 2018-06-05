Погодные условия быстрой смерти. В Казахстане от менингита уже погибли 13 человек

Фото с сайта 24.kz

На юге Казахстана - вспышка менингококковой инфекции. В понедельник, 4 июня, перед журналистами выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов и озвучил данные о количестве заболевших и умерших. При этом министр не считает, что есть повод для паники или беспокойства, поскольку вспышки менингита происходят в Казахстане едва ли не каждый год.

- В 2013 году у нас было зарегистрировано 117 случаев, в 2014-м - 119, наибольший пик у нас был в 2015 - 424 случая, в 2016 году - 120 случаев, в 2017 году - 62 случая, и в этом году 58 случаев (в том числе 18 детей), - приводит статистические данные Елжан Биртанов. - На сегодняшний день мы говорим о заболеваемости бактериальным менингитом. Умерших наибольшее количество у нас также было в 2015 году. В 2013 году было 18 человек у нас умерло, в 2015 году - 21, в 2016 - 7, в прошлом году - 11, и в этом году 12 (из них 5 детей) (по данным на 4 июня. 5 июня стало известно еще об одном умершем от менингита 17-летнем подростке. - Прим. «Ферганы».).

Рядовые граждане оптимизма министра не разделяют, но тревогу выражают только в социальных сетях. Например, среди казахстанских пользователей WhatsApp молнией разлетелось звуковое сообщение, в котором женщина тревожным голосом рассказывает о «вспышке менингита в Алматы», от которой якобы уже скончались три человека (на самом деле уже 12). На своей странице в Facebook министерство здравоохранения призвало не верить слухам и пользоваться только официальной информацией.

Еще министерство распространяет инфографику, рассказывающую о том, что такое менингококковая инфекция и как ее избежать, - и пользователи соцсетей активно публикуют эту информацию на своих страницах.

Тем не менее, почва для беспокойства на юге Казахстана действительно благодатная: сообщение о каждом летальном случае менингита разлетается по интернет-сайтам и социальным сетям, эффект от восприятия информации усиливает и то, что погибшие - либо дети, либо молодые люди до 30. Так, журналисты опубликовали подробный рассказ жительницы Алма-Атинской области Аиды Ахметовой о смерти ее пятилетнего сына и 19-летней невестки, которые скончались 2 июня.

На следующий день, 3 июня, по соцсетям прокатилось известие о смерти 27-летнего алма-атинского пожарного Олжаса Сулейменова (по словам его друга, Олжаса забрала «Скорая», но врачи неверно диагностировали у мужчины ОРВИ, прописали антибиотики и сказали, что можно лечиться дома).

В тот же день в Кызылординской области скончался еще один 27-летний мужчина, который несколько дней провел в реанимации, но спасти его не удалось.

Несмотря на тревожные настроения в социальных сетях, обстановка в Алма-Ате спокойная, но детей на улицах явно поубавилось - отчасти это связано с непогодой, но нередко люди стараются не выпускать детей из квартир. В разговоре с корреспондентом «Ферганы» 32-летняя Алия Жусупкалиева призналась, что перестала водить своего ребенка в детский сад, поскольку «вдруг кто-нибудь из его группы заболеет, а врачи не смогут помочь?»

Еще одна алма-атинка, Ляззат Калауова, рассказала, что вызывала сыну «Скорую помощь», поскольку ей показалась, что он заболел менингитом: «У сына началась рвота, но оказалось, что это кишечная инфекция. Врач сказал: лучше лечитесь дома, я могу вас госпитализировать, но у вас нет опасности, а в инфекционке нет мест, уже в коридорах лежат», - рассказывает женщина.



В палате алма-атинской больницы. Фото с сайта Today.kz



Нужна ли вакцинация?

Вакцину от менингита в Алма-Ате можно получить только в двух медицинских центрах; врачи отмечают наплыв желающих привиться и говорят, что первая партия лекарства уже закончилась. Стоимость вакцины составляет 25-27 тысяч тенге (около $82). Это вообще-то дорого: средняя цена на рынке прививок в СНГ примерно в пять раз ниже. Очевидно, осознавая степень общественного раздражения, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев даже распорядился снизить стоимость вакцины.

«Вчера ко мне на прием пришел руководитель крупного предприятия и спросил, нужно ли ему вакцинировать всех рабочих, потому что рабочие обеспокоены. Никто до них эту информацию не доводил. Стоимость вакцины очень высокая: в одной области 40 тысяч тенге, в другой – 20 тысяч тенге. В этой ситуации министерство и акимы должны взять вопрос на контроль и снизить цены на вакцины. Не надо сеять панику», - заявил премьер на заседании правительства во вторник, 5 июня.

При этом Минздрав Казахстана официально заявил, что вакцинацию против менингита проводить не будет. По словам министра Биртанова, «вопрос о вакцинации встает в случае, если количество случаев в неделю соответствует 10 на 100 тыс. человек. Соответственно, уровень ниже порядка в семь раз. Вопрос о вакцинации не стоит в принципе». Но так полагает министр; а в Астане, к примеру, где заболевших, по официальным данным, пока не было вообще, жители решили перестраховаться и массово записываются на прививки.

В то же время министр Биртанов отмечает, что «сегодня выявлено более 4136 человек, которые контактировали с больными не менее часа в день». Глава Минздрава подчеркнул, что в качестве профилактики все эти люди получают антибиотики.

Известный казахстанский медик Бахыт Туменова, которая как раз начинала свою карьеру в качестве детского врача-инфекциониста, считает, что вакцинацию проводить сейчас не только бессмысленно, но и опасно. По ее мнению, казахстанская система здравоохранения не предоставила единую информацию, что делать во время вспышки менингита, поэтому сейчас и образовались очереди за вакцинами.

- Вакцина начинает действовать примерно через 20 дней после прививки, поэтому даже если сейчас мы вакцинируем ребенка в целях профилактики, а через час он встретится с зараженным - риск заболеть не уменьшится. Так что вакциной мы даже можем усугубить ситуацию, - убеждена Туменова.

Медик пояснила, что случаи заболеваний менингитом носят в Алма-Ате сезонный характер и случаются каждой весной и осенью, поэтому нынешние случаи заболевания менингитом - не что иное, как следствие затяжной дождливой и прохладной погоды. А вирус боится прямых солнечных лучей.

- Аналогичный подъем заболевания приходился на 1980-е - начало 1990-х, - вспоминает Бахыт Туменова. - Наблюдается цикличность, которая связана с тем, что во время повышенной заболеваемости формируется так называемый коллективный иммунитет: появляется достаточно приличная прослойка населения, проявляющая устойчивость к инфекции. На мой взгляд, прошло 15-20 лет, и выросло поколение (болеют, в основном, молодые), у которого пропал коллективный иммунитет. Но за это время появилась вакцинация, есть календарь прививок. Существует долгосрочный прогноз по заболеваемости, с учетом которого можно было предвидеть, что лето будет прохладным и дождливым.

Говоря о летальных случаях, Бахыт Туменова отмечает, что нельзя винить врачей, поскольку спасти человека, заболевшего молниеносной формой менингита, весьма тяжело.

- В бытность работы врачом-инфекционистом я сама с этим сталкивалась, - рассказывает Туменова. - Это может произойти в течение нескольких часов - вывести из этого состояния человека крайне сложно. У меня был единственный случай, когда я смогла спасти ребенка. Поэтому в каждом случае надо разбираться, а населению быть внимательнее и соблюдать профилактические меры.

Но соблюдать профилактику некоторым не так просто и по религиозным мотивам: сейчас идет мусульманский пост – и многие, кто его держат, подвержены риску еще сильнее. По сообщениям заведующей кафедрой инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета Амангуль Дуйсеновой, минимум 18 человек из всех заболевших держали пост и отказывались принимать лекарства. Трое из них умерли.

В связи с этим главный имам Алма-Аты Еркинбек Шохаев даже посоветовал нарушить пост ради здоровья или возместить его в другие дни. Это тем более актуально, что менингит порой удается вылечить, а его последствия – нет: несколько человек, в том числе 19-летняя девушка, скончались даже не от менингита, а от осложнений.

Еще одна смерть

Во вторник утром стало известно о гибели еще одного человека от менингита, 17-летнего парня из Талдыкоргана. Тут уже не выдержал спикер Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность», - написал Токаев в своем Twitter.

Ему тут же ответили из Минздрава. «Вы слышали о том, что все требования, которые необходимы для купирования ситуации, выполнены. С нами работают специалисты, они дают оценку, что мы проводим работу в полном объеме», - заявил главный государственный врач страны Жандарбек Бекшин.

Карантина по-прежнему можно не ждать, а жителям Казахстана медики посоветовали на всякий случай носить на улице маски – по крайней мере, пока заболеваемость не пойдет на спад. Если исходить из того, что вирус умирает в теплую погоду, эта неделя должна стать определяющей: до выходных в Алма-Ате ожидается теплая сухая погода, а потом опять зарядят дожди.

Петр Троценко