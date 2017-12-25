Китай выразил протест США за санкции против начальника полиции

Китай выразил протест против санкций, которые США ввели в отношении одного из бывших начальников полиции Пекина. Об этом сообщает Reuters. Протестное заявление сделал китайский МИД.

Представительница министерства призвала США «объективно отнестись к развитию прав человека в Китае». Она также заявила, что местная полиция соблюдает закон.

В список попал Гао Янь – бывший начальник полиции пекинского района Чаоян. Его считают ответственным за смерть правозащитницы Цао Шуньли, скончавшейся в полицейском участке в 2014 году.



Правозащитница Цао Шуньли



Цао Шуньли была задержана в сентябре 2014 года – после того, как приняла участие в пикете у министерства иностранных дел (вместе с другими правозащитниками она требовала допуска к проверкам, проводящимся в Китае по ситуации с правами человека). Ее обвинили в нарушении порядка.

Правозащитницу держали в изоляторе, который находился под началом Гао Яня. За несколько месяцев ее здоровье значительно ухудшилось. Позднее стало известно, что она страдала туберкулезом и заболеванием печени. Однако ей не оказали медицинской помощи. В феврале 2015 года Цао Шуньли впала в кому. После этого ее доставили в больницу, вскоре она скончалась.

Комментируя решение Белого дома, активист Чжоу Фэнсуо, который возглавляет правозащитную организацию, базирующуюся в США, отметил, что закон Магнитского направлен не только против высокопоставленных людей. «Его должны бояться и обычные чиновники. Санкции против Гао Яня это подтверждают, – заявил он. – Это станет уроком для всех шестеренок государственной машины».

Однако организация «Защитники прав человека в Китае» заявила, что санкции должны затронуть и других, в том числе более влиятельных фигурантов. В частности – предшественника Гао Яня, Тао Цзиня. Они оба, по ее данным, виновны в целом ряде нарушений прав человека, включая издевательства над художником Ай Вейвеем в 2011 году. Кроме того, как считают правозащитники, в список должен быть включен и заместитель министра общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа.

В отчете за 2017 год Human Rights Watch отмечала существенные нарушения прав и свобод в Китае – включая свободу слова, собраний и религиозных убеждений. Государство, согласно отчету, пытается подавить независимое гражданское общество, а правозащитники подвергаются травле в официальных СМИ. Власти также пытаются усилить контроль над интернетом и онлайн-прессой.

Санкции против десятков иностранных граждан были введены 20 декабря. Такое решение было принято в соответствии с законом Магнитского – положением, которое позволяет вводить визовые и финансовые ограничения против иностранцев (изначально это касалось россиян, подозреваемых в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского, позднее закон распространили и на представителей других государств), подозреваемых в нарушении прав человека и коррупции. Среди них оказались, в том числе, сын генерального прокурора РФ Артем Чайка и дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.