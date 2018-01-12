В центральном Китае взорвали христианскую церковь

В городе Линьфэнь (провинция Шэньси в центральной части Китая) власти уничтожили христианскую церковь. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Чиновники заявили, что это было сделано из-за отсутствия официальной регистрации.

Как передает корреспондент Guardian, в здание заложили взрывчатку. Фрагменты, оставшиеся после взрыва, демонтировали с помощью бульдозеров и отбойных молотков.



Фото scmp.com



На место происшествия стянули значительные силы полиции, которые не подпускали верующих. По словам одного из прихожан, были задействованы подразделения по борьбе с беспорядками. Пастор другой церкви, находящейся неподалеку, подтвердил, что полиции было много, но затруднился назвать точное количество.

Разрушена была евангелическая церковь, построенная в 2009 году. Ее строительство обошлось в несколько миллионов долларов. Источник в местной администрации заявил, что ее якобы редко посещали. Однако по другим данным, число ее прихожан составляло десятки тысяч человек.

По сведениям христианской правозащитной организации ChinaAid, базирующейся в США, в прошлом церковь подвергалась давлению. В 2009 году сотни ее прихожан были избиты представителями власти. Священник был осужден по обвинениям в нарушении общественного порядка.

Представитель местной администрации, комментируя ситуацию, заявил, что землю под строительство предоставил фермер, придерживающийся христианской веры. Это не было согласовано с властями.



Так выглядела церковь до сноса. Фото scmp.com



Ранее, в декабре, в провинции Шэньси была разрушена еще одна – католическая церковь. Это вызвало протесты сотен прихожан, которые устроили митинг у здания местной администрации. Власти также заявили, что строительство было незаконным. Однако прихожане утверждают, что на это было получено разрешение.

Христианство распространено в Китае. Количество верующих исчисляется десятками миллионов. По некоторым оценкам, оно уже превысило 100 миллионов человек. Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия оно может вырасти в несколько раз.

Формально, хотя официальная идеология пропагандирует атеизм, христианство в Китае не запрещено. Существуют религиозные организации, находящиеся под контролем государства. Однако многие верующие, выступающие против вмешательства светской власти в религиозные дела, принадлежат к неофициальным объединениям. Такие структуры подвергаются преследованиям. Несколько лет назад в рамках подобной кампании были разрушены десятки церквей, с тысяч были демонтированы кресты. Один из чиновников на востоке страны, комментируя происходящее, заявил, что христианство там «слишком распространилось».