Руководитель казахстанского футбола ушел в отставку

Сеильды Байшаков. Фото с сайта sportsffa.kz

В Астане состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана (ФФК). Как сообщает официальный сайт организации, на заседании было принято заявление об отставке президента ФФК Сеильды Байшакова.

Также были приняты решения о прекращении полномочий генерального секретаря Федерации Каныша Аубакирова в связи с ранее поданным заявлением об отставке и назначении на освободившуюся должность Азамата Айтхожина, прежде работавшего вице-президентом ФФК.

Карьеру чиновника в ФФК бывший защитник «Кайрата» Байшаков начал в 2007 году с поста вице-президента. В 2013 году стал председателем технического комитета. С октября 2016 года временно исполнял обязанности президента ФФК. Возглавил Федерацию футбола Казахстана в ноябре 2016 года.

Следует отметить, что генсек ФФК Каныш Аубакиров подал в отставку «по семейным обстоятельствам» еще в декабре прошлого года. Поклонники казахстанского футбола связывают перемены в Федерации с удручающими результатами национальной команды и ожидают отставки главного тренера сборной Александра Бородюка, который подал соответствующее заявление накануне, 9 января. Контракт с российским специалистом был заключен в феврале 2017 года и рассчитан на три года.