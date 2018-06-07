Время собирать. Зачем Узбекистан разыскивает свое культурное наследие по музеям всего мира

Владимир Грусман, генеральный директор Российского этнографического музея, и Фирдавс Абдухаликов, руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»

В Санкт-Петербурге сегодня открывается международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами», в котором принимают участие более 200 специалистов, занимающиеся Средней Азией. Генеральный директор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов поговорил с руководителем проекта Фирдавсом Абдухаликовым о том, что это за конгресс, в чем его основная задача и кто финансирует деятельность по популяризации и каталогизации культурного наследия Узбекистана.

– Фирдавс Фридунович, мы знакомы с вами уже лет 15. Рад был встретиться с вами в Ташкенте на конференции по Афганистану. А вот теперь особенно радостно видеть вас в Санкт-Петербурге, на конгрессе, посвященном культурному наследию Узбекистана. Напомните, где и когда проходил первый конгресс?

– Действительно, Даниил, наша первая встреча состоялась в начале 2000-х в Ташкенте, когда вас чествовали как победителя первого национального интернет-фестиваля. Что касается первого конгресса «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами», то он состоялся чуть больше года назад – в мае 2017-го в Ташкенте и Самарканде. В Узбекистан тогда приехали более 300 участников из 40 стран мира. Впервые на одной площадке собрались музейные профессионалы, представители государственных и общественных организаций, научной и экспертной сфер, социально ответственного бизнеса и медиаструктур – все те, кому близка тема культурного наследия Узбекистана.

– Какую цель преследуют эти конгрессы?

– Узбекистан сейчас переживает эпоху стремительных перемен. Исторический процесс обновления, инициированный президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым, охватил все сферы жизни, в том числе науку, культуру и образование. Глава нашего государства принял ряд указов, призванных принципиально обновить механизмы дальнейшего развития научного потенциала страны, книгоиздательства, исследовательской деятельности. Самое главное - проводимые реформы нацелены на то, чтобы богатое культурное наследие Узбекистана возвести в ранг странового брендинга, – и это находится под личным контролем президента.

Но необходимо понимать, что эти масштабные задачи должны реализовываться не только государством, но и активными представителями гражданского общества. Вместе с тем без международного опыта и мировой поддержки, а также без помощи социально ответственного бизнеса этих целей в полной мере не достичь.

И фактически на таких конгрессах создается разветвленная сеть, объединяющая ученых, музейных профессионалов, представителей государственных и общественных организаций, средств массовой информации разных стран, которые регулярно встречаются на мероприятиях, организуемых в рамках нашего проекта.

Другой важный момент – мы создаем платформу, на которой поднимаются интереснейшие вопросы и темы, влияющие на развитие исторической и искусствоведческой науки, именуемой в данном случае «культурное наследие Узбекистана». На таких мероприятиях генерируются новые идеи и направления просветительской и информационной деятельности в сферах истории, культуры и искусства как на национальном, так и международном уровне. Совместная работа, дискуссии, встречи в кулуарах, презентации проектов в разных государствах побуждают участников из различных государств к обсуждению актуальных проблем, касающихся разработки и внедрения новых форм исследований места и значения культурного наследия Узбекистана в истории мировой цивилизации. Одним словом, образовался формат научного, культурного и медийного содружества.

– В чем суть этого проекта?

– Медиапроект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает не только публикацию книг-альбомов, но и создание фильмов, посвященных объектам материальной и художественной культуры, которые были найдены или созданы на территории Узбекистана и в силу определенных причин вывезены в другие страны. Эти бесценные сокровища сегодня являются предметом гордости многих музеев и библиотек мира. Необходимо отметить, что по признанию известных зарубежных ученых, этот медиапроект – первый и единственный в своем роде, аналогов которому нет в мире. Проект держится на трех китах: исследование, сохранение и популяризация.

Тема исследований – довольно актуальная проблема. Отмечу, что многие коллекции нашего культурного наследия в музеях и собраниях мира не каталогизированы и не изучены. Дело в том, что, к сожалению, в связи с нехваткой специалистов по нашему региону в некоторых музеях наши коллекции в лучшем случае лежат в коробках на складах, в худшем – представлены как предметы из других восточных стран. Примеров тому масса.



Фирдавс Абдухаликов в Российской национальной библиотеке, Санкт-Петербург



Например, знаменитая чаша легендарного Джалолиддина Мангуберды сегодня в Британском музее территориально атрибутирована Ираном, хотя даже школьнику известно, что Мангуберды был последним хорезмшахом. В изданном в начале 1990-х годов знаменитым музеем Линдена в Штутгардте каталоге «Наследники Шелкового пути», посвященном коллекции Центральной Азии, представлено множество предметов из Узбекистана. Но сегодня мы обнаружили, что многие из них уже представлены в музейных экспозициях как происходящие с территории Ирана. Точно так же во многих мировых библиотеках многочисленные шедевры рукописного искусства бухарской и самаркандской школ сегодня приписываются Ирану только потому, что они написаны на фарси.

Или еще один яркий пример, касающийся наследия Бабуридов. Наш знаменитый предок Бабур, уходя из Самарканда после того, как потерпел поражение от Шейбанихана, забрал в Индию на память о родине наилучшие образцы культурного наследия Темуридов. Именно это культурное наследие оказало решающее влияние на искусство империи Бабуридов, а предметы темуридской эпохи передавались из поколения в поколение.

Спустя века после захвата Индии Британией эти сокровища перекочевали в собрания Великобритании. И сегодня страной их происхождения в подавляющем большинстве случаев представляется отнюдь не Узбекистан… Вот в этом, на мой взгляд, и заключается вторая основная идея проекта: изучить и опубликовать культурное наследие нашей страны, находящееся в музеях и собраниях мира.

Популяризация – еще одна важная задача, которая выполняется не только путем съемок документальных фильмов и их трансляции, но и размещения соответствующего контента в СМИ. Еще один формат популяризации – проведение конгрессов, форумов, конференций, «круглых столов», раздача книг-альбомов и фильмов нашего проекта участникам мероприятий. За весьма короткий период благодаря интенсивной работе и созданным условиям со стороны государства наш проект внес немалый вклад в формирование в мировом контексте образа Узбекистана как страны богатейшего исторического прошлого, переживающей впечатляющее развитие современных подходов к идентификации, изучению и продвижению своего духовного богатства.

– Кто финансирует проект? Какова его стоимость?

– Как я уже отметил в начале нашей беседы, в работе по сбору, изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана принимают участие ученые, эксперты и специалисты из разных стран мира. В этот процесс вовлечены СМИ, представители государственных и общественных организаций, а также социально ответственного бизнеса. Нашими партнёрами являются Центр исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при кабинете министров Республики Узбекистан; Центр исламской цивилизации при кабинете министров Республики Узбекистан; министерство культуры Республики Узбекистан и другие. Но это не значит, что они принимают в проекте финансовое участие. Поддержку в организационных и финансовых вопросах оказывает нефтесервисная компания «Эриэлл Групп».

Стоимость проекта подсчитать невозможно хотя бы потому, что каждый его участник вносит свой вклад в его реализацию. Нам помогают не только организации, но и целые страны. При этом мы оплачиваем все расходы, начиная от командировок и заканчивая огромными суммами страховок за съёмки и покупки прав на публикацию фотографий и снятых нами видеоматериалов. Единственная на сегодняшний день страна, которая разрешила безвозмездно провести фото- и видеосъемку в своих музеях, а также безвозмездно предоставила права на публикацию, – Германия. В связи с этим хочу выразить особую благодарность директорам немецких музеев и их работникам, президенту земли Саксония г-ну Маттиасу Ресслеру, руководителю фонда имени Конрада Аденауэра в Узбекистане Томасу Кунце, а также координатору проекта в Германии Кетлин Гебель.

– Сколько всего будет издано томов? Каким тиражом?

– На сегодняшний день мы уже подготовили 15 альбомов, посвященных коллекциям Российской Федерации, Германии и Узбекистана. В перспективе на ближайшие два года – еще 20 альбомов тиражом 2,5 тысячи экземпляров, посвященных музеям Франции, Великобритании, Японии, США, Чехии и других стран.

– Будут ли альбомы доступны широкой публике, в том числе в Узбекистане?

– Они уже доступны исследователям и посетителям мировых библиотек. Дело в том, что тысячный тираж 10 томов, представленных на предыдущих мероприятиях, был направлен исключительно для бесплатной презентационной раздачи, в том числе в библиотеки и музеи как Узбекистана, так и зарубежных стран. За два года в мировые библиотеки и музеи было передано в качестве дара больше 500 комплектов (это более 5 тысяч книг). Они передавались напрямую узбекистанским музеям и библиотекам, а за рубеж – через посольства. Только на мартовском медиафоруме в Ташкенте безвозмездно передано 52 комплекта, а это – 520 книг. Еще часть книг передавалась безвозмездно людям, заинтересованным в их получении и изучении. Это связано с тем, что проект некоммерческий, и изначально не предусматривал продажи наших книг и фильмов.

Однако в связи с просьбами о более широкой реализации книг был напечатан дополнительный тираж. Еще одна и, пожалуй, не менее важная причина этого решения – зарабатывание денег на реализацию следующих этапов проекта и печати новых книг. Ведь в нашем проекте отсутствует государственное финансирование, а расходы постоянно растут. В настоящее время еще не создан отдел маркетинга и продаж, но дополнительный тираж уже прибыл в Ташкент, и сейчас мы определяем их цену.



Вручение факсимиле Корана Усмана в дар Российской национальной библиотеке



– Как построена работа в зарубежных музеях? Кого из крупных специалистов вы привлекаете? Как происходит их отбор?

– Обычно специалистов зарубежных музеев или библиотек – потенциальных авторов наших книг-альбомов – рекомендует дирекция музеев. Зачастую это первоклассные специалисты, хорошо владеющие темой и информацией о коллекциях, хранителями которых они являются. Также мы привлекаем конкретных специалистов сами, пользуясь большой базой данных ученых и экспертов, созданной за время существования проекта. Но бывает и так, что музеи обращаются к нам с просьбой направить в их хранилища ученых из Узбекистана для правильной идентификации предметов, рукописей, археологических артефактов. Что мы и делаем.

Так было с Институтом восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, Музеем музыкальной культуры имени Глинки и с другими. Проект неоднократно отправлял отечественных специалистов для изучения целых коллекций, их отношения к Узбекистану. И они становились соавторами альбомов, наряду со специалистами музеев.

Замечу, что пробиться в зарубежные музеи, даже для проведения переговоров, не так просто, у них планы работы расписаны на годы вперед. Так случилось, например, со Штутгартским музеем, о котором я упоминал выше. С момента нашего первого обращения и до сегодняшнего дня, когда нам удалось получить для альбома о коллекциях Германии лишь одну статью о музее Штутгарта, прошло три года. Установление связи, налаживание личных контактов, определение авторов статей, «выстаивание» своей очереди в жестких планах работы музеев – дело непростое. Далее следует самая затратная часть – заключение договоров с авторами статей и музеями на право публикации коллекции, фотографами – на съемку экспонатов, администрацией – на право проведения видеосъемки. К слову, один час съемки в Британском музее нам обошелся в сотни фунтов.

– Как происходит отбор предметов искусства для включения в альбомы? Например, в книге о Нукусском музее имени Савицкого, известном своим собранием авангарда первой половины XX века, авангарда как такового мало – всего три работы Усто Мумина... Почему?

– Количество альбомов в серии, посвященных Узбекистану, пока всего два. Один посвящен собраниям Государственного музея имени Игоря Савицкого, второй – Государственному музею искусств Узбекистана, «пилот» которого мы презентуем на конгрессе в Санкт-Петербурге. Проект развивается, и в скором времени будет подготовлен еще один альбом, посвященный собранию Самаркандского музея. Здесь есть свои тонкости: если в собрании, к примеру, Индийского национального музея коллекция Узбекистана занимает два-три отдела, то национальные музеи представляют наше наследие в полном объеме – в масштабах огромных хранилищ. И опубликовать всю коллекцию музея в одном томе просто не представляется возможным. Вместе с этим должен отметить, что мы не преследуем цель сразу опубликовать все до единого предметы культурного наследия, хранимые в том или ином музее. В последующих альбомах будут шире представлены и другие коллекции музеев Узбекистана.

– Как вы разделяете «узбекское» искусство от «неузбекского»? Например, многие артефакты вековой и более давности с тем же успехом можно было бы отнести к «наследию таджикского народа».

– Работу по выявлению и атрибуции артефактов проводят по отдельным договорам сами музеи и их сотрудники. К ней также привлекаются ведущие ученые и эксперты. Именно они определяют территориальное происхождение объектов культурного наследия.

Вместе с этим мы прекрасно понимаем, что есть и спорные вопросы по этому направлению нашей работы. В таких случаях территориальное происхождение артефактов атрибутируется названиями государств и исторических территорий того времени.

– В чем научная ценность альбомов?

– Изначально проект задумывался в двух форматах – научном и популярном. Иными словами, книги должны не только отражать научную сторону вопроса, но и популяризировать культурное наследие Узбекистана как в нашей стране, так и за рубежом. Что касается научной ценности, скажу следующее: это первый проект, который построен на методологии и принципах, выработанных как отечественной, так и зарубежной наукой. В широком понимании вопроса, еще никогда прежде не проводилось каталогизирование и исследование такого огромного числа предметов культурно-исторического наследия Узбекистана.

Еще один принцип – системный подход к публикации научных данных: в томах публикуется огромный достоверный, фактологически выверенный материал. Многие коллекции публикуются впервые, а значит, могут стать прекрасным источником дальнейших исследований для многих ученых разных стран.

– К каждому альбому приложен диск. Однако сегодня все меньше людей пользуется ими, а музейную информацию считается хорошим тоном оцифровывать и выкладывать в открытый доступ в Интернете. Намерены ли вы опубликовать это в Сети?

– На дисках, приложенных к альбомам, презентованы фильмы на трех языках, снятые съемочной группой проекта. И все они представлены в открытом доступе в сети Интернет и на официальном сайте проекта. Что же касается книг-альбомов и научных статей – это, конечно, прекрасное средство широкой популяризации научного материала высокой ценности.

– Сколько еще будет конгрессов, когда завершится вся программа проекта?

– На первом конгрессе была принята резолюция на площади Регистан, в которой ученые выступили с инициативой о создании Всемирного научного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Эту инициативу планируется реализовать на нынешнем конгрессе. Дальнейшее проведение конгрессов и других научных форумов и форматов будет зависеть от решения Всемирного общества, задачами которого является дальнейшее осуществление проекта на системной основе.

Беседовал Даниил Кислов