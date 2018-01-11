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11 Январь 2018
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Хроника событий
11 Январь
18:29 Еврейская община Турции оскорбилась на обвинения в финансовых махинациях против режима Эрдогана
10 Январь
19:37 Служба национальной безопасности Узбекистана разрешила родственникам увидеться с арестованным Бобомуродом Абдуллаевым
15:09 Первым в Казахстане уголовным разбирательством в электронном формате стало дело о краже обогревателя
9 Январь
8 Январь
15:13 Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
7 Январь
6 Январь
5 Январь
12:04 Госдеп США объявил Узбекистан, Таджикистан и Туркмению злостными нарушителями религиозных свобод
4 Январь
23:30 Автора опубликованного на «Фергане» расследования вызвали на беседу в финансовую полицию Киргизии
3 Январь
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