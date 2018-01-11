11 Январь 2018

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Хроника событий

11 Январь

19:10  Казахстанских новорожденных начали регистрировать по SMS

18:59  Руководить хоккейной сборной Казахстана и «Барысом» будет один человек

18:53  В Намангане обнаружили освободившегося из тюрьмы брата Тахира Юлдаша

18:34  Китайский академик из Узбекистана получил местную «нобелевку» по химии

18:29  Еврейская община Турции оскорбилась на обвинения в финансовых махинациях против режима Эрдогана

18:00  Из-за бурана в Астане объявлен режим чрезвычайной ситуации

17:52  Китайские пользователи Apple окажутся под колпаком у властей

17:41  В Узбекистане изменили порядок уплаты алиментов

16:45  Минюст Турции предложил давать за убийство животных до 10,5 лет тюрьмы

16:36  Содержание музыкальных видеоклипов в Узбекистане возьмут под государственный контроль

16:30  На Каспии с эсминца иранских ВМС смыло в море двух моряков

15:34  «Великим будущим» Узбекистана займется специальный совет

14:46  Жители Узбекистана смогут заработать на профилактике преступлений

13:12  В Таджикистане предложили запретить «противоречащие национальным традициям» советские фильмы

12:51  В ЦБ Узбекистана появились отделы по защите интересов вкладчиков и потребителей услуг

12:19  Мирзиёев рассказал о массовых чистках в министерстве обороны

12:16  Таджикистан и Узбекистан договорились облегчить визовый режим и поделить Фархадскую ГЭС

12:06  В Туркмении женщин со стажем вождения до пяти лет обязали пересдать на права

11:09  Узбекистан решил не усложнять жизнь трудовым мигрантам бумажной волокитой

09:33  Жителей Узбекистана освободили от ответственности за совершение преступлений по принуждению

09:26  ЕБРР запустил в Узбекистане консультации для представителей малого бизнеса

09:21  Добычу угля на шахтах «Шаргунькумир» в Узбекистане пообещали увеличить в пять раз

10 Январь

20:29  Рахмон и Арипов обсудили разминирование узбекско-таджикской границы

19:37  Служба национальной безопасности Узбекистана разрешила родственникам увидеться с арестованным Бобомуродом Абдуллаевым

19:15  Права инвалидов в Узбекистане защитят специальным законом

19:08  Смягчение антинаркотического закона в Иране сохранит жизнь 5 тысячам осужденных

18:39  В Узбекистане появится аэрокосмическая промышленность

18:16  Хирург из Южной Кореи стал советником министра здравоохранения Узбекистана

16:36  В Узбекистане откроют академию Генпрокуратуры и увеличат квоты на прием в вузы

16:20  Руководитель казахстанского футбола ушел в отставку

15:15  Депутаты в Южном Казахстане ослушались Назарбаева и нарекли его именем проспект

15:13  Киргизские школы перейдут на пятидневку

15:09  Первым в Казахстане уголовным разбирательством в электронном формате стало дело о краже обогревателя

14:48  Узбекистан улучшил свои позиции в рейтинге стран по свободе передвижения

12:41  Братья из Таджикистана завоевали медали в «доме силы»

12:27  Киргизские чиновники назвали пиар-ходом ошибку в образце нового загранпаспорта

12:13  В Ташкенте открылись заправки Jizzakh Petroleum с импортным топливом

11:39  Фильм казахстанского режиссера попал на Берлинале-2018

11:37  Швейцарский банк Credit Suisse решил возобновить сотрудничество с Узбекистаном

10:43  Узбекистанцам упростят паспортный режим и выдадут ID-карты

10:21  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC

9 Январь

23:37  Омбудсмен Киргизии заявил об отсутствии доступа к чистой воде у миллиона граждан страны

22:44  Шавкат Мирзиёев подписал Оборонную доктрину Узбекистана

19:07  Мирзиёев потребовал сделать интернет дешевым и быстрым

18:07  Узбекистан признали лидером по продолжительности жизни среди стран региона

17:45  Казахстанцы больше не смогут разговаривать по мобильному в долг

17:41  В Минобороны Афганистана заявили о маскирующихся под боевиков ИГ пакистанских талибах

16:41  Госкомстат Узбекистана объяснил причины роста цен в 2017 году

15:31  Узбекских фермеров предложили штрафовать за неэффективное использование земли

15:25  В Душанбе милиция разогнала толпу желающих уехать жить в Россию

14:50  Лауреат Каннского фестиваля поможет привлечь туристов в Узбекистан

14:09  Бухару утвердили столицей исламской культуры

13:44  Молдавский бизнесмен решил отсудить у Казахстана долю в Кашагане

11:56  На таджикско-узбекской границе заработает третий пункт пропуска

11:24  В регионах Узбекистана снизилась плата за детские сады

11:08  Афганские дипломаты потребовали от таджикского банка вернуть их вклады

11:08  Капитан футбольной сборной Киргизии улетел играть на Борнео

8 Январь

20:31  Новый год обернулся для казахстанцев черным снегом и красным морем

18:33  Армейская спецоперация против боевиков на севере Афганистана приостановлена

17:19  В Ташкенте вновь начали использовать звукоусилители для призыва к молитве

15:13  Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну

12:25  В Узбекистане студентов-медиков выпустят в январе для трудоустройства в регионах

11:09  В Таджикистане восстановили голосовую связь в Viber

10:25  Шавкат Мирзиёев заявил о скором визите в Таджикистан

7 Январь

22:04  Подозреваемый в убийстве брата бывшего Генпрокурора Киргизии взят под стражу

19:07  Блогера Хаёта Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана

6 Январь

20:13  Ранее совершившие Хадж узбекистанцы больше не смогут выполнить пятый столп ислама

12:13  В Узбекистане резко подорожали алкоголь и сигареты

11:42  Впервые за 20 лет Академия наук Узбекистана приросла новыми членами

10:26  В Турции появилась партия с нацистской идеологией

10:20  За последний месяц в Узбекистане больше всего подорожали фрукты, овощи и крупы

5 Январь

18:24  Сжиженный газ для населения Узбекистана к августу подорожает вдвое

17:36  OCCRP обнаружил у бывшего главы Таджикской железной дороги недвижимость в Чехии на $10,6 млн

16:14  Узбекистан и Казахстан восстановили автобусное сообщение после 17-летнего перерыва

14:34  Власти Туркмении запретили женщинам садиться за руль

14:00  Футболисты таджикского «Истиклола» избрали местом приложения своих талантов Индонезию

13:09  Узбекистан увеличил до $1000 сумму ввозимых из Казахстана товаров для личного пользования

12:04  Госдеп США объявил Узбекистан, Таджикистан и Туркмению злостными нарушителями религиозных свобод

10:52  Мирзиёев дал добро деятельности в Узбекистане Европейского инвестиционного банка

10:19  Узбекистан рекордно снизил акциз на отечественные автомобили

4 Январь

23:30  Автора опубликованного на «Фергане» расследования вызвали на беседу в финансовую полицию Киргизии

18:32  Уволенный губернатор афганского Балха потребовал задержать своего преемника

17:50  Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы

17:05  Футбольный клуб «Алмалык» вернул себе изначальное название

16:42  В Таджикистане заблокировали звонки в Viber

14:24  Прокуратура Швеции прекратила поиски организатора покушения на узбекского имама

12:36  В Узбекистане будет создано Национальное антидопинговое агентство

11:58  Иранские власти заявили об окончании «смуты» в стране

11:07  Отдельные категории пенсионеров в Узбекистане будут получать пенсию в полном размере

09:56  Узбекистан предложил Таджикистану открыть авиасообщение с Самаркандом и Бухарой

3 Январь

20:45  Более 120 боевиков ИГ уничтожены на севере и востоке Афганистана

17:57  Казахстанский дипломат сравнил портреты Назарбаева в Астане с памятником Черчиллю в Лондоне

15:49  Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения NGN-связи

14:29  В Туркмении не посещающих детсады детей не примут в школу

13:48  У границы с Таджикистаном появится новая военная база афганской армии

13:15  Туркмения вдвое увеличила стоимость поставляемой в Афганистан электроэнергии

12:23  Арестованным в Иране демонстрантам грозит смертная казнь

11:03  Заключенные таджикской тюрьмы из-за решетки контролировали транзит афганских наркотиков

10:03  Таджикский имам обвинил Иран в гибели 150 тысяч своих соотечественников

09:04  «Узбекские железные дороги» снизили стоимость перевозки пассажиров в Россию и Казахстан

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