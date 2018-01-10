В Узбекистане появится аэрокосмическая промышленность

Власти Узбекистана планируют реанимировать авиационную промышленность и создать аэрокосмическую отрасль. Об этом гласит пункт 117 проекта государственной программы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».



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Согласно документу, до 10 ноября 2018 года в стране будет создан особый орган, который и займется восстановлением национальной авиационной промышленности и формированием аэрокосмической отрасли как отдельного сектора экономики. Основой для реализации грандиозных планов станет соответствующая стратегия, рассчитанная на 2018-2035 годы.

В числе задач, стоящих перед министерствами и ведомствами, которые будут отвечать за развитие авиации и освоение космоса, значится следующее: создание материальной и научной баз отрасли, подготовка квалифицированного персонала, разработка механизмов их профессионального развития в зарубежных учебных заведениях и меры по привлечению иностранных инвестиций.

Очевидно, в связи с указанным пунктом проекта госпрограммы власти обратят внимание на Ташкентский механический завод, ранее носивший гордое название «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.Чкалова» (ТАПОиЧ). Полвека назад объединение обеспечивало работой около 20 тысяч человек. В 1945 году завод был награжден орденом Ленина за выпуск боевых самолетов. В дальнейшем на заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70.

Практически сразу после обретения Узбекистаном независимости огромное производство стало «умирать», превращаясь из создателя мощных крылатых судов в фирму по выпуску детских колясок, мантышниц и дверных замков.

В своем первом послании к парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявлял о планах по созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения. Одним из первых шагов стало открытие в Туринском политехническом университете в Ташкенте специальности «Авиакосмический инжиниринг»: будущих бакалавров будут обучать техобслуживанию и ремонту авиатехники для национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».