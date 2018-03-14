В Таджикистане из фильмов будут вырезать эротические сцены

Кадр из турецкого сериала «Запах клубники»

В ближайшее время из всех отечественных и зарубежных фильмов, демонстрирующихся на территории Таджикистана, будут вырезать эротические сцены. Об этом 13 марта сообщило радио «Озоди»

Как рассказал журналистам источник в киностудии «Таджикфильм», соответствующие изменения внесены в устав студии с одобрения правительства. Для наблюдения за нравственностью при «Таджикфильме» создадут специальную консультативную коллегию. Она будет проверять все фильмы перед демонстрацией в кинотеатрах на территории страны и на местных телеканалах. Помимо вопросов морали, коллегия будет заниматься борьбой с пиратством.

Месяцем ранее запрет на демонстрацию интимных сцен в фильмах был введен в Кыргызстане. Соответствующие изменения внесли в закон «О государственной поддержке кинематографии».

В странах Азии часто подвергаются критике чрезмерно откровенные фильмы, в частности — турецкие сериалы, в которых содержатся интимные сцены. В Узбекистане в 2012 году был запрещен показ турецких сериалов на телевидении. В марте 2018 года имам-хатиб мечети Ташкента «Мирза Юсуф» Рахматулло Сайфуддинов заявил в проповеди, что у женщин, которые во время полового акта с мужем представляют актеров турецких сериалов, рождаются дети гомосексуальной ориентации.